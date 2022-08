obrázek : Steve DaSilva (originály: EM Motorcars, edrodr-76 přes eBay)

Podepsaná 8×10 fotka Elona Muska ve skafandru, kterou jsem našel na eBay.

obrázek : edrodr-76 přes eBay

obrázek : EM motorky

ceny aut V dnešní době je zajímavá a lidé také Věčná láska k Elonu Muskovi. Možná žijeme ve světě trochu převráceném, ale některé věci jsou stále konstantní. Jednou z těch konstant je, že je hezčí Pontiac Sunbird vyměnitelné Na zemi stojí méně než Toto je podepsaná fotografie Elona Muska ve skafandru 8 x 10, kterou jsem našel na eBay.

Dávno mrtvý GM J-Body opravdu nestojí za to si pamatovat, ale tohle by mohl být ten nejlepší příklad. Na prodej v mém domovském státě New Jersey je tento MINTY Pontiac Sunbird GT Convertible z roku 1989. Mohl by to být nejkrásnější hotel v celé zemi, ale stále stojí jen 5 495 dolarů. To je asi o 1000 dolarů méně než tato podepsaná fotografie Elona Muska ve skafandru 8 x 10, kterou jsem našel na eBay.

Určitě má strukturální houževnatost jako čokoládový eclair a vypadá to, že by ho mohl milovat každý, kdo v té době provozoval GM, ale je tak čistý, jak jen to jde. Po 33 letech a 134 000 mil na něm není téměř škrábanec. To samé se nedá říct o této podepsané fotce 8 x 10 Elona Muska ve skafandru, kterou jsem našel na eBay. Není mu 33 let a nedostane vás z bodu A do bodu B se stejnou účinností.

obrázek : EM motorky

Říká se, Sluníčko Nedodává se s ochranným pouzdrem, aby byl chráněn před živly. Ale na druhou stranu tato podepsaná fotografie 8×10 Elona Muska ve skafandru, kterou jsem našel na eBay, nemá turbo ani vyskakovací světlomety.

Moje máma měla sluníčka Na začátku 90. let, než jsem se narodil. Odešlo řízení a auto bylo v tak drsném stavu, že když ho táta odvezl do servisu, mechanik k němu přistoupil, protože nechal manželku vozit takový odpad. Kdo ví, nezbavila se moje máma sluníčka? Možná tu dnes nebudu a píšu blog o tom, jak je Pontiac Sunbird hezčí Konverze na Zemi stojí méně než podepsaná fotka Elona Muska ve skafandru 8×10, kterou jsem našel na eBay.