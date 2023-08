Ohnivý prstenec zatmění Slunce se děje poprvé za více než deset let a zde je návod, jak to vidět

Napsal Douglas Helm |

Pokud jste pozorovateli vesmíru ve Spojených státech, letos v říjnu bude ve vašich kalendářích velmi důležitá událost, kterou budete oslavovat. Prstenec zatmění ohně bude viditelný z osmi různých států, což bude poprvé za jedenáct let, kdy byla tato událost viditelná v Severní Americe. Ti ve Střední a Jižní Americe také dostanou šanci stát se svědky události poté, co obejdou Severní Ameriku (přes MarthaStewart.com).

Ohnivý kruh má začít 13. října a ti v Oregonu, severní Kalifornii, Nevadě, Utahu, severovýchodní Arizoně, jihozápadním Coloradu, Novém Mexiku a Texasu ho budou mít možnost vidět, než skončí 14. října. . Naposledy jsme to viděli dokonce v roce 2012, kdy proletěla přes velké území Spojených států a poskytla vesmírným nadšencům skvělý výhled na naše slunce.

Prsten zatmění ohně bude viditelný nad Severní Amerikou 13. října. Od takové události uplynulo jedenáct let.

Jen mějte na paměti, že budete muset být v okruhu 125 mil, abyste viděli úplné zatmění, jinak se vám tentokrát naskytne pohled pouze na částečné zatmění.

Prsten zatmění ohně dostal své jméno podle Měsíce, který přecházel přes Slunce a způsobil černý kotouč, který pokrývá většinu Slunce, a ohnivý prstenec kroužící kolem Měsíce. K této události dochází, když Měsíc projde mezi Zemí a Sluncem v nejvzdálenějším bodě své oběžné dráhy. Je to rozhodně neuvěřitelná událost k vidění a stojí za to si ji trochu projet, pokud jste dostatečně blízko, abyste ji stihli.

Prohlížení události vyžaduje buď specializované brýle na zatmění, nebo můžete použít nepřímou metodu sledování, jako je dírkový projektor.

Umělcovo zobrazení zatmění Slunce

I když je to stále opravdu skvělé vidět, mějte na paměti, že prstencové zatmění ohně není úplným zatměním Slunce. To znamená, že kdykoli během zatmění není bezpečné dívat se do slunce pouhým okem a že k pohledu na událost budete potřebovat speciální pozorovací zařízení. Prohlížení události vyžaduje buď specializované brýle na zatmění, nebo můžete použít nepřímou metodu sledování, jako je dírkový projektor.

Jak vidíte zatmění?

Ti, kdo jsou v cestě prstenu zatmění ohně, budou muset doufat v slušné pozorovací podmínky, pokud se chtějí na událost dobře podívat. V ideálním případě by byla jasná obloha nejlepšími podmínkami pro sledování zatmění, ale pro sledování události by měly stačit jakékoli podmínky, za kterých je vidět slunce. Kdo má zataženou a deštivou oblohu, nemusí mít tentokrát takové štěstí.

Jak již bylo zmíněno, zatmění prstence ohně bude sledovat cestu podél pobřeží Oregonu až k pobřeží Mexického zálivu v Texasu. Dále bude zatmění přecházet přes Mexiko, Belize, Honduras a Panamu, než dokončí svou cestu přes Kolumbii a pobřeží Brazílie. Vzhledem k tomu, že poslední událost přichází v roce 2012, nestává se často, abyste měli možnost být svědky této události, takže buďte ve střehu.

Pro budoucí pozorovatele zatmění však máme dobrou zprávu. Pokud jste nestihli epizodu zatmění ohně, můžete se těšit na úplné zatmění Slunce, které bude viditelné v USA 8. dubna 2024. Opravdu se budete chtít ujistit, že za tímto zatměním budete cestovat od příštího úplného zatmění v USA nebude viditelné dříve než v roce 2044.