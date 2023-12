„Podpoř můj azylový plán ve Rwandě,“ řekl Rishi Sunak Toriesovi

To naznačuje, že konzervativní kritici rwandského plánu budou moci hlasovat proti, aniž by se museli obávat pozastavení členství v parlamentní Konzervativní straně.

Na své tiskové konferenci na Downing Street Sunak trval na tom, že nový zákon je „jediným přístupem“, který by úspěšně zabránil dalším právním problémům bránícím letům odlétat do Rwandy.

„Jít dál by znamenalo, že Rwanda by tento plán zhroutila a pak bychom neměli kam nikoho poslat – a to není způsob, jak to udělat,“ řekl Sunak.