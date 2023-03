Salvador se těší na vstup do Klubu jaderné energie.

Salvador podniká kroky k přidání jaderné energie do energetického mixu země, protože země s přibližně 6,5 miliony obyvatel se snaží diverzifikovat svou flotilu na výrobu elektrické energie.

Na podporu tohoto úsilí vláda El Salvadoru a Thorium Energy Alliance, nezisková skupina se sídlem v Harvardu ve státě Illinois, která obhajuje reaktory na thorium, podepsaly Memorandum o porozumění (MOU) na podporu „El Salvador Energy Bridge“. Plán.“ Memorandum podepsali Daniel Alvarez., generální ředitel pro energetiku, uhlovodíky a doly (DGEHM) v Salvadoru, a John Koch, výkonný ředitel Thorium Energy Alliancena Velvyslanectví El Salvadoru ve Washingtonu, D. C. (obr. 1), s velvyslankyní Melinou Mayorgaovou na akci.

Podle ní El Salvador historicky získával velkou část své energie z vodních a geotermálních zdrojů Údaje Mezinárodní energetické agentury (IEA).. V roce 2020, podle nejnovějších údajů dostupných na webových stránkách Mezinárodní energetické agentury, vodní energie představovala asi 32,8 % výroby elektřiny v Salvadoru. Na druhém místě se umístila geotermální energie, která dodávala 24,6 % mixu, zatímco na řadě byla ropa (15,5 %), solární fotovoltaika (14,3 %) a biopaliva (12,9 %). Celková výroba El Salvadoru v roce 2020 byla přibližně 6 321 TWh.

Účelem memoranda o porozumění je „vytvořit formální rámec pro spolupráci mezi Thorium Energy Alliance a DGEHM za účelem vytvoření komplexního a strategického plánu pro nasazení pokročilé a bezpečné výroby energie prostřednictvím thorium vytápěných reaktorů a systémů skladování tepelné energie,“ Thorium Energy Aliance to uvedla v tiskové zprávě.

„Toto není jen hluboký ponor do technologií a problémů se zaváděním, navržení bílé knihy, to je něco, čemu se Salvador věnuje,“ řekl Koch v prezentaci na slavnostním podpisu.

„Tímto úsilím plníme mandát prezidenta Najiba Bukeleho k posílení strategie diverzifikace v naší energetické matrici, abychom zlepšili ekonomiku a blahobyt našich občanů,“ řekla Mayorgaová.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) má v současnosti 35 zemí funkční jaderné reaktory a tři další země vstoupí do „klubu jaderné energetiky“, až budou reaktory, které jsou v současné době ve výstavbě, uvedeny do provozu (obrázek 2). v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii Odhady energie, elektřiny a jaderné energie na období do roku 2050V publikaci agentury ze září 2022 se předpokládá, že se globální kapacita výroby jaderné energie v „horším scénáři“ do roku 2050 více než zdvojnásobí na 873 gigawattů ve srovnání se současnými úrovněmi asi 390 gigawattů.

„Vlády, vedené dopady změny klimatu a energetickou krizí, přehodnocují svá investiční portfolia ve prospěch jaderné energie,“ uvedl generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi v prohlášení zveřejněném loni na podzim po zveřejnění 137stránkové zprávy.

„Vedení Salvadoru vyskočí zemi na žebříčku rozvoje a stane se Dubají Střední Ameriky,“ řekl Koch. „San Salvador následuje příklad Spojených arabských emirátů, které se před 12 lety zavázaly stát se národem budoucnosti a za něco málo přes 10 let vybudovaly čtyři energetické systémy obchodní třídy s kapacitou více než 5 300 megawattů – včas a na rozpočet. Prokázali to. Dá se to.“

Je zřejmé, že Salvador má před zahájením výstavby nového reaktoru ještě hodně práce, ale memorandum o porozumění patří mezi počáteční kroky potřebné k uvedení kol do pohybu. „Jsem potěšen, že mohu oznámit spuštění tohoto inovativního projektu, který způsobí revoluci v energetice v Salvadoru,“ řekl Alvarez. „Rád bych poděkoval Thorium Energy Alliance za jejich obětavou práci při zavádění bezpečné jaderné budoucnosti pro Salvador. Jejich zkušenosti a odhodlání byly neocenitelné při realizaci této iniciativy.“

Mezi cíle Thorium Energy Alliance patří restartování programu výzkumných reaktorů pro homogenní paliva, komercializace reaktoru na roztavenou sůl a infrastruktury dodavatelského řetězce za ním. Tato skupina se nazývá „organizací zaměřenou na vzdělávání složenou z vědců a inženýrů, kteří se zavázali snižovat náklady na energii, zvyšovat dostupnost biomateriálů a chránit životní prostředí“. Říká se, že thorium používané v pokročilých reaktorech je bezpečnou, nákladově efektivní a efektivní alternativou ke konvenčnímu jadernému palivu.

–Aaron Larson Je výkonným redaktorem POWER (AaronL_Power, POWERmagazine).