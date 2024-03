Kyslík v Jupiteru a Evropě by mohl podporovat 1 milion lidí na Zemi: NASA

Rohová ikona dolů Ikona ve tvaru úhlu směřující dolů. Tato ilustrace Europy ukazuje, jak její ledový povrch může zářit i na její noční straně, protože ji Jupiter neustále bombarduje radiací. NASA/JPL-Caltech

Mise Juno NASA zjistila, že Jupiterův ledový měsíc Europa produkuje 1000 tun kyslíku každých 24 hodin.

Stačí to na to, aby milion lidí dýchalo na den, ale je to mnohem méně, než se dříve myslelo.

Tato nová data mohou snížit pravděpodobnost, že Evropa podporuje život ve svém rozsáhlém podzemním oceánu.

Asi 400 milionů mil daleko se v hlubokém vesmíru vznáší vodnatý svět zvaný Europa, produkující 1000 tun kyslíku každých 24 hodin. To je dost kyslíku, aby jeden den přežil milion lidí. Informovala o tom NASA tento týden.

Tyto nové odhady však byly publikovány v recenzovaném časopise Přírodní astronomieZáměrem není omezit počet lidí, kteří by mohli obývat tento Jupiterův měsíc. Pomáhají vědcům zjistit, zda Evropa hostí vlastní život.

„Myslíme si, že Evropa je dnes nejpravděpodobnějším místem, kde se dá hledat život mimo Zemi,“ řekl Kurt Niebuhr, hlavní vědec NASA pro výzkum exoplanet, který se na studii nepodílel.

JunoCam zachytil tento snímek Evropy během blízkého průletu začátkem tohoto roku. NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill CC BY 3.0

Pokud na Europě existují formy života, mohly by vypadat jako mikroby nebo možná něco složitějšího. Podle NASA. Z povrchu ale nebude vidět, jelikož jde o zamrzlou poušť.

Pravděpodobně se nachází v rozsáhlém podzemním oceánu Měsíce, který může obsahovat dvojnásobné množství vody než na Zemi.

Voda je sice jedním ze základních prvků života, jak jej známe, ale není jediným prvkem. Existuje dlouhý seznam dalších chemikálií, které vědci hledají, a kyslík je jednou z nich.

Tento graf ukazuje podpovrchový oceán číhající pod zmrzlou evropskou kůrou. NASA/JPL-Caltech/Michael Carroll

Sonda Juno od NASA, která v současnosti prolétá kolem Jupiteru a jeho měsíců, provedla dosud nejpřesnější odhad produkce kyslíku v Evropě. Ukázalo se, že je mnohem nižší, než jsme si mysleli.

Nejnovější odhad je 1000 tun kyslíku každých 24 hodin, což je více než 86krát méně než některé předchozí odhady. Tato nová data mohou zpochybnit obyvatelnost Evropy.

Jak Evropa vyrábí kyslík?

Produkce kyslíku vypadá na Evropě úplně jinak než na Zemi. Zatímco Země získává kyslík z fotosyntézy, Europa je výsledkem její mateřské planety Jupiter.

Jupiter vysílá silné záření, které zaplavuje Evropu vysokoenergetickými částicemi. Tyto částice pak interagují se zmrzlým vodním ledem (H2O) na povrchu Měsíce.

Reakce štěpí molekuly H2O na plynný vodík a kyslík. Ale kam tento kyslík jde, je velká otázka. Některé by mohly uvíznout v ledu, některé uniknout do vesmíru a některé dokonce cestovat do oceánu pod povrchem Evropy.

Pokud se dostatek kyslíku dostane do podzemí, znamenalo by to, že evropský oceán obsahuje jednu z životně důležitých složek pro život, jak jej známe. „Ale to je pro nás velký otazník,“ řekl Niebuhr, protože kyslík může skončit na mnoha různých místech.

Ilustrace nástroje zkoumajícího podzemní oceán v Evropě. NASA

Mise Juno NASA vrhla více světla na celkové množství kyslíku generovaného povrchem Europy. Stále však není jasné, kolik, pokud vůbec, uniká do podzemního oceánu.

Měření kyslíku nad Evropou

K měření množství kyslíku generovaného povrchem Europy použili vědci na palubě Juno přístroj Jovian Aurora Distributions Experiment (JADE).

JADE je určen k měření nabitých částic v polárních oblastech Jupiteru. Když však Juno v září 2022 proletěla kolem Evropy, JADE poprvé úspěšně změřila nabité částice emitované z měsíční atmosféry.

Pomocí dat JADE vědci odhadli celkové množství plynného vodíku (ale ne kyslíku) v řídké atmosféře Evropy. Vzhledem k tomu, že na každé dva atomy vodíku v molekule vody připadá jeden atom kyslíku, mohou vědci použít údaje o vodíkovém plynu k výpočtu množství kyslíku generovaného na povrchu.

Tento obrázek ukazuje nabité částice z Jupiteru, které se srážejí s povrchem Europy a rozdělují zmrzlé molekuly vody na plynný kyslík a vodík. NASA/JPL-Caltech/SWRI/PU

„To zlepšilo a zúžilo naše chápání toho, kolik kyslíku je syntetizováno na povrchu,“ řekl hlavní autor studie Jami Salai, vesmírný fyzik z Princetonské univerzity.

„Ale nevíme, kolik z toho opustí povrch a kolik z toho se dostane do oceánu,“ dodal Salai. Nadcházející mise NASA Clipper na Europu nás může přiblížit k odpovědi na tuto otázku.

Neustálé hledání možnosti života

Start mise Europa Clipper NASA je naplánován na říjen 2024. Jejím primárním cílem je určit, zda je Europa obyvatelná či nikoli.

Umělcova ilustrace kosmické lodi Clipper obíhající Evropu. NASA/JPL-Caltech

Clipper bude vybaven přístroji, které pomohou odhalit vnitřní strukturu Europy, jako je podpovrchový radar. Pomocí tohoto nástroje budou vědci NASA vrtat desítky mil pod kůrou, aby identifikovali prvky, které by mohly pomoci určit, zda se kyslík dostává do podpovrchového oceánu, řekl Niebuhr BI.

„Clipper je neuvěřitelně vzrušující mise s důležitými vědeckými cíli, které pravděpodobně změní naše chápání ledové kůry, podpovrchového oceánu a jejich vzájemné interakce,“ řekl Szalay.

Europa Clipper se všemi jeho palubními přístroji. NASA/JPL-Caltech

I když znalost toho, zda podpovrchový oceán Europy obsahuje kyslík, by zlepšila naše chápání obyvatelnosti Měsíce, automaticky by to nepotvrdilo, zda na Europě existuje nebo může existovat život.

„Množství kyslíku dostupného na Europě není binární spínač, který můžete přepnout, abyste se rozhodli, zda je život možný nebo ne,“ vysvětlil Niebuhr.

Poukázal na to, že život na Zemi existuje asi 1,5 miliardy let bez kyslíku. Kdyby se to mohlo stát tady, mohlo by se to stát i na tomto vzdáleném měsíci.

Pokud jde o misi Juno, Szalay bude pokračovat v práci z dat, která získala během tohoto průletu kolem Evropy.

„V nadcházejících letech to budeme zkoumat a učit se vše, co můžeme,“ řekl.