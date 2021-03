Evropská kvalifikace: Belgie, Turecko a české hvězdy v premiéře | Evropská kvalifikace

Toto je nenápadný začátek pro držitele evropských kvalifikací na mistrovství světa FIFA pro Francii a evropští mistři Portugalsko nejsou na svém ostrém místě, ale Belgie, Turecko a Česká republika mohou být hrdí na své premiéry.

Portugalsko 1: 0 Ázerbájdžán



Evropští šampióni ovládli Turín, ale jen tři body od vlastního gólu Maxima Medveděva. Brankář Shakrudin Makomedaliyev udělal chybu pro vítěze, ale bylo dobré zabránit tomu, aby bylo 50. vítězství Fernanda Santosa v Portugalsku příliš pevné.

další: Srbsko vs Portugalsko (27/03)

Finsko 2-2 Bosna a Hercegovina

Miroslav Stevanovic Finsko vyrovnal v Helsinkách o tři body později. Diváky vedl Miralem Bijnik, ale rychlý dvojník Timu Buki, Stevenovic, snil o finském vítězství až do šesti minut po útoku.

další: Ukrajina vs Finsko (28/03)

Francie 1-1 Ukrajina

Sergei Sidorsuk slaví remízu proti FranciiAFP přes Getty Images

Antoine Griezmann v 19. minutě otevřel skóre a vypadá to, že mistři světa cestovali, dokud nebyla Ukrajina odměněna za šílené vystoupení v Saint-Denis, kolem Huga Lorise ve druhé polovině se Sergejem Sidorčukem.

další: Kazachstán vs Francie, Ukrajina vs Finsko (28/03)

Belgie 3-1 Wales

Strana Roberta Martineze reagovala na raného otvíráka Harryho Wilsona obecně asertivní útočnou scénou v Lovani. Před nimi je umístil Kevin de Bruyne a Thorgen těsně před přestávkou uzavřel penaltové vítězství Romalu Lukaku před Red Devils.

další: Česká republika vs Belgie (27/03), Wales vs Česká republika (30/03)

Estonsko 2-6 Česká republika

Tome Chச zek zaznamenal v Estonsku hattrickAFP přes Getty Images

Estonsko postoupilo brzy v Laponsku, ale byl to fantastický večer pro diváky, kterým korunoval první mezinárodní hattrick Tome Sčzquez. Muž West Hamu skóroval v 32., 43. a 48. minutě, ale příště můžeme vidět tvrdou chůzi proti Belgii.

další: Česká republika vs Belgie (27/03)

Turecko 4-2 Nizozemsko

Dva góly Buraka Yalmasa a gól Hakana Salhanoslu se ujaly domácí strany, než zaútočili Davy Klaassen a Luke de Jong a nastolili dramatické finále v Istanbulu. Brockův volný přímý volný kop však jeho hattrick ukončil a vyhrál.

další: Norsko vs Turecko, Nizozemsko vs Lotyšsko (27/03)

Kypr 0-0 Slovensko

Brooke Yalmas nastřílela tři nájezdy proti NizozemskuPOOL / AFP přes Getty Images

Tři velké zákroky brankáře Martina Depravky v Newcastlu pomohly davu vyčistit bod od otvíráku týmu v Nikósii, ale střídání Evana Schronese za Slovensko promarnilo nejlepší šanci na skórování všech tří bodů pozdě.

další: Slovensko vs Malta (27/03)

Malta 1-3 Rusko

Rusko muselo pracovat na bodech na Maltě. V poločase to bylo 2: 0, když se do cíle dostali Artem Džibuti a Mario Fernandez, ale superstávka Josepha Mponga dala hostitelům něco k pronásledování a Alexander Sopolev byl v závěrečných fázích až do vítězství nervózní.

další: Rusko vs Slovinsko (27/03)

Slovinsko 1: 0 Chorvatsko

Evan Oblak původně zahájil pokus Nikolaje Vlasiče, ale poté, co Chorvatsko připustilo Slovinsku gól z 15. minuty, se zdálo neúmyslné, že slovinská strana měla kontrolu nad vítězstvím v prvním z deseti setkání se svými sousedy.

další: Chorvatsko vs Kypr (27/03)

Cristiano Ronaldo vytáhl proti Ázerbájdžánu mezeruGetty Images

Výsledky celé středy

Skupina A.: Portugalsko 1: 0 Ázerbájdžán, Srbsko 3: 2 Irská republika

Skupina d: Finsko 2-2 Bosna a Hercegovina, Francie 1-1 Ukrajina

Skupina e: Belgie 2-1 Wales, Estonsko 2-6 Česká republika

Skupina G: Gibraltar 0-3 Norsko, Lotyšsko 1-2 Černá Hora, Turecko 4-2 Nizozemsko

Skupina H: Kypr 0-0 Slovensko, Malta 1-3 Rusko, Slovinsko 1-0 Chorvatsko

Čtvrteční zařízení

Skupina B: Španělsko vs Řecko, Švédsko vs Gruzie

Skupina c: Bulharsko vs Švýcarsko, Itálie vs Severní Irsko

Skupina f: Izrael vs Dánsko, Moldavsko vs Faerské ostrovy, Skotsko vs Rakousko

Skupina I.: Andorra vs Albánie, Anglie vs Marino, Maďarsko vs Polsko

Skupina J: Německo vs Island, Lichtenštejnsko vs Arménie, Rumunsko vs Severní Makedonie