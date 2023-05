Phantom Blade Zero nabízí 40hodinový příběh, multiplayer a částečně otevřený svět

Phantom Blade Zero málem ukradl show během nedávné události PlayStation, přičemž vývojář S-GAME vydal dlouhý upoutávka, která ohromila publikum – v dobrém slova smyslu. V ukázce jsme viděli intenzivní, rychlý boj, gigantické nepřátele a chladné, ale zároveň neblahé prostředí, které bylo příslibem skvělých věcí, které přijdou.

Nyní, v Q&A o Phantom Blade Zero, S-GAME objasnila několik bodů zájmu a zdůraznila několik věcí o nadcházejícím dobrodružství v polootevřeném světě.

Phantom Blade Zero bude velký

S-GAME potvrdila, že úplné dokončení hlavní příběhové cesty pro Phantom Blade Zero bude trvat 30 až 40 hodin. Pro srovnání, dokončení hlavní příběhové cesty Elden Ring trvá asi 50 hodin. Tím to však neskončí, protože S-GAME potvrdila, že bude existovat „mnoho vedlejších úkolů“ a také „bohatý obsah end-game“, který zahrnuje dungeony pro více hráčů (multiplayer!) a některé roguelike mise.

Děkuji za Zkroucený voxel Shrnutí otázek a odpovědí.

S-GAME také řešila některé obavy, které vyvstaly po vydání vysokooktanového traileru během PlayStation Show. Konkrétně jsem zmínil bojové sekvence zobrazené v traileru Byl Bylo to zachyceno v enginu, ale bylo použito více filmových úhlů, než je k dispozici v plné hře. Když se Phantom Blade Zero uvolní, bude stabilnější a poskytne lepší zorné pole, aby se zabránilo závratím a nevolnosti z pohybu.

Zde je trailer zobrazený během show PlayStation:

Stejně jako ostatní hry ve své kategorii bude Phantom Blade Zero obsahovat polootevřené prostředí světa, které eliminuje nutnost cestovat na obrovské vzdálenosti a zároveň poskytuje hráči nelineární přístup ke hře samotné.

Práce na Phantom Blade Zero údajně začaly v roce 2017, ale v roce 2022 hra vstoupila do základního vývojového cyklu, na kterém pracovali pouze tři lidé. Očekává se, že se tým nyní rozšířil, ale ne do bodu, kdy lze s jistotou potvrdit datum vydání.

S-GAME uvedla, že Phantom Blade Zero bude multiplatformní titul, ale neexistují žádné informace o tom, kdy bude vydán.

Jste nadšeni, jak vypadá ztvárnění Phantom Blade Zero, nebo jste unaveni ze Soulslike her?

Pro více novinek Insider Gaming Podívejte se na naše zpravodajství o tom, že Daedalic byl financován na výrobu dalších her LOTR.

Příbuzný