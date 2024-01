Francie a Česko vyhrály YOG zlato v Gangwonu

„Cítím se tak úžasně, opravdu tomu nemůžu uvěřit. Lyžování bylo opravdu rychlé a chci za to poděkovat svému týmu. Trasa s dlouhým kopcem byla náročná a střelba byla větrná, ale zvládl jsem to, takže Jsem šťastný. Jsem dobrý střelec. Jen jedna chyba mě velmi překvapuje, protože to není hrdina.