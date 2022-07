Dvojčata Voyager vyšetřují, jak se blíží jejich 45. narozeniny a jsou přijímána těžká rozhodnutí

20. srpna 1977 byla do vesmíru vypuštěna sonda Voyager 2 NASA. Jeho dvojče, Voyager 1, bylo propuštěno o 16 dní později. Dnes jsou nejen nejvzdálenějšími uměle vytvořenými objekty – 12 miliard a 14,5 miliard mil (19,3 miliard a 23,3 miliard kilometrů) od Země, v tomto pořadí – ale také nejdelší operační misí NASA, která pokračuje v odesílání dat z mezihvězdných letů. okraje sluneční soustavy, když se blíží své čtyřicáté páté narozeniny.

ale všechny Kosmická loď Voyager Je poháněn omezeným jaderným zdrojem a oba zdroje ubývají na nebezpečně nízkou úroveň. Každá kosmická loď nese zásobu radioaktivního izotopu plutonia 238. Když se izotop rozpadne, uvolňuje energii, kterou tři radioizotopové termoelektrické generátory (RTG) přeměňují na elektřinu. Při startu dodávaly RTG každé kosmické lodi výkon 450 wattů. Nyní produkují méně než polovinu tohoto množství a jejich elektrický výkon se každý rok snižuje o čtyři watty.

„Napájení vysílače na kosmické lodi trvá zhruba 200 wattů, aby bylo možné posílat signály zpět země A právě teď jsme na energetické úrovni, kdy máme jen asi pět až šest wattů výkonové rezervy na kosmickou loď,“ Susan Dodd, ředitelka mezihvězdné mise Voyager, která také slouží jako ředitelka meziplanetárního Network Directorate v NASA Jet Propulsion. Laboratoř (JPL) v Kalifornii pro Space.com.

Příbuzný: 40 fotografií z epické mise NASA „Grand Tour“.

Nabídka ale ještě nekončí. Týmy Voyageru strategicky šetří energii tím, že vypínají určité subsystémy na obou kosmických lodích, jako jsou některé ohřívače, což umožňuje ostatním běžet déle.

Je zázrakem, že zbývající vědecké přístroje zatím fungují dobře i při nízkých teplotách. „Je skvělé, že získáváme data, která jsou daleko nad rámec toho, co jsme si mysleli, že bychom mohli běžet za studena,“ řekl Dodd.

Mezi výročími každého startu letos v létě uspořádají týmy přístrojů Voyager schůzku, na které prodiskutují svá nejnovější zjištění. Shromážděná data se stávají základem pro nový model, který povede budoucí plány pro obě kosmické lodi, včetně vypnutí jakéhokoli nástroje a použití konzervačních metod, Dodd odhaduje, že kosmická loď by mohla fungovat dalších pět let, pokud by její provoz byl založen pouze na energie. „Pokud budeme mít opravdu štěstí, možná budeme provádět některé operace bez nějakých prahových hodnot, mohli bychom být schopni jít do roku 2030,“ řekla.

Pokročilý věk kosmické lodi však představuje další problém: obecné selhání hardwaru a softwaru. Například jen před několika měsíci byl spuštěn Voyager 1 Expression and Attitude Control System (AACS), který řídí kosmickou loď a její komunikační anténu. Pošlete špatná telemetrická data zpět na Zemi . Personál mise však ví, že systém AACS již funguje dobře, protože signál z jeho antény zůstal stabilní – a zdá se, že je zmatený, kde ho najít.

„Můžeme řídit kosmickou loď a kosmická loď nám může vrátit vědecká data, takže běží jako obvykle,“ řekl Dodd. „Je to jen jeden počítačový systém, který nám nemůže říct, že běží jako obvykle.“

Očekává se, že takové anomálie se u Voyagerů objeví s věkem a porucha by nakonec mohla vést ke ztrátě kosmické lodi, i když byla stále výkonná. Ale ať už Voyager 1 a 2 nadále fungují, mise Voyageru již zaznamenala obrovský úspěch. Původní misí bylo vyletět ze sluneční soustavy plynné planety jejich satelitů a odesílání dat zpět na Zemi – úkoly, které obě sondy do roku 1989 splnily.

Poté začala sekundární mezihvězdná mise Voyager, jejímž úkolem byla sonda Voyager získat informace o vesmírných tajemstvích za vlivem Slunce. „Jak se věci mění, když se stále více vzdalujete od Slunce?“ řekl Dodd. „A jak se mění interakce magnetického pole s mezihvězdným prostorem, když jdeme dál a dál? Jak se mění hustota plazmatu, když jdeme dál a dál?“

Poznamenala, že existuje pouze jeden způsob, jak odpovědět na tyto otázky. „Klíčem je udržet kosmickou loď provozuschopnou a vrátit data tak dlouho, jak je to možné.“