Android 12 vám umožní otevřít tolik oken Google Chrome jako na PC

Karty Chrome lze organizovat různými způsoby v závislosti na platformě. Na ploše můžete karty vložit do skupin v rámci jednoho nebo více oken, které pak můžete přeskupit pomocí správce oken operačního systému. V systému Android můžete také vkládat karty do skupin, ale nemůžete otevřít více instancí prohlížeče Chrome jako na ploše. To se má v budoucnu změnit Android 12 Aktualizace a nová verze prohlížeče Google Chrome, protože Google pracuje na tom, aby přinesl podporu více instancí a správce oken pro Chrome pro Android.

V posledních několika týdnech bylo v kódech označených „provedeno několik změn“více instancíNa Chromium Gerrit. Tento kód se mění Přidat Tlačítko nového okna pro kontextovou nabídku Google Chrome, kdykoli zařízení vstoupí do režimu rozdělené obrazovky. Kliknutím na „Nové okno“ otevřete novou verzi prohlížeče Chrome v druhé polovině obrazovky. Po otevření druhé instance prohlížeče Chrome se kontextová nabídka aktualizuje pomocí tlačítka Spravovat okna, které obsahuje seznam všech aktivních oken, zaostřené okno, název aktivní karty v každém okně a počet karet otevřených v každém okně. Celkem můžete otevřít až 5 oken, ačkoli počet karet, které lze otevřít v každém okně, není omezen. Nakonec je stav každé instance uložen ve službě SharedPreferences v prohlížeči Google Chrome, což umožňuje přetrvávání oken po restartování.

Protože každé okno prohlížeče Google Chrome je novou instancí prohlížeče Chrome, znamená to, že se každé okno v přehledu nedávných aplikací zobrazuje jako samostatný seznam. Dlouhodobí uživatelé Androidu si mohou pamatovat karty Chrome 5.0 Lollipop smíchané s aplikacemi v přehledu nedávných aplikací, ale tato funkce byla s vydáním Androidu 6.0 Marshmallow odstraněna. Pro ty, kteří milovali tento starý systém správy karet, by nová podpora více oken Google Chrome pro Android 12 byla vítaným doplňkem.

Dříve byla u zařízení se systémem Android 12 ve výchozím nastavení změněna ikona pro povolení přepnutí instance integrovaný na chromový gerrit. The změnit kód Skutečné rozšíření příznaku funkce bylo původně integrováno koncem června a vlajku lze najít v prohlížeči Chrome 93 nebo novějším. Pokud máte zájem vyzkoušet si tuto funkci právě teď na svém zařízení Android 12, musíte si nainstalovat Chrome Beta, Dev nebo Canary a povolit příznak přepnutí instance. V opačném případě budete muset počkat na budoucí vydání prohlížeče Chrome, ve kterém bude ve výchozím nastavení povolen příznak přepnutí instance.

Pokud vaše zařízení nepoužívá Android 12 a chcete otevřít dvě okna Chrome vedle sebe, existuje způsob, jak to udělat. Otevřete Chrome, přejděte na libovolný web, spusťte Chrome v režimu rozdělené obrazovky, otevřete kontextovou nabídku a vyberte „Přejít do jiného okna“. Tím se otevře nová instance prohlížeče Chrome, ačkoli byste si měli uvědomit, že nemůžete otevřít žádná další okna a všechny karty se po ukončení režimu rozdělené obrazovky spojí do jednoho okna.