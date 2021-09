Schwartzman se setká s Andersonem poté, co bylo pozdě počasí, aby dosáhlo třetího kola

NEW YORK (Reuters)-Argentinský Diego Schwartzman porazil Jihoafričana Kevina Andersona a udělal několik zastávek na počasí, aby postoupil do třetího kola US Open se středečním vítězstvím 7-6 (4) 6-3 6-4. .

Hra byla na stadionu Louise Armstronga v úvodní sadě zastavena na více než 30 minut, protože zatahovací střecha stadionu nemohla blokovat déšť na obou stranách kvůli silnému větru z tropické bouře Ida.

Schwartzman poté uklouzl během tajbrejku úvodní sady, což vedlo k další pauze ve hře, protože hřiště bylo vymazáno ručníky.

Úředníci zápas obnovili, ale brzy poté byl pozastaven a organizátoři později oznámili, že po skončení zápasu Stefanos Tsitsipas a Adrian Mannarino bude pokračovat na stadionu Arthura Ashe.

Když se zápas vrátil k půlnoci, Argentinec rychle udělal svůj krok a s jednou přestávkou v každé druhé a třetí sadě dokončil zápas kolem 1 hodiny ráno.

„Děkuji vám všem, že jste dnes večer zůstali. Bláznivé počasí,“ řekl Schwartzman poté, co připravil zápas třetího kola proti Slovákovi Alexi Mulkanovi.

„Mluvili jsme párkrát, nejen proto, že jsme chtěli hrát (ale) také proto, že bezpečnost, vláda, policie, všichni byli zapojeni do rozhodnutí přijít k tomuto soudu (Arthur Ashe).

„Myslím, že každou šanci, kterou jsem měl, když jsme změnili hřiště, jsem využil. Jsem tedy velmi šťastný.“

Pětatřicetiletý Anderson, finalista Flushing Meadows z roku 2017, vstoupil do zápasu, aby vyhrál dva ze svých předchozích tří střetnutí s 11. nasazeným Schwartzmanem.

Cerf je dlouhodobě hlavní zbraní bývalé světové pětky, která při pondělním úvodním vítězství nad Čechem Jerrym Veselým vypálila 49 es. Proti Schwartzmanovi znovu skóroval 24, ale byl napraven nenásilnými fauly (58), když skóroval 37krát více než jeho soupeř.

