Ekonomika eurozóny upadá do dvojité recese: aktualizace HDP

Ekonomika eurozóny na začátku roku sklouzla do dvojité recese, protože přísné blokování koronavirů v celém regionu uzavřelo mnoho podniků a varovalo spotřebitele před utrácením.

Zprávy některých jejích největších členů ukazují, jak daleko Evropská unie nedosahuje zotavení z pandemie uprostřed pomalého zavedení vakcíny. Produkce v 19členné eurozóně poklesla v prvním čtvrtletí o 0,6% a v Německu klesla téměř třikrát.

Naproti tomu USA zaznamenaly meziroční růst o 6,4% – podporovaný nárůstem výdajů domácností.

Evropský společný fond pro obnovu by měl nakonec oživení oživit, ale začne nejpozději v létě. Evropská komise musí nejprve schválit národní výdajové plány a členské státy ještě musí ratifikovat mechanismus, který by na financování těchto plánů zvýšil dluh 800 miliard eur (969 miliard dolarů).

Evropská centrální banka mezitím udržuje „výrazně“ vyšší tempo nákupu dluhopisů, aby chránila region před rostoucími globálními výpůjčními náklady unikajícími z rychlejšího oživení USA.

Hlavní vývoj

Bloomberg Economics tvrdí, že smysluplné květnové otevření by mělo v červnu podpořit oživení s rizikem poklesu

HDP eurozóny, inflace, nezaměstnanost (11:00)

Recese v eurozóně v prvním čtvrtletí podporuje očekávání, že ekonomika nenahradí své ztracené zisky až v polovině roku 2022, tedy celý rok po USA.

Zatímco oživení vakcín umožní postupné zrušení omezení v nadcházejících měsících, hlavní ekonom Evropské centrální banky Philippe Lin varoval, že následné oživení ještě neznamená úplné zotavení. Inflační tlaky zůstávají příliš slabé pro pohodlí tvůrců politiky, takže potřeba měnových stimulů na dlouhou dobu.

Reakce eurozóny: Silné první čtvrtletí, ekonomika blízko oživení

V dubnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,6%, což je nejvyšší za poslední dva roky, zatímco opatření bez těkavých položek, jako jsou potraviny a energie, kleslo na 0,8%. Nezaměstnanost v březnu poklesla.

Italská inflace (11:00)

Italská inflace v dubnu zrychlila na 1%, což překonalo očekávání ekonomů. Sazba je těsně pod 2% úrovní, kterou se Evropská centrální banka snaží dosáhnout pro celou eurozónu.

HDP Portugalska (10:30)

Portugalská ekonomika se v prvním čtvrtletí snížila o 3,3% poté, co země v lednu čelila jednomu z nejhorších ohnisek koronaviru na světě, což nutilo vládu k zavedení přísných omezujících opatření. Pokles byl více než dvakrát tak prudký, jak ekonomové očekávali.

Německý HDP (10:00)

Německá ekonomika, největší v regionu, poklesla více, než ekonomové očekávali. Soukromá spotřeba poklesla, zatímco vývoz na začátku roku podpořil produkci.

Země je uprostřed přísné blokády, která stále více zatěžuje ekonomiku. Nezaměstnanost v dubnu neočekávaně vzrostla a obchodní vyhlídky poklesly, přičemž odolný výrobní sektor byl dosud zasažen zhoršujícími se úzkými místy v nabídce.

Italský HDP (10:00)

Pokles italské produkce znamená, že země upadla do dvojité recese uprostřed antivirových blokád a pomalé vakcinační kampaně. Národ je na druhém místě za Spojeným královstvím, pokud jde o úmrtí na epidemii v Evropě.

Vláda staví své naděje na oživení na masivním fiskálním stimulu – předseda vlády Mario Draghi oznámil plány na utratení dalších 260 miliard eur v národních a evropských fondech. Vláda očekává, že to do roku 2026 zvýší produkci nejméně o 3,6% a zaměstnanost přibližně o tři procentní body.

