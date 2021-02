Nvidia downgraduje nový RTX 3060 pro těžbu kryptoměny Ethereum

Nvidia snižuje účinnost grafických karet RTX 3060 při těžbě kryptoměny Ethereum. Vydání GPU budou doprovázet nové ovladače Později tento měsíc Díky detekčnímu softwaru pro těžbu kryptoměny sníží hashovací rychlost těžby ethereum přibližně o 50 procent.

„Navrhli jsme GPU GeForce pro hráče a hráči žádají více.“ Říká Matt Whippling, Head of Global GeForce Marketing ve společnosti Nvidia. GPU NVIDIA jsou však programovatelné. Uživatelé pro ně neustále objevují nové aplikace, od simulace počasí a sekvenování genů až po hloubkové učení a robotiku. Těžba kryptoměny je jedním z nich. “

Nvidia zjevně provádí změny, aby se pokusila usnadnit dostupnost svých produktů GeForce. Nvidia nabízí Průvodce těžbou kryptoměny (CMP) místo těžařů Ethereum. Patří mezi ně nejlepší těžební výkon a účinnost, ale vůbec nezvládnou grafiku. Klíčové je, že Nvidia říká, že tyto produkty CMP „neovlivňují dostupnost GPU GeForce pro hráče“.

Produkty CMP nebudou mít vstupy displeje, takže je možné je zabalit hustěji v systémech určených pro těžbu. Nvidia také zajišťuje, že CMP mají nízké špičkové napětí a frekvenci, aby optimalizovaly velké energetické požadavky spojené s těžbou etherea. „S CMP můžeme pomoci horníkům budovat efektivnější datová centra a zároveň zachovat GPU GeForce RTX hráčů,“ říká Wuebbling.

Ačkoli je zavedení možnosti vyhrazeného horníka vítáno, přechod Nvidia na výkon těžby nerf konkrétně na RTX 3060 bude pravděpodobně kritizován. Je to umělý limit uložený se zavedenými softwarovými omezeními, protože Nvidia se snažila vytvořit dostatek GPU k uspokojení poptávky.

Nedostatek čipů v tuto chvíli ovlivňuje celé odvětví, od her až po výrobu automobilů. Nvidia jasně cítí, že nyní je čas reagovat na poptávku GPU zajištěním toho, že to, co bude pravděpodobně nejpopulárnějším novým GPU, je zaměřeno výhradně na hry.