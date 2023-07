Alcaraz urval titul ve Wimbledonu rekordmanovi Djokovičovi

Španělská mladá tenisová hvězda Carlos Alcaraz porazil Novaka Djokoviče v epické pětisetové bitvě o vítězství ve svém prvním finále Wimbledonu a upřel tak svému soupeři šanci vyrovnat rekord v počtu vítězství na grandslamech.

S novou dominantní silou se 20letá světová jednička vrátila ze setu a porazila 36letého Djokoviče 3:2 a dosáhla svého druhého grandslamového vítězství.

Djokovič neprohrál na centrkurtu od roku 2013 a před letošním rokem neprohrál ani zápas poté, co vyhrál první set v All England Lawn Tennis Club. V neděli to bylo teprve pošesté ve svých více než 300 zápasech, co prohrál grandslamový zápas poté, co vyhrál první set.

Alcaraz je třetím nejmladším hráčem, který vyhrál Wimbledon v Open Era, po Němci Borisi Beckerovi, který vyhrál první ze svých tří titulů ve věku 17 let, a Bjornu Borgovi, který vyhrál ve věku 20 let.

Alcaraz Djokovič upřel oblíbenému bookmakerovi nejen šanci vyrovnat rekordních 24 grandslamových vítězství Australanky Margaret Courtové, ale i šanci vyrovnat rekordních osm titulů Rogera Federera ve Wimbledonu. Alcaraz vyhrál 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.

Po jeho vítězství padli kazatelé před soudem s jásotem. Poté vystřelil do davu tenisový míček a vlezl do hráčovy hrudi, aby objal své přátele, rodinu a trenéra Juana Carlose Ferrera, bývalého španělského šampiona.

Vítězství Španěla bylo oslavováno jako začátek nové éry, protože mužská hra hledá hvězdy, které by nahradily hvězdné trio Djokovič, Federer a Nadal. Alcaraz loni vyhrál svůj první velký turnaj na US Open.

„Je to pro mě splněný sen… Je skvělé vyhrát, ale i když prohraji, mohu být na sebe opravdu hrdý v tomto úžasném závodě, který tvoří historii tohoto krásného turnaje, když jsem hrál finále proti jedné z legend náš sport,“ řekl Alcaraz poté, co obdržel pohár mužů. .

Bitva mezi Alcarazem a Djokovičem trvala téměř pět vyčerpávajících hodin © Toby Melville / Reuters

Navzdory své prohře se Djokovič stále zapsal do historie, když se stal prvním hráčem Open Era, který se objevil ve 35 grandslamových finále, čímž překonal rekord Američanky Chris Evertové, která sledovala z královské lóže.

Mužské finále navázalo na sobotní finále ženské dvouhry, kde se 24letá Češka Markéta Vondroušová stala první nenasazenou hráčkou, která turnaj vyhrála. Tím zabránila šesté nasazené Tunisance Anas Jabeurové, aby se stala první Afričankou a první Arabkou, která vyhrála grandslamový titul.

Vondroušová a Alcaraz dostanou každý 2,35 milionu liber na prize money. Wimbledon se stal v roce 2007 posledním velkým turnajem, který nabídl stejné finanční odměny, ale nižší příčky stále trpí výrazným rozdílem v odměňování žen a mužů. Začátkem tohoto roku se Tenisová asociace žen zavázala do roku 2033 vyrovnat výplaty na všech turnajích WTA-ATP 1000 a 500.

Konkurence mezi Alcarazem a Djokovičem trvala téměř pět hodin, protože mladý Španěl porazil svého staršího rivala co do energie a rychlosti. Dav, který pojal 15 000 lidí, se také rojil za mladším mužem.

Toto střetnutí bylo odvetou semifinále French Open z minulého měsíce, kde byl po dvou setech vyrovnaný, když Alcaraz dostal křeče, kterou přičítal nervům. Djokovič ho nakonec porazil a vyhrál 3:1.

Ve skupině tři se Alcarazovi podařilo v krátkém časovém úseku dosáhnout talentu a síly, které ho vynesly na místo světové jedničky © Julian Finney / Getty Images



Po úniku z brejku v úvodním zápase Djokovič dvakrát brejknul Alcaraz a uzavřel první set 6-1 za pouhých 34 minut.

Alcaraz našel své schopnosti ve druhém, protože první podání Djokoviče vypadalo nejistě. Většina druhého poločasu zůstala na serveru, což vyvrcholilo napínavým tiebreakem, který se Alcarazovi podařilo vyhrát. Djokovič promeškal set, když trefil slabou záda do sítě, pak se Álcarz odrazil a nafoukl hruď k publiku, když si zajistil set.

Ve třetím Alcaraz využil talent a sílu, která ho během krátké doby vynesla na světovou jedničku, čímž prolomil Djokovičovu trojku a vyhrál 6:1. Pátá hra, díky níž Alcaraz předběhla dvojitou přestávku, byla nejdelší na turnaji a za 26 minut zaznamenala 32 bodů.

Ve čtvrtém setu však Djokovič sebral energii k boji, když soupeře dvakrát zlomil a vyhrál 6:3.

V rozhodující hře frustrovaný Djokovič rozbil svou raketu o tyčku sítě poté, co ji zlomil ve třetím gemu, což se setkalo s pískáním z publika na centrkurtu. Cars vyhráli set, zápas a šampionát se skóre 6-4.