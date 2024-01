Izraelský prezident říká, že vyhnání Palestinců není plánem

Měsíce po invazi Hamasu do Izraele 7. října, která vedla k izraelské invazi do Gazy, celkové oběti na obou stranách nyní přesáhly 24 000 mrtvých, většina z nich v Gaze. I když boje v Gaze skončily, není jasné, jaká bude budoucnost pro Gazu nebo pro Izrael samotný, a někteří v izraelské vládě navrhli, že součástí řešení by mohlo být přesunutí významné části palestinského obyvatelstva z Gazy. .

Spojené státy prohlásily, že tato myšlenka je nepřijatelná: „Spojené státy odmítají nedávná prohlášení izraelských ministrů Bezalela Smotricha a Itamara Ben Gvira, kteří vyzývají k přesídlení Palestinců mimo Gazu. Tato rétorika je pobuřující a nezodpovědná.“

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Řekl minulý týden.

Herzog v neděli řekl, že svět musí mít na paměti, čím si Izrael v posledních měsících prošel, přičemž citoval rukojmí zajaté 7. října, z nichž více než 100 je stále zadržováno.

Zde však musíme pamatovat na národní psychologii. V posledních třech měsících prožíváme hluboké trauma. Byli jsme svědky spousty agónie, bolesti a smutku,“ řekl a dodal: „Náš národ truchlí, trápí se a trpí bolestí a děláme vše, co je v našich silách, abychom udělali cokoliv, abychom tyto rukojmí vrátili.