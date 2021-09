Obi Cubana byl spatřen v londýnském klubu a setkává se s bývalým útočníkem Chelsea Tammy Abrahamem Nigeria News

Obi Cubana byl spatřen v londýnském klubu, kde se potloukal s romským útočníkem Tammy Abrahamem, který nedávno opustil Chelsea.

Abraham má kořeny v Nigérii, ale útočník se rozhodl reprezentovat anglickou fotbalovou reprezentaci

Je možné slyšet, že hvězda mluví o Obi Cubanovi jako o „mém strýci“, protože si udělali čas na odpočinek a rýhování

Romského útočníka Tammyho Abrahama s nigerijskou prominentkou Obi Cubanou viděli, jak visí v londýnském klubu, jak je vidět na Instagramu.

Abraham, který opustil klub Premier League Chelsea, aby se připojil k Jose Mourinho v italském Římě, sahá zpět do Nigérie.

Přestože byl způsobilý reprezentovat Nigérii, rozhodl se reprezentovat anglický národní tým poté, co v říjnu 2019 debutoval ve hře Three Lions, když nastoupil jako náhradník proti České republice.

Obi Cubana byl spatřen v londýnském klubu s Tammy Abraham. Foto: obi_cubana

Zdroj: Instagram

Abraham vstřelil svůj první gól za Anglii 14. listopadu 2019 při výhře 7: 0 nad Černou Horou v kvalifikaci Euro 2020.

Front Roma však byl i nadále spojován s Nigerijci a byl viděn houpat se v nočním klubu se slavnou nigerijskou sociální hvězdou Obi Cubanou.

Fotbalista byl slyšet křičet „strýčku“, když ukázal na Obi Cubana.

Omeruo Obi Cubana Dárky a trička pro manželku

Mezitím nigerijský fotbalista Kenneth Omeru daroval miliardáři Obi Cubanovi a jeho manželce trička věnovaná fotbalovému klubu.

Španělský obránce Leganes sdílel klipy ke svému příběhu na Instagramu, které ukazovaly dary, které dal s momentem celebrity.

Omeru byl povolán do kvalifikace mistrovství světa proti Libérii a Kapverdám a už je v reprezentačním kempu.

Po příjezdu do Nigérie sedmadvacetiletý hráč narozený ve státě Abia rychle vzal nějaký čas na to, aby předal košile obchodníkovi, který křikl Igbo dialektem ‘Oni ball’, což znamená ‘někdo, kdo hraje míč’.

Na modrobílém pruhovaném dresu č. 4 je odvážně napsáno Obi Cubana, zatímco Lush byl chocholatý na zadní straně červeného dresu č. 26.

Tammy Abraham měla tendenci dosahovat stejných výšek jako Drogba

Zákonné Dříve bylo oznámeno, že bývalý hráč Chelsea Pat Nevin věří, že Tammy Abraham dosáhne stejných úrovní jako Didier Drogba po dokončení svého letního přestupu do Říma.

Navzdory finančním problémům v současné ekonomice se giganti Serie A vykašlali na 34 milionů liber na podepsání anglického útočníka.

A Neven trval na tom, že Abraham může dosáhnout konce své kariéry v polovině 20. let, stejně jako to udělal Drogba, když do klubu přišel z Marseille.

Abraham měl pod Thomasem Tuchelem omezenou hrací dobu a příchod Romelu Lukakua z Interu Milán ho vyřadil z hrací tabulky.

