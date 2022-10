Bidenova administrativa se obává, že se Severní Korea připravuje na nový jaderný test, ale brzdí ji nedostatek zpravodajských informací.

CNN

–



nedostatek pevné inteligence Uvnitř Severní Koreje se zmenšuje Schopnost Spojených států určit záměry Kim Čong-una jako království poustevníků Rozpoutat příval silných raketových startůPodle vrcholných manažerů.

Nedávné testy vyvolaly u vládních úředníků stále větší obavy, že Kim je připraven dohlížet na sedmý jaderný test své země.

Prezident Joe Biden zatím na historickou úroveň provokace reagoval tím, že ho poslal Americká letadlová loď do regionu. Spojené státy a Jižní Korea Na vlastní pěst prováděli testy střel v přímém přenosuV naléhavě domluveném telefonátu s japonským premiérem Biden slíbil, že bude koordinovat „dlouhodobou reakci“ na stále agresivnější Severní Koreu.

Představitelé Bílého domu odmítli zveřejnit podrobnosti o jakékoli analýze nebo hodnocení, které vrhá světlo na důvod rychlého nárůstu eskalačních akcí, s odkazem na neschopnost hovořit veřejně o tajných zpravodajských informacích. Ale dva vysocí američtí představitelé obeznámení s touto záležitostí uznali, že hlavním problémem při spekulacích o diktátorových motivech byl nedostatek zcela důsledných zpravodajských informací.

Máme dobrý obrázek o stavu konvenčních a raketových kapacit Severní Koreje. Mnohem obtížnější je složka záměrů, řekl Chris Johnston, hlavní poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia a bývalý ředitel pro východní Asii v Radě národní bezpečnosti z Bidenovy éry, kde je kombinace samozřejmě větším problémem.

„Vzhledem k tomu, že mnoho z toho, co Severní Korea dělá, je řízeno samotným vůdcem, musíte se opravdu dostat do jeho mysli, a to je těžký zpravodajský problém.“

Severní Korea byla vždy do značné míry izolovaná a izolovaná od zbytku světa, což je realita, která se v posledních letech stala akutnější kvůli pandemii Covid-19. Sever postrádá široké využití technologií, které nejen usnadňují ekonomický a společenský pokrok, ale poskytují také důležitá okna pro shromažďování informací a příležitosti pro zpravodajské služby Spojených států a jejich spojence.

To ponechává Bílý dům bez informací, které mohou pomoci předpovědět, kdy se test uskuteční, nebo umožnit lepší náhled do Kimova myšlení, když Biden kalibruje přístup k deeskalaci.

„Je těžké vědět, co má na mysli a jak se rozhoduje,“ řekl reportérce CNN Christiane Amanpour John Kirby, koordinátor strategické komunikace Národní bezpečnostní rady. Naše schopnost získat informace z Pchjongjangu je poněkud omezená. Takže je těžké vědět, co to vede. Ale co víme je, že se nadále snaží zlepšovat svůj program a své schopnosti.“

Johnston řekl, že zpravodajská komunita „ví méně o svém vnitřním kruhu, stejně jako o tom, jak jsou přijímána rozhodnutí.“ „Ale nakonec tomu tak opravdu je. A když je kruh tak malý – a oni neopustí zemi – je to velmi obtížný cíl.“

Poslední odpaly raket jsou 24., kdy Severní Korea letos provedla raketové testy, což je nejvyšší roční počet od převzetí moci Kimem v roce 2011.

Sankce uvalené posledními třemi administrativami příliš nezastavily Kimův pochod směrem k životaschopné jaderné zbrani, a to i poté, co zemi opustila hluboce izolovanou a mnoho jejích obyvatel zbídačelo. Stejně tak se diplomacii nepodařilo dosáhnout velkého pokroku v zastavení zbrojního programu, o kterém Severní Korea tvrdí, že ho nikdy neopustí.

Bidenova administrativa se snaží jednat přímo s Pchjongjangem Bylo doručeno různými kanály, přímými i nepřímými, a podle úředníků se setkalo s mlčením. Zatímco Bílý dům je sebevědomý Její diplomatické zprávyKim bezpodmínečně „kdykoli a kdekoli“ a dosud neodpověděl.

