Profesor z Harvardu si myslí, že našel kousky mimozemské technologie

CAMBRIDGE – Profesor Harvardské univerzity se domnívá, že mohl najít fragmenty mimozemské technologie z meteoritu, který v roce 2014 spadl do vod u Papuy-Nové Guineje.

Avi Loeb a jeho tým poslali materiál zpět na Harvard k analýze. US Space Command může téměř s jistotou, na 99 999 %, říci, že pochází z jiné sluneční soustavy. Americká vláda dala Loebovi 10 km poloměr místa, kde mohl přistát.

„Tam se stala ohnivá koule,“ řekl Loeb, „a vláda ji zjistila z ministerstva obrany. Je to velmi velká oblast o velikosti Bostonu, takže jsme ji chtěli určit. Zjistili jsme vzdálenost ohnivé koule.“ Je založena na časové prodlevě mezi příchodem tlakové vlny a zvukem výbuchu a světlem, které dorazilo.“ rychle „.

Jejich výpočty jim umožnily vykreslit možnou dráhu meteorů. Tyto výpočty náhodou vyřezaly cestu přes očekávaný dosah 10 km, který přišel od americké vlády. Loeb a jeho posádka vezmou loď jménem Stříbrná hvězda. Loď podnikla mnoho průletů podél a kolem plánovaného kurzu. Vědci pročesávali dno oceánu tak, že ke své lodi připevnili sáňky naplněné magnety.

„Našli jsme deset kuliček. Jsou to téměř dokonalé koule nebo kovové koule. Když se na ně podíváte mikroskopem, vypadají velmi odlišně od pozadí,“ vysvětlil Loeb, „a mají barvy zlaté, modré, hnědé a některé vlastní.Vypadají jako zmenšenina Země.“ „.

Analýza složení ukázala, že pelety jsou kromě stopových prvků vyrobeny z 84 % železa, 8 % křemíku, 4 % hořčíku a 2 % titanu. Jeho velikost je menší než milimetr. Posádka jich našla celkem 50.

Loeb dodal: „Má hmotnou sílu silnější než všechny vesmírné horniny, které byly předtím vidět, katalogizované NASA. Vypočítali jsme jeho rychlost mimo sluneční soustavu. Byla 60 km za sekundu, tedy rychlejší než 95 % všech hvězd v blízkosti Slunce. skutečnost, že jsou vyrobeny z materiálu, který je silnější než železné meteority a pohybují se rychleji než 95 % všech hvězd v blízkosti Slunce, naznačuje, že jde pravděpodobně o kosmickou loď jiné civilizace nebo o nějaký technologický nástroj.

Je to jako situace s jakoukoli kosmickou lodí Voyager NASA.

„Za 10 000 let budou mimo sluneční soustavu,“ vysvětlil Loeb. „Představte si, že za miliardu let narazí na jinou planetu. Objeví se jako meteor z kombinace pohybující se rychleji než obvykle.“

Výzkum a analýzy právě začaly na Harvardu. Loeb se snaží pochopit, zda jsou pelety umělé nebo přírodní. Pokud je to přirozené, umožní výzkumníkům nahlédnout do toho, jaké materiály by mohly existovat mimo naši sluneční soustavu. Pokud je to umělé, tak ty otázky opravdu začínají.

„Bude nám trvat desítky tisíc let, než se s naší současnou kosmickou lodí dostaneme z naší sluneční soustavy k jiné hvězdě. Tento materiál strávil ten čas tím, aby se k nám dostal, ale už tam je,“ usmál se Loeb, „jen musíme zkontrolovat na náš dvorek, abychom viděli, co se děje.“ Kdybychom měli balíky mezihvězdných Amazonek, jejichž cestování by trvalo miliardy let.“

Stále má k prohledání další trosky a hodiny nesledovaných záběrů z kamery připoutané k saním. Myslí si, že existuje šance, že pelety jsou drobnou strouhankou pro větší objev.

„Také nám to pomáhá identifikovat jakýkoli velký kus meteoritu, který bychom mohli najít na budoucí expedici,“ vysvětluje Loeb, „doufáme, že najdeme velký kus tohoto tělesa, které přežilo dopad, protože pak můžeme zjistit, zda to byl kámen.“ nebo technický nástroj.“