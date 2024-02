Moonquake Alert – Měsíc se zmenšuje, což způsobuje sesuvy půdy a seismické vibrace

Nový dokument identifikuje potenciální místa přistání pro misi Artemis, která jsou zvláště zranitelná zemětřesením a sesuvy půdy.

Zemský Měsíc se zmenšil o více než 150 stop v obvodu, protože jeho jádro se během posledních stovek milionů let postupně ochlazovalo. Stejně jako se vinné révy zvrásňují, když se smršťují do rozinky, svrašťuje se i měsíc, když se smršťuje. Ale na rozdíl od pružné slupky na hroznech je povrch měsíce křehký, což způsobuje, že se tam, kde se části slupky tlačí na sebe, tvoří nedokonalosti.

Lunární zemětřesení a lidský průzkum

Tým vědců objevil důkazy, že toto pokračující smršťování Měsíce vedlo k znatelnému zvlnění povrchu v antarktické oblasti, včetně oblastí, kde… NASA Navrženo pro přistání Artemis III s posádkou. Vzhledem k tomu, že tvorba trhlin způsobená zmenšujícím se Měsícem je často doprovázena seismickou aktivitou, jako jsou měsíční otřesy, umístění v blízkosti těchto trhlinových zón nebo v nich by mohla představovat riziko pro budoucí lidské průzkumné úsilí.

V novém článku publikovaném v Planetární vědecký žurnálTým spojil skupinu poruch v jižní polární oblasti Měsíce s jedním z nejsilnějších měsíčních zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. seismografy Apollo Již více než 50 let. Pomocí modelů pro simulaci stability povrchových svahů v regionu tým zjistil, že některé oblasti byly zvláště zranitelné sesuvy půdy vyvolanými seismickými otřesy.

Povaha a nebezpečí měsíčních zemětřesení

Thomas R. řekl: „Naše modely naznačují, že mělká měsíční zemětřesení schopná vyvolat silné otřesy země v antarktické oblasti jsou pravděpodobně způsobena stávkovými událostmi na stávajících zlomech nebo vytvořením nových tahových zlomů,“ řekl Dr. Waters, hlavní autor studie, vedoucí emeritní vědec z Harvardské univerzity. Národní muzeum letectví a kosmonautiky Centrum pro studium Země a planet. „Při plánování umístění a stability stálých měsíčních základů je třeba vzít v úvahu globální distribuci vznikajících tahových zlomů, jejich schopnost být aktivní a potenciál pro vznik nových tahových zlomů z probíhající globální kontrakce.“

K mělkým měsíčním zemětřesením dochází blízko povrchu Měsíce, jen asi sto mil hluboko v zemské kůře. Podobně jako zemětřesení jsou mělká měsíční otřesy způsobena poruchami v nitru Měsíce a mohou být dostatečně silná, aby zničila budovy, vybavení a další umělé stavby. Ale na rozdíl od zemětřesení, která obvykle trvají jen několik sekund nebo minut, mohou mělká měsíční otřesy trvat hodiny a dokonce celé odpoledne – jako měsíční zemětřesení o síle 5,0 magnitudy zaznamenané pasivní seismickou sítí Apollo v 70. letech a které výzkumný tým spojeno se seismickým útokem. Sbírka chyb, které nedávno objevila sonda Lunar Reconnaissance Orbiter.

Simulace pohybu země v důsledku mělkého měsíčního zemětřesení poblíž jižního pólu Měsíce. Silné až střední otřesy země se očekávají ve vzdálenosti minimálně 40 km od zdroje. Kredit: Nicholas Schmir, University of Maryland

Podle Nicholase Schmera, spoluautora článku a docenta geologie na University of Maryland, to znamená, že mělká měsíční otřesy by mohla zničit hypotetická lidská sídla na Měsíci.

„Mohli byste si myslet, že povrch Měsíce je suchý a rozemletý štěrkem a prachem. Během miliard let byl povrch obnažován asteroidy a kometami, přičemž výsledné hranaté úlomky byly neustále vyhazovány z dopadů,“ vysvětlil Shamir. Výsledkem je, že velikost přepracovaného povrchového materiálu se může pohybovat od velikosti mikronu do velikosti skály, ale vše je velmi volně kompaktní. Uvolněné sedimenty velmi umožňují vibrace a sesuvy půdy.

Výzkumníci pokračují v mapování Měsíce a jeho seismické aktivity v naději, že se jim podaří identifikovat další místa, která mohou představovat riziko pro lidský průzkum. Mise Artemis NASA, které mají zahájit svůj první let s posádkou na konci roku 2024, doufají, že se nakonec podaří vytvořit dlouhodobou přítomnost na Měsíci a nakonec se naučí žít a pracovat na jiném světě prostřednictvím observatoří, předsunutých základen a osad na Měsíci.

Příprava na mise Artemis

„Jak se blíží datum startu mise Artemis s posádkou, je důležité udržet naše astronauty, vybavení a infrastrukturu co nejbezpečnější,“ řekl Shamir. „Tato práce nám pomáhá připravit se na to, co nás na Měsíci čeká, ať už jde o inženýrské stavby, které lépe odolávají měsíční seismické aktivitě, nebo ochranu lidí před skutečně nebezpečnými oblastmi.“

Noviny týmu byly zveřejněny v Planetární vědecký žurnál Dne 25. ledna 2024.

Odkaz: „Tektonika a seismicita měsíčního jižního pólu“ od TR Watterse, NC Schmerra, RC Webera, CL Johnsona, EJ Speyerera, MS Robinsona a ME Bankse, 25. ledna 2024, Planetární vědecký žurnál.

doi: 10.3847/PSJ/ad1332

Tento výzkum byl podpořen misí NASA Lunar Reconnaissance Orbiter a programem NASA SSERVI GEODES (ocenění č. 80NSSC19M0216). Tento článek nemusí nutně odrážet názory této organizace.