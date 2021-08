Návrat Aeona musí zemřít navzdory obviněním ze zneužívání a korupce

obrázek : Věčnost musí zemřít

Hra loni Věčnost musí zemřít, zvýrazněno během show PlayStation, Zmizel poté, co skupina bývalých vývojářů obvinila estonské studio Limestone Games Nesnesitelné pracovní podmínky s nekonečnou krizí, obtěžováním, zneužíváním, korupcí a manipulací.

Bývalí vývojáři, kteří opustili show několik týdnů před premiérou traileru, řekli: „Tento trailer byl vytvořen se zneužíváním, manipulací, [and] krádež. Lidé, kteří pracovali na každém záběru, už nejsou ve společnosti, která vlastní práva duševního vlastnictví. Někteří nedostali za svou práci ani zaplaceno. Skutečná IP adresa hry byla tvůrcům ukradena prostřednictvím chybné hry. “

V reakci na vydavatele uvedli hlavní zaměření „Hledali tato obvinění“ a to je naposledy, co jsme o zápase slyšeli. Až do dneška, kdy (jak jsem si toho všiml VGCTrailer ke hře se magicky objevil na stránce Focus na YouTube, jako by se nic z toho nikdy nestalo.

V reakci na to tito bývalí vývojáři –Nyní pracuje na bojové hře věčnýVydal prohlášení, ve kterém řekl:

Jsme bývalí vývojáři Aeon Must Die! Znepokojen a zmaten oznámením Aeon Must Die! Žádné právní problémy související se situací nebyly vyřešeny a ještě více se objevily v důsledku. Problémy s IP nejsou vyřešeny. Značka produktu neexistuje. Nebylo provedeno žádné zveřejněné vyšetřování. Práce na přívěsu je stále nezaplacená. Většina animací ve hře zůstává nezaplacena. Vícenásobné právní pokusy o skutečné vyrovnání nepřinesly v uplynulém roce nic.

G/O Media může získat provizi

V době vydání popis upoutávky zní: „Aeon Must Die! Stylový Beat ’em-up se spouští na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a PC v roce 2021“, a to je „Zůstaňte naladěni na další Aeon Must Die! aktualizuje se, jak se blížíme … Vydání hry později v tomto roce na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a PC “, což naznačuje, že Focus plánuje v této hře pokračovat a vydat ji bez ohledu na obvinění.

Kontaktovali jsme Focus s žádostí o další informace o stavu vydání a aktualizujeme, pokud obdržíme odpověď.