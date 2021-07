Čtvrtek Sport ve zkratce

golf

SANDWICH, Anglie (AFP) – Louis Oosthuizen je kapitánem klubu na British Open a má místo v knize rekordů Royal St George.

Poté, co skončil na druhém místě na druhém místě, Oosthuizen využil měkčích podmínek na kravatách známých svým šíleným odrazem. Říkalo se mu 6 pod 64 let. To odpovídá nejnižšímu úvodnímu kolu British Open v Royal St. George. Christy O’Connor Jr. nastřílel 64 v prvním kole roku 1981. O’Connor pokračoval v dělení o třetí místo.

Jordan Spieth je hned za 65. To je to, co vystřelil v prvním kole, když vyhrál Royal Birkdale v roce 2017. Brian Harman také získal 65 v den nízkého skóre. Stuart Sinek byl mezi těmi 66 let.

Poslední dva šampioni US Open začali v 71. Jedním z nich byl Bryson Deschamps. Druhým byl John Ram.

MLB

New York (AFP) – Úvodní utkání Yankees po All-Star přestávce proti Boston Red Sox ve čtvrtek večer bylo odloženo kvůli pozitivním testům COVID-19 mezi newyorskými očkovanými nadhazovači Jonathanem Luizigou, Nestorem Curtisem ml. A Andym Peraltou.

Loaisiga pokračoval v seznamu osob infikovaných COVID-19 v sobotu, kdy byli Yankeeové v Houstonu, a v neděli s týmem necestoval domů. Cortes a Peralta šli ve čtvrtek na COVID-19 IL.

olympiáda

Bradley Bell bude chybět na olympijských hrách po zavedení protokolů o bezpečnosti a ochraně zdraví a americký basketbalový tým mužů uvedl, že ho na jeho seznamu později nahradí.

Američané také ve čtvrtek oznámili, že útočník Jeramy Grant „z velké opatrnosti“ také hrál v protokolech o bezpečnosti a ochraně zdraví.

TOKYO (AFP) – Australský tenista Alex de Minaur měl pozitivní testy na COVID-19 a stáhl se z tokijské olympiády.

Šéf mise australského olympijského týmu Ian Chesterman v pátek v Tokiu řekl médiím, že de Minaur byl touto zprávou „rozdrcen“.

De Minaur, nejvýše položenému australskému muži, je 17. Je naplánováno hrát dvouhru a čtyřhru.

Dvojnásobná mistr světa v překážkách na 400 metrů, Susanna Hijnova, uvedla, že na olympijských hrách v Tokiu nebude soutěžit kvůli zranění Achillovy šlachy.

Problémy s Hejnovou a Achillem v zádech jí zabránily v soutěži v této sezóně a úplně se nezotaví z tokijských her, které se otevřou za osm dní.

34letá česká sportovkyně uvedla, že v posledních týdnech „sotva chodí, natož aby správně trénovala“.

NFL

Osoba obeznámená s očkováním řekla Associated Press, že čtyři týmy NFL jsou stále méně než 50% očkovány méně než dva týdny po zahájení výcvikového tábora.

Washington, Indianapolis, Arizona a Los Angeles Chargers měli od čtvrtka nejnižší míru očkování proti COVID-19 v lize, podle toho, kdo hovořil pod podmínkou anonymity, protože liga nezveřejnila čísla.

Pittsburgh, Miami, Carolina a Denver mají nejvyšší míru zaočkovanosti a patří mezi 10 týmů, které dosahují alespoň 85%.

Napsal spisovatel fotbalového AP Rob Maadi.

Vysoká škola atletiky

Prezident NCAA Mark Emmert ve čtvrtek uvedl, že nastal ten správný čas na zvážení decentralizované a neregulované verze vysokoškolských esportů, přesunutí moci na konference a kampusy a přehodnocení, jak sladit školy.

Immert uvedl, že nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu proti NCAA spolu se zrušením omezení pro sportovce investující svou slávu by mělo podnítit „přehodnocení“ toho, co vysokoškolský sport je.

Pánský vysokoškolský basketbal

NEWARK, NJ (Associated Press) – Basketbalista Myles Powell žaluje Setona Halla, trenéra Kevina Willarda a zaměstnance za to, že během své první sezóny nezjistil zranění kolena, které mu způsobilo vážné fyzické a finanční škody.

Powell byl v sezóně 2019-20 velkým hráčem konference East East.

Žaloba byla podána u Nejvyššího soudu státu v kraji Essex v New Jersey. Zmínila také Tonyho Testu jako spoluobžalovaného a označila jej za ředitele univerzitní sportovní medicíny a lékaře basketbalového týmu.

box

LAS VEGAS (AP) – Třetí boj Tysona Furyho v těžké váze s Deontayem Wilderem byl odložen na 9. října poté, co byl Fury pozitivně testován na virus COVID-19.

Pořadatelé oznámili ve čtvrtek nové datum pořadu s platbou za zhlédnutí. Fury a Wilder budou stále bojovat v aréně T-Mobile v Las Vegas.

Fury (30-0-1, 21 KO) a Wilder (42-1-1, 41 KO) se měli setkat 24. července, aby dokončili svoji zábavnou bojovou trilogii.

Soudy

Seattle (AFP) – Soudce nařídil propuštění bývalé hvězdy Seattle Seahawks a San Francisco 49ers Richarda Shermana z vězení bez kauce ve čtvrtek poté, co byl zatčen pro podezření z pokusu o vloupání do domu jeho svokrovců.

Soudce okresního soudu v okrese King Fa’amomoi Masaniai zjistil pravděpodobnou příčinu Shermanova spáchání přestupku, zlomyslného neplechu, řízení pod vlivem alkoholu a odporu při zatčení. Prokurátoři nepožádali soudce, aby vydal rozhodnutí o obvinění z krádeže vloupáním do domácnosti, pro které byl původně rezervován. Dosud nepodali obvinění.

Al-Masani na žádost obžaloby odmítl zveřejnit dluhopis ve výši 10 000 USD.

nekrolog

Dennis Murphy, podnikatel v oblasti sportu, který spoluzaložil profesionální ligy v basketbalu, hokeji, tenise a pozemním hokeji, které zahrnovaly inovace v marketingu, pravidlech a stylu hraní, zemřel ve čtvrtek. Bylo mu 94 let.

Murphy zemřel na městnavé srdeční selhání v zařízení žijícím v Orange County v Placentii v Kalifornii, uvedl jeho syn Dennis Jr.

Starší Murphy spoluzaložil Americkou basketbalovou asociaci, Světovou hokejovou ligu, Světový tenisový tým a Mezinárodní hokejovou ligu.

___

