Chcete zdravější srdce? Jezte těchto pět druhů potravin

Má tvé srdce Velký úkol: Je zodpovědný za transport krve do celého těla a udržování vašeho těla zdravé krevní tlak A udržet tě naživu. Protože srdce je životně důležitý orgán, musí zůstat zdravé – a důležitou roli v tom hraje vaše strava.

Všichni od Americká kardiologická asociace na Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Doporučuje konkrétní dietní volby na podporu zdraví srdce. Vzhledem k tomu, že potraviny zdravé pro srdce mohou snížit další potenciální kardiovaskulární problémy – jako je vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol – je užitečné mít to na paměti při plánování týdenních jídel.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli, jaké potraviny hledat, jaké potraviny pravděpodobně již jíte a jak obecně vypadá strava zdravá pro srdce.

Co je to zdravá strava pro srdce?

Studie odhalily dvě věci: potraviny nebezpečné pro srdce a potraviny, které ho posilují. Naštěstí vás nezasáhne hromada křivek. Nejlepší potraviny pro zdraví srdce jsou ty, o kterých si již pravděpodobně myslíte, že jsou zdravé. Stejně tak potraviny nezdravé pro srdce jsou již pravděpodobně na vašem radaru, protože nedělají vašemu tělu žádnou službu.

Než se sem ponoříme, řekněme: všeho s mírou. Pokud už nejste Vím, že máš problém se srdcemNemusíte přestat jíst žádná jídla ani dělat drastické změny. Neříkáme, že už nikdy nemůžete sníst další kousek slaniny nebo otevřít další sodovku. Místo toho, když budete věnovat pozornost tomu, jak vypadá strava zdravá pro srdce, může vám pomoci začlenit více těchto potravin do vašich jídel.

Teď si promluvme o detailech. Podle American Heart Association a Department of Health je zdravá strava bohatá na:

Vyrobit

Chudé bílkoviny

Komplexní sacharidy bohaté na vlákninu

Zdravé tuky

Strava plná barevného ovoce a zeleniny, celozrnných výrobků, bílkovin a zdravých tuků dodá vašemu tělu vlákninu, vitamíny a minerály, které potřebuje pro podporu zdraví srdce.

Naopak, pokud se snažíte podpořit kardiovaskulární zdraví, budete chtít omezit příjem následujících látek:

Trans tuky

Nasycený tuk

Zpracované maso (jako je obědové maso, salám a klobásy)

Přebytek soli

Přebytek cukru

Rafinované sacharidy (jako je bílý chléb a svačiny)

červené maso

Nadbytek alkoholu

Pokud je mnoho vašich oblíbených věcí na seznamu, který není zdravý pro srdce, nepropadejte panice. Stále je můžete zařadit do svého jídelníčku (pokud lékař neurčí jinak). Jen se ujistěte, že tyto potraviny nedominují každému jídlu, a snažte se do svého dne zařadit co nejvíce zdravých potravin.

Srdce zdravé potraviny

Chcete-li mít dobrý pocit z toho, co váš příští výlet s potravinami udělá pro vaše srdce, můžete si vybrat položky v těchto specifických kategoriích.

1. Ovoce a zelenina

Pamatujete si na potravinovou pyramidu minulosti? Byl na něčem. Vašemu tělu prospívá konzumace velkého množství produktů.

Je to proto, že zelenina a ovoce obsahují hodně nutriční hustoty na sousto. Banány a sladké brambory vám dodají draslík Klíčový minerál pro zdraví srdce. S tím může pomoci brukvovitá zelenina Zabraňte ucpání tepen. Listová zelenina poskytuje vlákninu, která s tím může pomoci Snížení cholesterolu a krevního tlaku.

Zkrátka čím více produktů zabalíte, tím lépe. A pokud čerstvé produkty neodpovídají vašemu rozpočtu nebo životnímu stylu, nebojte se. Z mražených, sušených a konzervovaných variant můžete získat mnoho nutričních výhod. Jen se ujistěte, že je označena s nízkým obsahem sodíku.

2. Celá zrna

Ne všechny sacharidy jsou špatné. Rafinované sacharidy, jako jsou ty, které se nacházejí v bílém pečivu, létají vaším tělem a obvykle vám nadělají více škody než užitku. Ale komplexní sacharidy, jako ty, které najdete Celozrnné výrobkyPoskytuje vlákninu, kterou jsme již zmínili jako posilovač zdraví srdce.

Kromě toho jsou často plné vitamínů a minerálů, jako je železo, selen, thiamin (vitamín B1), riboflavin (vitamín B2), niacin (vitamín B3), folát (vitamín B9) a hořčík. Pokud hledáte zdravou stravu pro srdce, vyberte si produkty, které mají na seznamu ingrediencí celá zrna. Kromě toho lze komplexní sacharidy nalézt také ve fazolích, bramborách, hrachu a kukuřici.

3. Rostlinné a libové bílkoviny

Zatímco některé bílkoviny – jako červené a zpracované maso – mohou být pro vaše srdce těžké, jiné jsou na prvním místě seznamu zdravých potravin. Klíčem je zde hledat rostlinné bílkoviny, libové živočišné bílkoviny a ryby. Odborníci doporučují Smíchejte zdroje bílkovin. Máte tedy spoustu možností, zásobte se těmito:

čočka

Fazole

Ořechy

Semena

Tofu

Ryby, zejména ty s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin

vejce

Nízkotučné mléčné výrobky

Drůbež

Semena

Nahraďte trochu červeného masa a slaniny výše uvedenými možnostmi a uděláte svému srdci laskavost.

4. Zdravé tuky

Možná si myslíte, že tuk způsobuje srdeční problémy, ale jde o… Napsal Z tuku. Zatímco trans a nasycené tuky byly v mnoha studiích spojovány s kardiovaskulárními problémy, vaše tělo, včetně vašeho srdce, Potřebuje zdravé tuky. Můžete je získat z ryb, ořechů a semen, spolu s avokádem a mírným množstvím rostlinných olejů, jako jsou:

olivový olej

sezamový olej

Slunečnice

Sojový olej

řepkový olej

kukuřičný olej

Slunečnicový olej

Obecně platí, že pokud je tuk při pokojové teplotě pevný, je pravděpodobně nasycený. Pokud je tekutý, bude s největší pravděpodobností spadat do kategorie nenasycených. Myslí si ghí (kontroverzní z hlediska zdraví) vs. olivový olej (rozhodně součást zdravé stravy pro srdce).

5. Potraviny, které kontrolují srdce

American Heart Association má Certifikace některých potravin Pro zdraví srdce a dopřejte jim to Razítko vyšetření srdceKteré najdete v některých potravinových balíčcích. Jakmile se naučíte tuto pečeť, může to usnadnit zásobování vašeho košíku potravinami zdravými pro srdce.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když spojíte svou zdravou stravu se srdcem Další posilovače zdraví srdce Líbí se Pravidelné cvičení, spí Techniky zvládání stresu. Může být také užitečné znát svou krevní skupinu a… co to znamená K riziku rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.