Meteor prorazí strop a dopadne na ženinu postel

Potom důstojník znovu hádal: „Myslím, že máš v posteli meteorit.“

Paní Hamiltonová zbytek noci nespala, řekla, a posadila se na židli a usrkávala čaj, zatímco meteor seděl na její posteli. Paní Hamiltonová sdělila místním zpravodajským serverům, že si zprávy původně nechala pro sebe, ale později incident oznámila vědcům z University of Western Ontario, kde Peter Brown, tamní profesor, potvrdil, že ta skála je meteorit „z asteroidu. “

Paní Hamiltonová to také řekla své rodině a přátelům. „Moje vnučky mohou říci, že jejich babičku málem zabil v posteli meteorit,“ řekla.

Meteory již dříve přistávaly v domovech a dvorech lidí. V roce 1982 šest paliček Narazila do domu ve Weathersfieldu v Connecticutu., strhl stropy druhého a prvního patra, vystřelil do obývacího pokoje a odskočil chodbou do jídelny, kde si přišel odpočinout. V roce 2020 ohromil indonéský výrobce rakví Na jeho povrch narazil 4,4 librový meteorit.

Pravděpodobnost, že se někdo vřítí do něčího domu a uhodí do postele, ve kterém roce je jeden ze 100 miliard, Řekl profesor Brown.

Skála paní Hamiltonové byla jedním ze dvou meteorů, které tu noc zasáhly Golden. Vědci 160 mil východně v Calgary uvedli, že cestovali do města, aby našli druhého v poli méně než míli od domu paní Hamiltonové, poté, co jej lokalizovali na základě fotografií a videí pořízených několika lidmi v okolí. poslali.

Alan Hildebrand, docent na univerzitě v Calgary, který studuje meteority, řekl, že on a jeho kolegové výzkumníci byli tak šťastní, že se dostali ke skále, že „si myslím, že jsme se objali“.

Meteority poskytují vědcům vzácnou příležitost dozvědět se více o sluneční soustavě a pásu asteroidů. Vědci mohou vyzkoušet svůj materiál, místo aby se na něj dívali z dálky.