Osm lidí zatčených pro podezření z praní špinavé hotovosti v hodnotě více než 50 milionů GBP při policejní akci spojené se zatčením ženy z Leedsu

Zatčeni tři muži a pět žen jsou údajně nositeli hotovosti odpovědnými za skrývání velkého množství hotovosti v zavazadlech na komerčních letech do Dubaje z letišť Heathrow nebo Manchester.

Vyšetřování začalo poté, co byla v říjnu 2020 z Leedsu v Heathrow zabavena asi 1,9 milionu liber vnější cestující Tary Hanlonové (30).

Asi o měsíc později byl zadržen český občan Zdeněk Kamaret (38 let) z esk Budjovice v České republice, když se pokoušel nastoupit na let z Heathrow do Dubaje.