Nezaměstnanost v Itálii (9:00)

Míra nezaměstnanosti v Itálii poklesla na 10,1% v březnu z 10,2% v únoru. Země od začátku pandemie ztratila více než 900 000 pracovních míst, nejvíce zasaženy byly ženy, mládež a sektor služeb.

Španělský HDP, maloobchodní prodej (9:00)

Pokles španělských spotřebitelských a investičních výdajů, včetně stavebnictví, vedl v prvním čtvrtletí k poklesu produkce, a to navzdory březnovému růstu maloobchodních prodejů ve znamení oživení výdajů domácností. Vláda očekává silné oživení ve druhé polovině, kdy se investice oživené Evropským fondem pro zotavení chystají oživit.

Země závislá na cestovním ruchu byla tvrdě zasažena cestovními omezeními. HDP v loňském roce klesl o 10,8%, což je jeden z nejhorších v eurozóně, a relativně malé podniky v zemi byly obzvláště citlivé na finanční dopady.

Reakce Španělska: Ekonomika vykazuje odolnost a výhled závisí na cestovním ruchu

Rakouský HDP (9:00)

Rakousko vykázalo za tři měsíce do března růst 0,2%, přičemž zisky v průmyslu a stavebnictví kompenzovaly další pokles služeb zaměřených na spotřebitele. Soukromá spotřeba poklesla uprostřed omezení blokování, zatímco investice rostly již třetí čtvrtletí za sebou.

Český HDP (9:00)

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí poklesla méně, než ekonomové očekávali, přičemž produkce klesla o 0,3%. Zatímco obchody, restaurace a hotely, které nemají zásadní význam, byly uzavřeny, průmyslová odvětví orientovaná na export zůstávají otevřená.

Ekonomická odolnost země spolu s nad cílovou inflací zvyšuje možnost zvýšení sazeb ve druhé polovině roku.

Přední švýcarský index KOF, maloobchodní prodej (9:00)

Ekonomický barometr švýcarského KOF vzrostl na historické maximum, protože mezinárodní poptávka posílila výrobní odvětví. Rovněž se zlepšil výhled finančních služeb a soukromé spotřeby.

Samostatná zpráva ukázala, že maloobchodní tržby vzrostly v březnu o 22,6% oproti předchozímu roku. Dopad počátečního odstavení Covid-19, při kterém byly uzavřeny nepodstatné obchody, byl velkým hnacím motorem.

Francouzská inflace (8:45)

Francouzská inflace zrychlila rychleji, než očekávali ekonomové v dubnu, a to v návaznosti na trend již zaznamenaný v Německu a Španělsku. Míra byla 1,7%, což je nejvyšší úroveň od začátku roku 2020.

Litevský HDP (8:00)

Na začátku roku 2021 litevská ekonomika prudce odskočila, přičemž vývoz a průmyslová produkce tlačily růst na 1,8%.

„Nová data o HDP jsou příjemným překvapením“ a „naznačují pozitivnější výhled ekonomiky, než se dříve očekávalo,“ uvedl Darius Embrasas, hlavní ekonom centrální banky v zemi.

Francouzské HDP (7:30)

Silnější výkon Francie, než se očekávalo, byl podpořen pokračujícím růstem obchodních investic a mírným oživením spotřebitelských výdajů po poklesu na konci roku 2020. Obchod ovlivnil výkon.

Odolnost nemusí trvat až do druhého čtvrtletí, kdy vláda zavedla přísné měsíční blokování, které zahrnuje zavírání škol, školek a obchodů, které nejsou nezbytné, a omezené cestování mezi regiony. Samostatná páteční zpráva ukázala, že spotřebitelské výdaje skutečně začaly klesat v březnu, kdy byla omezení zpřísněna v menší míře.

Macron stanovil plány na zahájení zrušení omezení od příštího týdne, ale pouze postupně, přičemž některá omezení budou platit až do konce června.

Reakce Francie: v prvním čtvrtletí byla odvrácena recese a v květnu by měl začít oživení

