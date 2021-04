Bruinsových 6 nejlepších driblingů se vyplatilo v útočné palbě proti tučňákům

Poté, co vzal veterány na misi třikrát během tří týdnů prostřednictvím pozápasových poznámek, Bruce Cassidy Vybral si jeden z posledních manévrů zbývajících v NHL Good Bench Tricks Bag (Beyond the Candid Benches) – vložil své linie do mixéru.

Zatímco osvědčená trojice Patrice Bergeron, Brad Marchan A David Pasternak Vsadili na své tvrzení, že jde o jedno z nejobávanějších útočných trií v lize za poslední roky, pro útočný sbor druhého stupně byl potřebný nový nátěr, přičemž Pastrnak zejména v řadě změnil scénu po spočítání síly jednoho gólu předchozích deset zápasů vstoupilo do sobotního finálového zápasu proti Penguins.

Cassidy poté, co se během pátečního zahřívacího cvičení v Warrior Ice Arena potkal se svou hloubkovou mapou, sestavil posílenou skupinu bruslařů pro odvetu B proti Pittsburghu – s Pastrnakem zasunutým do druhé řady vedle dalšího herního centra v David Craigsey.

Přestože Pastrnak nahradil v horním řádku Craig Smith V porovnání s hráčem, který umírá hromadu bodů po boku Bergerona a Marshanda (křídlo v první střelbě se síťovým nosem a silný v boji na palubě), není rychlá oprava zaručena degradací na Pastrnaka. Craigsy a Pasternak mohou sdílet stejný mateřský jazyk, ale pokročilá úroveň komunikace mezi jeho českými spoluhráči nepřinesla v zápasech před sobotou pozitivní výsledky – když Boston vyhrál 2: 0, v ledě 56:25 z 5 proti 5. Krejci se zúčastnil a Pastrnak.

Mohlo to být pro Cassidy hazardem rozdělit to, co bylo pravidelně jednou jistou útočnou šňůrou po celou sezónu v naději na jiskru – ale šance v sobotu určitě klesla ve prospěch trenéra, protože prvních šest jednotek bylo doplňováno více, než táhlo jeho váha v důmyslném boji proti tučňákům.

