Obchodní mise IT společností do Arménie

Po oficiální návštěvě paní Markéty Pekařové Adamové v Arménské republice ve dnech 31. ledna až 1. února 2024 Velvyslanectví České republiky v Jerevanu ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem hospodářství hl. Arménská republika Arménská republika zorganizovala obchodní misi českých IT společností do Arménie. Účastníky mise byli paní Jana Havrdová, viceprezidentka Hospodářské komory ČR a pan Jiří Hansel, ředitel Ministerstva zahraničních věcí. Zastupoval jej pan Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraniční hospodářské politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dále se mise zúčastnil pan Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. V průběhu jedenapůldenního programu měli zástupci českých IT společností možnost navštívit významné arménské IT společnosti jako ServiceTitan a Renderforest. Zúčastnili se diskusí s akademickou obcí během jednání na Arménské státní univerzitě a Arménské polytechnické univerzitě, navštívili specializované výzkumné pracoviště Jerevanská laboratoř, setkali se s vedením a členy největšího svazu IT organizací v Arménii – UATE (Union of Advanced Technology Enterprises) a UEICT (Unie zaměstnavatelů v Arménii v oblasti informačních a komunikačních technologií). Pan Armin Baldrian, prezident UEICT, pozval české IT společnosti a zástupce České republiky k účasti na technologickém summitu Silicon Mountains, který se má konat 15. listopadu 2024 v Jerevanu. Česko-arménské podnikatelské fórum se konalo ve Vzdělávacím centru kreativních technologií TUMO (www.tumo.org), kde na zahájení akce pronesla uvítací slova předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekařová Adamová. republiky a paní Janou Havrdovou, viceprezidentkou Hospodářské komory ČR. V Centru TUMO se také konala B2B setkání českých a arménských IT společností.