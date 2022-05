Procesory AMD Ryzen 7000 mohou mít výhodu oproti paměťovým schopnostem Intel Raptor Lake DDR5, protože „nativní“ rychlosti 5200 Mb/s uvedené pro 13. generaci

Intel Stolní CPU Raptor Lake-S 13. generace Bude spuštěn přibližně ve stejnou dobu jako AMD Stolní procesor Ryzen 7000. Oba systémy budou plně připraveny na PCIe Gen 5.0 a DDR5, ale nový uniklý technický list může naznačovat, že červený tým může mít mírný náskok ve schopnostech podpory paměti oproti platformě Intel 13. generace.

Intel a AMD se letos na podzim připravují na brutální bitvu, uvedené nativní specifikace Raptor Lake-S DDR5-5200 mohou dát Ryzen 7000 výhodu

V jejich specifikacích je zahrnut výrobce průmyslových základních desek MiTAC Základní deska PH12ADIPůvodní rychlosti paměti poháněné nadcházejícími procesory Intel Alder Lake Desktop 13. generace. Podle výrobce dostanou stolní CPU Raptor Lake-S posílení DDR5-5200 oproti původním rychlostem DDR5-4800 Alder Lake. Oba procesory také podporují paměťový standard DDR4, ale v budoucnu se Intel a AMD zaměří více na novější standard DDR5.

Stolní CPU Intel Raptor Lake-S 13. generace jsou uvedeny s podporou rychlosti nativní paměti DDR5-5200. (Obrázkové kredity: Momomo_US)

Předchozí zprávy spekulovaly o nativní rychlosti DDR5-5600 pro stolní procesory Intel Raptor Lake, ale zdá se, že DDR5-5200 se staly nejvěrohodnějším scénářem. To je celkový 8,3% nárůst oproti současným původním rychlostem paměti Alder Lake. Bude to ale stačit na to, aby zvládl řadič paměti AMD, který se nachází ve stolních CPU Ryzen 7000, které údajně nabízejí nativní rychlosti až DDR5-5600, což je další 8% nárůst?

No, vypadá to, že AMD by mohlo skončit s výhodou v paměťovém oddělení na základě toho, co zatím řekli a co jsme viděli také uniknout. přestávka OTEVŘENO V určitém segmentu bude nová rodina Ryzen 7000 „Raphael“ také obsahovat nativní rychlosti DDR5-5200, ale proslýchá se, že skutečné rychlosti budou mnohem vyšší a budou hodnoceny na DDR5-5600. Kromě toho je AMD velmi přesvědčeno o své technologii EXPO (Extended Ryzen Overclocking Profiles) a o tom, jak bude skutečně podporovat přetaktování DDR5 na platformě AM5:

Naší první herní platformou DDR5 je platforma Raphael a jednou ze skvělých věcí na Raphaelu je, že se opravdu pokusíme udělat velkou podporu s přetaktováním a já tak trochu končím, ale rychlosti, o kterých jste si pravděpodobně mysleli, že to nejde. být možné a pravděpodobně možné s touto specifikací přetaktování. Joseph Tao, ředitel Memory Enablement ve společnosti AMD

V současné době se platformy DDR5 2022 formují takto:

Intel Alder Lake – DDR5-4800 (originál – potvrzeno)

– DDR5-4800 (originál – potvrzeno) Intel Raptor Lake – DDR5-5200 (původní – očekávané)

– DDR5-5200 (původní – očekávané) AMD Ryzen 7000 – DDR5-5600 (původní – očekávané)

Takže jak jsem řekl dříve, letos na podzim jsme ve skutečně horké konkurenci s Lake 13th Raptor na straně Intelu a Ryzen 7000 „Rafael“ na straně AMD.

Srovnání procesorů Intel Raptor Lake a AMD Raphael Desktop CPU „Očekávané“ srovnání

rodina CPU AMD Rafael (RPL-X) Intel Raptor LLC (RPL-S) Operační uzel TSMC 5 nm Intel 7 všeobecné strojírenství Zen 4 (čiplet) Raptor Cove (P-Core)

Gracemont (E-Core) Jádra/nitě do 16/32 až 24/32 Celková mezipaměť L3 64 MB 36 MB Celková mezipaměť L2 16 MB 32 MB Celková mezipaměť 80 MB 68 MB Max Klux (1T) ~ 5,5 GHz ~ 5,8 GHz Podpora paměti DDR5 DDR5 / DDR4 paměťové kanály 2 kanály (2DPC) 2 kanály (2DPC) Rychlosti paměti DDR5-5600 DDR5-5200

DDR4-3200 Podpora platformy Řada 600 (X670E / X670 / B650 / A620) Řada 600 (Z690/H670/B650/H610)

Řada 700 (Z790/H770/B760) PCIe Gen 5.0 GPU i M.2 (pouze extrémní čipsety) GPU i M.2 (pouze řada 700) Integrovaná grafika AMD RDNA 2 Intel Iris XE Zástrčka AM5 (LGA 1718) LGA 1700/1800 TDP (max.) 170 wattů (TDP)

230 wattů (PPT) 125 W (PL1)

240 W + (PL2) uvolnění 2H 2022 2H 2022

