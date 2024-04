Skotsko přijde o automatické místo v Lize mistrů poté, co Česká republika skončí v top 10 koeficientu | Novinky z fotbalu

Skotsko přijde o své automatické místo v Lize mistrů od roku 2025 poté, co ve čtvrtek vypadne z top 10 žebříčku koeficientů UEFA.

Místo ve skupinové fázi Ligy mistrů pro vítěze této sezóny skotské Premiership a obrovská finanční odměna – minimálně 30 milionů liber – nyní propadnou do čela tabulky v roce 2024/25.

Skotsko se nyní po remíze Viktorie Plzeň 0:0 s Fiorentinou v České republice nachází mimo 10 nejlepších zemí v kvalifikačních fázích UEFA.

Místo toho bude skotského vítěze titulu čekat jedno kvalifikační kolo a druhý klub se bude muset probojovat přes tři kvalifikační kola, aby se dostal do skupinové fáze.

Jak to funguje?

Vzorec koeficientů zohledňuje výkon každé asociace v Lize mistrů, Evropské lize a Evropské konferenční lize za posledních pět sezón – včetně aktuální kampaně.

Před porážkou Rangers s Benficou byl Celtic vyřazen z Ligy mistrů a Aberdeen byl vyhozen z Evropské konferenční ligy, zatímco Hearts a Hibernian prohráli v kvalifikaci.

body koeficientu Pevné body pro CL, EL a ECL

Výhra: 2 body Remíza: 1 bod * Body jsou v kvalifikačních kolech poloviční

Bonusové body

Liga mistrů

Účast ve skupinové fázi: 4 body R16: 5 bodů QF, SF a finále: 1 bod

Evropská liga

Vítězové skupin: 4 body Druhé místo ve skupině: 2 body R16, QF, SF & Finále: 1 bod

Evropská konferenční liga

Vítězové skupin: 2 body Druhé místo ve skupinách: 1 bod SF a finále: 1 bod

Počet bodů udělených za každou sezónu se vydělí počtem týmů účastnících se v dané sezóně za danou asociaci a zaokrouhlí se na tři desetinná místa.

Lichtenštejnsko Žebříček nezahrnuje Lichtenštejnsko, kterému je uděleno pouze jedno místo ECL (vítězové Lichtenštejnského poháru), protože země neorganizuje národní ligovou soutěž a všech sedm jejích klubů soutěží ve švýcarském ligovém systému. Týmy pod Lichtenštejnskem se tak v tomto kvótovém žebříčku posunou o jedno místo výše.

Konečné pořadí sezóny se vždy vztahuje na přidělení zápasů pro následující sezónu, takže konečné pořadí koeficientů tohoto období určí přidělení pro zápasy začínající v roce 2025/26.

Záchranná síť pro Rangers?



Obraz:

Rangers byli posledními zástupci Skotska v evropské soutěži, než prohráli s Benficou v Evropské lize posledních 16 let.



Existuje však upozornění. Pokud Rangers v příští sezóně vyhrají ligu, stále si mohou zajistit fotbal ve skupinové fázi Ligy mistrů díky vlastnímu hodnocení koeficientu klubu.

Bude spoléhat na to, že vítěz Ligy mistrů se kvalifikuje do soutěže v příští sezóně prostřednictvím své ligové pozice – ale pokud se tak stane, Rangers získají další místo v rámci nového formátu soutěže tím, že budou výše umístěnými šampiony v kvalifikaci.

CL skupinové fáze Pouze země v pořadí 1-10 obdrží automatický vstup do skupinových fází CL.

Impozantní běh Rangers v posledních sezónách – který zahrnuje postup do finále Evropské ligy v roce 2022 – vidí klub na 25. místě žebříčku. Pokud však Celtic v příští sezóně vyhraje ligu, nebude z této záchranné sítě těžit, protože je na základě výsledků za posledních pět sezón daleko v žebříčku UEFA.

Pak už to bude opravdu těžké…

Top 10 Skotska byla slepá ulička – z velké části kvůli jejich působivým výsledkům 2019/20, kdy Old Firm po postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy vyprodukoval 9,75 bodu. Tato sezóna však bude na konci této kampaně z rovnice vymazána.

Skotsko zahájí příští sezónu na 16. místě, což znamená, že pouze jeden skotský klub se může zúčastnit Ligy mistrů v sezóně 2026/27. Místo toho, aby získali automatické místo ve skupinové fázi, vstoupí do druhého kvalifikačního kola.

Skotský tým se kvalifikuje do Evropské ligy tím, že vstoupí do prvního předkola (v současnosti jeden tým vstupuje do play-off a druhý tým do druhého předkola).

Dva skotské týmy se kvalifikují do Evropské konferenční ligy, oba vstupují do druhého předkola.

