Kanada se kvalifikovala do finále Mezinárodního mistrovství světa v hokeji středečním vítězstvím 4:1 nad hostitelskou Českou republikou.

Kanaďané se o zlatou medaili střetnou se Spojenými státy v pátek v odvetě únorového finále paralympijských her v Pekingu, kde Američané o titul porazili Kanadu 5:0.

„Proti Američanům musíte odehrát téměř dokonalý zápas,“ řekl trenér Kanady Ross Herrington.

„V žádné Modré linii nemůžete dělat příliš mnoho směn, nemůžeme jim dávat zdarma útočné pohledy a celou noc zapínat energii, a pokud dostaneme příležitost, musíme se s tím počítat.“

Kapitán Tyler McGregor zaznamenal gól a dvě asistence a Dominic Cozulino dvakrát skóroval za Kanadu proti České republice v Torax Areně v Ostravě.

Kanaďané předčili Čechy, zemi známou jako Česká republika, 21.-7.

Corbin Smith přispěl gólem a asistencí a James Dunn a Liam Hickey se na vítězství podíleli asistencí.

„Tohle je akční místnost,“ řekl Dunn. „Máme hodně hráčů, kteří hrají na svém prvním turnaji, takže hrát o zlato je skvělá zkušenost a opravdová čest.

„Pro nás se teď musíme soustředit a neodchýlit se od naší hry.“

A šestkrát se potýkal s brankářem Jeanem-Francoisem Honnaultem, aby vyhrál.

„Když jsme spolu mluvili před zápasem, nebylo to o Češích,“ řekl Smith.

„Všechno to bylo o nás a o tom, co jsme museli udělat. Chtěli jsme hrát tvrdě a být fyzické a donutit je hrát naši hru. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, abychom se vrátili do naší hry a dnes večer jsme si vedli opravdu dobře.“