Astrofyzici možná našli středněhmotnou černou díru v galaxii Andromeda

Galaxie Andromeda, jak je vidět z Myanmaru v prosinci 2017. obraz : YE AUNG ČT/AFP ( Getty Images )

Tým astrofyziků věří, že koule hvězd v naší sousední galaxii skrývá středně hmotnou černou díru, typ, o kterém se předpokládá, že existuje, ale který nebyl nikdy s jistotou pozorován.

Dotyčná kulová hvězdokupa se nazývá B023-G078 a nachází se na okraji galaxie v Andromedě, asi 2,5 milionu světelných let daleko. Vědci se domnívají, že kupa, která obsahuje hmotnost 6,2 milionů Sluncí, je ve skutečnosti svlečeným jádrem: pozůstatky několika malých galaxií, které se třpytily dohromady. A středem tohoto galaktického mišmaše je středně hmotná černá díra (IMBH) říkají výzkumníci v článku zveřejněno v The Astrophysical Journal.

„Nejzajímavější na této IMBH je její poloha – je to v masivní hvězdokupě kolem Andromedy, o které si myslíme, že je ve skutečnosti jádrem bývalé trpasličí galaxie, jejíž okraje byly odstraněny gravitací Andromedy,“ řekl Anil Seth, astrofyzik z University of Utah a spoluautorem nedávného článku v e-mailu společnosti Gizmodo. „Na základě předchozí práce v oblasti jader s vyšší hmotností, simulací a této práce, zdá se, že tato svlečená jádra galaxií mohou být ve skutečnosti nejběžnějším prostředím pro IMBH (tj. ve svlečených jádrech galaxií jich může být více než v současných jádrech galaxií).“

Všechny černé díry jsou masivní, ale existuje mnoho variant „ velký“ ve vesmíru. Tři třídy černých děr – hvězdná hmotnost, střední a superhmotná – jsou popsány ve vztahu k našemu Slunci. Černé díry s hvězdnou hmotností obvykle pocházejí z 10 až 100násobek hmotnosti našeho Slunce; supermasivní černé díry mohou být miliardkrát větší, což z nich dělá jedny z největších (a určitě nejhustší) objekty ve vesmíru.

Podezřelý svlékl nu tř eus B023-G078, snímek Hubble. obraz : Snímek z Hubblea NASA/ESA, R. Pechetti & A. Seth

Ale černé díry střední hmotnosti – v rozsahu 100 000 až 1 milion sluneční hmotnosti – jsou nevysvětlitelně chybí z astrofyzikálního záznamu. Jsou tak vzácné, že podezřelé černé díry střední hmotnosti jsou stále označovány jako kandidáti, jako ne nebyl jsem potvrzeno . Středně pokročilí- podezřelí z masových černých děr byli již dříve odhaleni pomocí gama paprsků a rentgenové zářeníale žádný kandidát ještě certifikovaně neobsadil mezeru v hmotnostním rozsahu černých děr.

Část problému spočívá v tom, že stále moc nevíme o tom, jak se černé díry vyvíjejí. já f černé díry s hvězdnou hmotností nějak skončí jako později supermasivní černé díry možná jsou černé díry střední hmotnosti jen krátkou fází tohoto vývoje.

Nedávný výzkumný tým použil nová pozorování z Gemini Observatory a Hubble Space Telescope k výpočtu rozložení hmoty v B023-G078. zjistili, že objekt nevypadá jako kulová hvězdokupa. Vypadalo to spíš jako obnažené jádro. Poté modelovali rychlosti hvězd pohybujících se v kupě a odhodlaný že, Bez černé díry ve středu B0234-G078 by se hvězdy pohybovaly příliš pomalu.

„Hvězdné rychlosti, které získáváme, nám dávají přímý důkaz, že přímo ve středu je nějaký druh temné hmoty,“ řekla hlavní autorka studie Renuka Pechetti, astrofyzika z Liverpool John Moores University, University of Utah. uvolnění. „Pro kulové hvězdokupy je velmi těžké vytvořit velké černé díry.“ Ale pokud je to ve svlečeném jádru, pak už tam musí být přítomná černá díra, která zůstala jako pozůstatek z menší galaxie, která spadla do té větší.“

Největší nejistota, která přetrvává, řekl Seth, je, že to, co se jeví jako singulární černá díra střední hmotnosti, by mohla být shluk černých děr hvězdné hmotnosti, které jsou usazeny dostatečně blízko u sebe, aby je bylo možné vnímat jako jeden objekt. (To byl případ NGC 6397svazek hvězd vzdálený 7 800 světelných let, o kterých se nejprve myslelo, že jsou chybějícím článkem ve vývoji černých děr.)

Pechetti to plánuje dívej se ve třech dalších kulových hvězdokupách v Andromedě aby zjistili, zda mají nějaká tajemství, která by mohla prozradit. F pozorování dělohy, včetně těch provedených v infračerveném světle nově spuštěný Webový vesmírný dalekohledby mohla pomoci astrofyzikům zjistit, kde jsou chybějící střední černé díry.