„Zůstáváme připraveni zapojit se do vážné a pokračující diplomacie,“ řekl americký činitel. „Je nešťastné, že KLDR nereagovala na naši komunikaci.“

Další podzemní jaderný test – potenciálně načasovaný blízko listopadových pololetních voleb – by byl zajímavým krokem, na který se američtí představitelé připravovali v posledních několika měsících, počínaje jarem, kdy rozvědka ukázala novou aktivitu v jednom z jaderných míst v zemi kolem . Čas Bidenovy první prezidentské návštěvy v Asii.

Pomocníci Bílého domu uvedli, že jsou připraveni reagovat, včetně úpravy postavení americké armády v regionu a rozmístění strategických prostředků. Test však neproběhl během Bidenovy cesty, což poukázalo na limity amerických zpravodajských služeb v předpovídání přesně, kdy nebo proč by Severní Korea mohla otestovat své pokročilé zbraně.

„Kdykoli lidé začnou spekulovat o tom, co by Severní Korea mohla nebo nemohla udělat, mají tendenci nějak zmást svá očekávání,“ řekl tehdy poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Američtí úředníci a externí analytici předpovídají, že je nepravděpodobné, že by Spojené státy dostaly velké varování před jaderným testem. Americké vojenské a zpravodajské agentury odhadují, že Severní Korea může být připravena kdykoli obnovit podzemní jaderné testování, do značné míry závisí na satelitních snímcích ukazujících nadzemní přípravy na jejím testovacím místě Punggye-ri, které se zdají být dokončeny.

Období dešťů v zemi nyní skončilo a otevřely se cesty k místu. Není jasné, zda Severní Korea umístila jaderný materiál do některého z podzemních tunelů na místě.

„Země je suchá, testovací místo vypadá podle mých očí opravdu dobře přestavěné. Myslím, že až budou technicky a politicky připraveni, budeme mít všechna varování, která dostaneme,“ řekl Jeffrey Lewis, expert na zbraně a profesor na Middlebury Institute of International Studies.

Úředníci se domnívají, že raketové a jaderné testy slouží praktickému účelu, než pouhému odeslání zprávy Spojeným státům a jejich spojencům v regionu, což Severní Koreji umožňuje dále zlepšovat své systémy a zároveň pracovat na konečném cíli rakety s jadernou hlavicí, která může dosáhnout na pevninu Spojených států. Testování stále silnějších zbraní také posiluje Kimovo postavení v Severní Koreji.

„To, co nás zajímá, je, co se při těchto odpalech stane – jak daleko zajdou a zda budou úspěšné nebo neúspěšné – on se učí. S každým dalším startem je schopen vylepšit své schopnosti balistických střel. To je pro nás starost,“ řekl Kirby. .

Lewis varoval před přílišným čtením jednotlivých testů balistických střel. Řekl, že hlavní motivací Severní Koreje je technický vývoj – „zejména ty krátkého doletu, kde si myslím, že už netestují rakety, ale testují své posádky.“

Jiní analytici se domnívají, že vlna raketových testů je lépe chápána jako reakce na Kimovy domácí problémy.

Severní Korea prošla během Covidu velmi těžkým obdobím, kdy byla celá země uzavřena, včetně Číny. „Stav jídla není skvělý,“ řekl Johnston. „Nepřítel venku je součástí toho, co používá k udržení své pozice.“

Nicméně přesně určit, proč by Severní Korea v kteroukoli chvíli testovala rakety, se ukázalo jako neustálá výzva pro americké administrativy před desetiletími. Pro Bidena a jeho nejvyšší poradce pro národní bezpečnost se ukázalo, že rozluštění záměrů Severní Koreje, když urychlila testování zbraní, bylo obtížné, a úředníci administrativy jsou upřímní, že dřívější snahy určit motiv činů Pchjongjangu se později ukázaly jako nesprávné.

Severokorejci mají vždy důvody pro to, co dělají. Americký úředník obeznámený se severokorejskou politikou řekl, že naše dosavadní výsledky v jejich pochopení nejsou vždy tak skvělé.

Biden a jeho tým se vysmívali vyhlídce na setkání na vysoké úrovni s Kimem podobné třem summitům bývalého prezidenta Donalda Trumpa s diktátorem. Místo toho podle nich k setkání obou vůdců dojde až po intenzivní přípravné diplomacii mezi představiteli na obou stranách as jasným cílem.

