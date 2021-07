David Krejci oznámil, že opouští Bruins, aby se vrátil do České republiky

3. prosince 2019; Boston, Massachusetts, USA; Center Bostonu Bruins David Craigie (46) slaví po vstřelení gólu během třetí třetiny proti Carolina Hurricanes v TD Garden. Povinný kredit: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Center Bruins David Krejci, prvek hloubky B středu od zajištění role v klubu na plný úvazek v letech 2007-08, se rozhodl opustit NHL a vrátit se hrát do své rodné České republiky.

Craigsey to oznámil prostřednictvím prohlášení rodiny Bruins.

Vážení fanoušci Bruins: V lednu 2007, když jsem si poprvé oblékl černou a zlatou bundu, mi bylo 20 a byl jsem asi 4000 mil od domova. Od té doby mě přijala jako jednu z Bostonu. Dal jsem všechno, co jsem měl, tobě a Bruins, a postupem času se Boston stal mým druhým domovem. Potkal jsem tu svoji úžasnou manželku Naomi a naše dvě krásné děti zavolaly do Bostonu domů. Toto město a vaše podpora jsou pro mě velmi zvláštní. Bruins se ke mně vždy chovali s maximální úctou. Jsem vděčný svým spoluhráčům, trenérům, podpůrnému personálu, trenérům a vedení, kteří mi umožnili být součástí tolika skvělých týmů. Týmy 2011, 2013 a 2019 samozřejmě stále pokračují, ale upřímně jsem miloval každý tým Bruins, jehož jsem byl součástí. Od konce sezóny, když jsem přemýšlel o své budoucnosti, bylo jasné, že musím udělat těžké rozhodnutí pro svou rodinu a sebe. V tomto bodě své kariéry a života se musím vrátit do České republiky a hrát před svou rodinou, která se tolik obětovala, aby mi pomohla dosáhnout mých snů v National Hockey League. Chci hrát před svými rodiči, bratrem a přáteli. Chci, aby moje děti žily tam, kde jsem vyrostla, trávily čas s mnoha českými členy rodiny, které milují, a vytvářely si vzpomínky, které budou trvat celý život. Zatím bych chtěl poděkovat všem fanouškům Bruins za podporu, kterou mi a mé rodině za posledních 14 let poskytovali. Budu navždy vděčný. Tohle není sbohem, nebudu cizí. Budu navždy Bruin. Brzy se uvidíme v TD Garden a vždy budu krvácet černě a zlatě. S vděčností, David. “

Rodák ze Šternberka v České republice, pětatřicetiletý odchovanec Krijce, Bruins obsadil 16. místo v seznamu všech klubových gólů (215), sedmý v žebříčku franšízy (515) a osmý v bodování všech dob . Seznam (730). Krejci, který dvakrát vedl sezonu v bodování (2011 a 2013), klesá jako druhý nejproduktivnější producent play-off v historii franšízy, se 124 body v play-off kariéry na druhém místě za Rayem Bourqueem a 161 nejlepší po sezóně.

Krejciho odchod také otevírá obrovskou mezeru v soupisce Bruins, protože B potřebují pozici druhé linie, aby mohli jezdit s Taylor Hall a Craigem Smithem. Bruins udělali, co mohli, aby to napravili i první den volné agentury, podepsali Erika Haulu, Nicka Foligna a Tomáše Noska. Bruins také doufají, že si zdravý Charlie Coyle může užít odrazovou sezónu, zatímco potenciální Jack Studnicka zůstává možností, jak vstoupit do Black and Gold v sezóně 2021-22.



















T Anderson je spisovatel a publicista na 985TheSportsHub.com. Jakékoli vyjádřené názory nemusí nutně odrážet názory společnosti 98.5 The Sports Hub, Beasley Media Group nebo jakékoli její pobočky. Křičte na něj na Twitteru: Vložte tweet