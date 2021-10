Přes Zemi proletěl asteroid a nikdo ho neviděl přicházet

Minulý týden minul Zemi asteroid jen 3000 kilometrů od povrchu planety, ale byl zaznamenán až poté, jak naznačují údaje NASA.

Asteroid 2021 UA1, který minulou neděli zpustošil Antarktidu, byl velmi malý – jen asi dva metry v průměru, což je zhruba velikost golfového vozíku. Jako takový je nepravděpodobné, že by způsobil nějaké škody, pokud by zasáhl planetu, protože by pravděpodobně shořel v atmosféře.

Ale zatímco škody, které by mohl způsobit, kdyby měl dopad, byly minimální, skutečným nebezpečím je, že se asteroid dostal tak blízko k planetě, že si ho nikdo nevšiml, dokud se to nestalo.

2021 UA1 proletěl velmi blízko planety a odhaduje se, že byl třetím nejbližším průletem asteroidu, který byl kdy zaznamenán bez dopadu, po QG 2020 v srpnu 2020 a 2020 VT4 v listopadu 2020.

Se vzdáleností pouhých 3 000 km byl 2021 UA1 mnohem blíže Zemi než Měsíc, který obíhá ve vzdálenosti 384 400 km od planety. Simulace ukazují, jak blízko jsou.

2021 UA1 není tak blízko k Zemi jako Mezinárodní vesmírná stanice, která má průměrnou nadmořskou výšku 408 kilometrů. Je však mnohem blíže planetě než mnoho komunikačních satelitů Země, z nichž většina je na oběžné dráze ve vzdálenosti asi 35 785 kilometrů.

Dopady asteroidů jsou jednou z největších potenciálních katastrof, které mohou planetu postihnout, a proto vesmírné agentury po celém světě sledují mnoho z těchto asteroidů, počítají jejich velikosti, vzdálenosti, oběžné dráhy a zda by mohly planetu zasáhnout.

Proč tedy vědci neobjevili 2021 UA1 předtím, než prošel kolem planety?

To proto, že to přišlo ze slepého úhlu.

Většina asteroidů objevených agenturami, jako je NASA na Zemi, pochází z “dopředu”, což znamená, že přicházejí ze směru obráceného do nitra Sluneční soustavy, jdou k Zemi a Slunci.

Existují však asteroidy, které přicházejí zezadu směrem k Zemi ze směru slunce směřujícího ven.

Je tedy velmi obtížné spatřit tyto objekty, když se přiblíží k Zemi, zejména proto, že mají často tendenci se přibližovat během dne, kdy je viditelnost nízká kvůli oslnění sluncem.

Obecně platí, že nejlepší čas na zjištění těchto věcí je za soumraku. To je případ všech objektů v prostoru mezi Zemí a Sluncem, jako jsou planety Merkur a Venuše.

Asteroid mířící k Zemi na ilustraci. (kredit: PIXABAY)

Není to poprvé, co takový asteroid minul planetu bez povšimnutí: 16. září 2021 proletěl nad planetou asteroid o průměru 42-94 metrů zhruba v poloviční vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem a nikdo zaznamenal až druhý den.

Se svými velkými rozměry a rychlostním rekordem 85 748 km/h (asi 23,8 km za sekundu) mohl mít asteroid určitě dopad, pokud by se srazil.

Poslední známý dopad asteroidu asteroidu byl 15. února 2013, kdy asteroid explodoval ve vzduchu nad ruským Čeljabinskem. Asteroid byl široký 17 metrů, a přestože si nevyžádal žádná zranění, rázová vlna z exploze rozbila okna v šesti různých ruských městech a způsobila, že 1500 lidí potřebovalo lékařskou pomoc.

I tento asteroid přišel „zezadu“.

Destruktivní povaha asteroidů, a to i malých, je odborníkům dobře známá, protože vesmírné agentury po celém světě sledují možné katastrofické následky a také hledají možné prostředky, jak je zastavit.

Jedním ze způsobů, jak zastavit potenciální dopad asteroidu, je použít vychýlení, což znamená vystřelit něco, co mírně pozmění dráhu asteroidu. Hlavním z těchto snah je mise Double Asteroid Redirection Test (DART), jejíž spuštění je naplánováno na listopad jako výsledek úsilí NASA a Laboratoře aplikované fyziky.

Z laického pohledu to znamená prorazit asteroid střelou dostatečně rychle, aby změnila směr o zlomek procenta.

Tato metoda má však své nevýhody, zejména načasování. Vývoj a start kosmické lodi použité v misi DART zabral značné množství času a prostředků. V případě, že se srážka asteroidu zdá být tak překvapivá, může být takový čas luxusem, který si planeta nemůže dovolit.

To platí zejména pro asteroidy přicházející „zezadu“, kde je obtížné je sledovat.

Ve skutečnosti NASA v současné době nemá způsob, jak přesně detekovat asteroidy nejblíže Slunci.

To se však může brzy změnit. NASA je uprostřed procesu výstavby nového vesmírného dalekohledu, který v tomto úsilí pomůže. Nazvaný Near-Earth Object (NEO) Surveyor Telescope, jeho start je naplánován na rok 2026 a bude na oběžné dráze mezi Zemí a Sluncem, což mu umožní lépe detekovat tyto objekty. Doufáme, že NEO Surveyor může pomoci najít asi 90 % blízkozemních asteroidů širokých 140 metrů nebo více – což je velikost, která by mohla zničit město, pokud se srazí.

Loni v březnu NASA prohlásila, že planeta má malé nebo žádné riziko srážky asteroidu během příštího století poté, co astronomové vypočítali, že 9942 Apophis – masivní asteroid vysoký 340 metrů – bezpečně proletí blízko planety ve vzdálenosti menší než 32 000 km. . 13. dubna 2029.

Jak však ukazují incidenty, jako je průlet UA1 v roce 2021, riziko neočekávaného přiblížení asteroidů ke Slunci zůstává potenciální hrozbou.