Zároveň Biden také odmítl přístup „strategické trpělivosti“, který zastával jeho bývalý šéf, bývalý prezident Barack Obama, a místo toho hledá postupný přístup, ve kterém by se Severní Korea vzdala části svého programu výměnou za uvolnění sankcí.

Administrativní zdroje uvedly, že představitelé Bidenovy administrativy tiše přiznávají, že se neočekává, že jejich politika vůči Severní Koreji povede k pokroku v neřešitelném jaderném problému. Ale také vstoupili do pozice s očekáváním, že Severní Korea nebude jednat diplomaticky rychle kvůli několika turbulentním letům tam a zpět se Spojenými státy pod Trumpem a dopadu Covidu.

Zdroje uvedly, že někteří představitelé nyní začínají uvažovat o tom, jak se Bidenova administrativa vypořádá se zřetelnou zahraničněpolitickou výzvou ve druhé polovině Bidenova funkčního období, ačkoli ani prezident, ani jeho nejvyšší spolupracovníci nenaznačili, že by chtěli tuto otázku učinit vrcholnou. přednost. .

„Náš postoj k diplomacii a dialogu se nezměnil,“ odpověděl zástupce mluvčího ministerstva zahraničí Vidant Patel na otázku, zda by Bidenova administrativa zvážila přehodnocení své politiky vůči Severní Koreji ve světle nedávných raketových testů.

Pokud existuje jeden pozitivní aspekt nedávných provokací Pchjongjangu a hrozby možného jaderného testu, řekl Johnston, pak je to to, že sdílená hrozba pomohla Spojeným státům plynuleji řešit kontroverzní historické vztahy mezi Japonskem a Jižní Koreou. Mohlo by to urychlit debatu v Japonsku o zdvojnásobení svých výdajů na obranu na 2 % HDP, řekl.

Na otázku, jaké politické nástroje měla Bidenova administrativa, aby se pokusila omezit jaderný program Pchjongjangu, Lewis odpověděl stroze: „Nic.“

„Když Severní Korea neměla jaderné zbraně, bylo třeba učinit zajímavá rozhodnutí, jak je přilákat a/nebo na ně tlačit, aby nějaké nevyráběli,“ řekl Lewis. „Přesvědčit Severní Koreu, aby se vzdala jaderných zbraní, které už má, je úplně jiná hra.“

Zatímco Spojené státy v posledních několika dnech jednaly se svými důležitými spojenci v regionu tak, jak jeden úředník popsal jako „jasné a vypočítavé“, jeden ústřední hráč zůstává do značné míry neviditelný: Čína.

Vzhledem k tomu, že napětí mezi Spojenými státy a Čínou během posledních několika měsíců dosáhlo nové úrovně, podstatná komunikace mezi klíčovými představiteli USA a jejich čínskými protějšky zůstala podle několika vysokých amerických představitelů z velké části pozastavena. Jakákoli čínská nepřítomnost, když se američtí představitelé potýkají s Kimovými motivy, vytváří obzvláště naléhavou výzvu vzhledem k roli země jako ústředního partnera mezi Spojenými státy, jejich spojenci a Severní Koreou.

Úředníci uvedli, že Sullivan se touto otázkou zabýval přímo během čtyřapůlhodinového setkání s nejvyšším čínským diplomatem Yang Jiechi v červnu. Poukázal na Severní Koreu jako na klíčovou oblast, ve které mohou obě země spolupracovat i za napjatých vztahů.

Vysoký představitel administrativy řekl, že Sullivan „dal velmi jasně najevo, že věříme, že toto je oblast, kde by Spojené státy a Čína měly být schopny spolupracovat“.

Ale právě tento týden Čína prokázala neochotu spolupracovat se Spojenými státy na omezení severokorejských provokací. Zástupce Číny při OSN popsal nedávné odpálení raket v důsledku americké agrese v regionu během zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Představitelé Bílého domu se domnívají, že načasování sedmého jaderného testu by mohlo být diktováno politickými intrikami uvnitř Číny. Několik představitelů uvedlo, že pozorně sledují období po skončení sjezdu komunistické strany koncem tohoto měsíce.

Jeden úředník uvedl, že Kim pravděpodobně nebude usilovat o vytvoření okamžiku velké geopolitické krize, když se čínský prezident Si Ťin-pching posouvá ke svému třetímu funkčnímu období.