Zpráva: CheckDogs: Již brzy @ EastDog ​​​​Platform 2024 – Průmyslová zpráva: Dokument

Průmyslová akce věnovaná dokumentům ze střední a východní Evropy upozornila na pět téměř dokončených projektů pokrývajících témata od politiky po životní prostředí.

hřiště pro Dajori Autor: Martin Pau a Nicholas Kurek

Zdá se, že problémů, na které chtějí čeští dokumentaristé upozornit diváky, je mnoho. V Praze Východní platforma dokumentů Pět nových lokálních projektů bylo představeno při spolupořádání Czech Docs: Coming Soon, oborové akce zaměřené na non-fiction filmy ze střední a východní Evropy. Asociace producentů v audiovizi (APA). Tyto nové iniciativy prozkoumáme podrobněji níže.

(Článek pokračuje níže – Obchodní informace)

Pokud se holubice promění ve zlato Autor: Beba Lupojaki

Pokud se holubice promění ve zlato – Beba Lupojacki (Česká republika/Slovensko)

Režisérka Pepa Lupojaki sleduje v tomto osobním dokumentu svého bratra a bratrance tři roky s fotoaparátem mobilního telefonu. Dotyčný trpí alkoholismem, nemocí, která sužuje jeho rodinu po generace. Krize bezdomovců zastihla i jejího bratra, který žije na ulici. Jak režisér zdůraznil během prezentace, chtěl ukázat, že je důležité respektovat lidi s takovými závislostmi, „setkávat se s nimi tam, kde jsou“ a ptát se, co se jim stalo, protože jsou většinou traumatizovaní a důsledkem zneužívání drog . z toho. Pokud se holubice promění ve zlatoOčekává se, že bude dokončena v únoru 2025, vyrábí Wanda Cabralová A Klára Mamojková (CLAW Films) a tým hledá partnery, kteří by pomohli dokončit financování, festivaly, obchodní zástupce a mezinárodní distributory.

Paní prezidentka – Marek Sulík (Česká republika/Slovensko)

Projekt byl pro svou citlivost dlouho držen pod pokličkou – navazuje na současného slovenského prezidenta Zuzanna CAputová, který nedávno oznámil, že se nebude ucházet o znovuzvolení. Marek Šulík řekl, že pracoval „observační metodou“ a jeho představou bylo „zůstat s ní přes pět let a pokusit se zachytit proměny jejích hodnot, jejího chování a způsobu myšlení“. [in order to see] Jak se člověk v politice proměňuje. Barbara Janizová Feklová (HITCHHIKER Cinema) je hlavním producentem filmu, který je v postprodukci. Prioritou týmu bylo nalezení obchodního zástupce a světová premiéra festivalu.

Dajori – Martin Pau, Nicholas Currec (Česká republika)

Marie, hlavní hrdince připravovaného dokumentu Martina Pau a Nicolase Gourka, je 45 let a s manželem a třemi dětmi žije v romské komunitě. Když její mladší sestra, matka devíti dětí, přijde o domov, Mary zakročí a vezme obě děti do své péče. Kamera sleduje ji a její starou i novou rodinu po dobu tří let. „Měli jsme příležitost natočit unikátní film o Romech, který je obvykle o chudobě nebo o fascinaci některými výjimečnými hrdiny. V našem případě, myslím, ukazujeme příběh o obyčejné rodině, o každodenních vzletech a pádech. , dětství, dospívání, mateřství a naše Ukazujeme příběh o roli humoru v každodenním životě,“ řekl Pao během prezentace. DajoriJe to romské slovo pro „matku“, je v postprodukci a hledá světovou premiéru, festivaly, obchodního zástupce a distributora. John Bodner A Jarmila Bolaková (Film a sociologie) má producentské zásluhy.

Láska se rozvinula Autor: Philip Remunda

Láska se rozvinula – Filip Remunda (Česká republika)

Blanca, fotografka aktů, a její otec Wlastmil nemají jednoduchý vztah. Kamera je sleduje čtyři roky a diváci na vlastní oči uvidí proč. Philip Remunda je blízký přítel svého hlavního hrdiny a před 20 lety pracoval jako DoP na svém studentském filmu o svém otci. „Rychle převzal režii filmu a stal se jeho filmem místo Blancina,“ řekl Remunda během prezentace. Láska se rozvinula. Vysvětluje, že jeho vlastní motivací je bedlivě dohlížet na rodinu, jejíž největší problém spočívá v nedostatečné komunikaci, kterou zná až příliš dobře ze svého domova. Také producent filmu Terezie Horské a jeho dlouholetý spolupracovník Whit Kluzak. Doufají, že na podzim budou mít hotový hrubý sestřih a hledají vysílatele, mezinárodní festivalovou premiéru, obchodní zástupce a distributory.

Ent – Tomáš Elšík (Česká republika)

Dva protagonisté filmu se jmenují Stromová stvoření Pán prstenů J.R.R. Strážci fauny a flóry od Tolkiena. Clara šetří ptactvo, zatímco Pavlovým zájmem jsou lesy a mokřady. „Na tomto projektu jsem začal pracovat jako reakci na změnu klimatu. Věřím, že umění může otevřít velmi obtížná témata, protože veřejný prostor je plný stereotypů a tomu se lze vyhnout pomocí skutečných emocí, které lze z umění odvodit,“ vysvětlil Tomáš Elschik. Ent. Žitka Kotrlová (Frame Films) produkuje dokument, který hledá prodeje, festivaly a světovou premiéru, a tým očekává ukončení produkčního období v říjnu 2024.