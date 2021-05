Česká hvězda uvádí čtyři dobré důvody, proč je West Ham letos v létě „na něm“

Zprávy o tom, že mladík Sparty Brockové Adam Hlosec má zájem podepsat West Ham, se zvýšily po jeho senzačním čtyřgólovém vystoupení v sobotu odpoledne.

Osmnáctiletý mladík se v letošní sezoně s výkonem ve Spartě obrací vzhůru a svou pověst dále posílil. Seřadil za Českou republiku a v 23. a půl minutě dal ve Fortune Lize čtyři góly proti Brnu. Křídlo zachytilo jeho stranu 6: 1 v přestávce v deváté, 14., 26. a 32. minutě.

Sparta si ho velmi váží a klub se po zápase vydal na Twitter. Oficiální twitterový účet Sparty vtipně tweetoval: „Toto [Erling] Holland baby new holocaust “.

V poločase byl nahrazen a po přestávce na stadionu Ledna neuvěřitelně neměl žádné další góly. Nejprve byla připojena kladiva Halosec Vydáno 90 minut Zdá se, že v dubnu jejich zájem přetrvává.

Francouzský novinář Salim Banglali komentoval možnost přesunu na východní cíp po své čtyřnásobné stávce. Zdá se, že David Moyes se více zajímá o Alexe Crawla.

Host RMC Sport tweetoval: „Z tohoto důvodu West Ham nad ním zcela ovládá Suzeka a Kufla (a Čecha z Moskvy Alexa Krála).“

Přestože byl holocaust obrovským mužem útočné síly Sparty, nastřílel v letech 2020–2021 15 ligových gólů. To je po získání sedmi běhů z posledních 34 her.

Halosek může osvětlit londýnský stadion

S Jessem Lingardem Návrat do Manchesteru United„Bude pokračovat v lovu, aby toto léto pozvedl útočné oddíly Kladiv. Mnoho hráčů je propojených a teprve se uvidí, jestli půjdou pro mladíka nebo zkušenějšího hráče.

I přes návrat branky bylo zřejmé, že Hlosek nebyl útočníkem a že lidé z Londýna by měli tuto mezeru zaplnit. Ale mohl by být hráčem, který v nadcházejících letech (snad) vyhraje fanoušky z jejich míst.

Po svém boku má mládež, hraje také za Spartu a objevil se v Evropské lize. Být soudruhy Tomáš Soosek A Vladimír Koufal Pokud se zaregistruje, pomůže to klubu uklidnit jeho přechod.

Mladík byl vybrán na pozdní mistrovství Evropy letos v létě. To by byla dokonalá příležitost zapojit se do výkladní skříně pro případné přemístění.

Zmínil se také o Liverpoolu V kontaktu s mládeží. Sparta věří, že je dobré vidět, jak se jeho hodnota zvyšuje před každým tahem.

