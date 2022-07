Obchod Google Play má nové logo

Google naposledy změnil kód hry v roce 2016 Když filmy, televize, hudba, noviny a časopisy Play stále ožívaly. Po více než šesti letech má Obchod Google Play nové logo.

Před redesignem z roku 2016, který také umístil vše do trojúhelníků, tam ikona byla Více odstínů.

Nové logo Google Play je stále trojúhelníkové, ale všimněte si, že rohy jsou více zaoblené ve srovnání se současným logem. Mezitím použité čtyři barvy úzce korespondují se čtyřmi barvami Google, což je zřejmý trend a uvedení do provozu nedávných renovací. Nemůžeme si však nevšimnout, jak si tichý a tmavý kód stojí v porovnání s jinými službami první strany.

Modrá a zelená jsou určitě méně živé, zatímco vnitřní část byla upravena, takže porce jsou rovnoměrnější. Dnes je modrý trojúhelník ve srovnání s ostatními třemi složkami velký.

aktuální vs

Dnes je k dispozici pouze verze tohoto kódu v nízkém rozlišení. Lze jej nalézt na GPay i Google Pay – peněženka brzy – Když provedete transakci v Obchodě Play, jako je přidání kreditu na váš účet jako kódu obchodníka. Žádný jasný údaj o tom, kdy byl aktualizován.

Není umístěn nikde v aplikaci Obchod Play resp play.google.comto bylo Jen redesign. To by byl ideální čas to odhalit.

V tuto chvíli není jasné, kdy Google představí nové logo Obchodu Play. pouze google play Odstraňte kartu Filmy a TVI když možný odchod z Knih Play, aby se Obchod Play zaměřil výhradně na aplikace pro Android, má nakonec smysl. Mezitím je osud „hraní“ ve Hrách Play poněkud pevnější kvůli velkému spěchu Hry pro Android na Windows. Budoucnost vlastní aplikace pro Android však není stanovena.

Dylan Russell Přispějte do tohoto článku.

Děkuji Jordan

