The Blame Game: Jak moc jsme zodpovědní za nedávné lesní požáry?

Letos v létě zažil západ Spojených států skutečně ničivou sezónu lesních požárů. po celé zemiVypuklo více než 48 000 lesních požárů, které poškodily více než šest milionů hektarů půdy. Bylo by hezké si myslet, že lidé nebyli hlavní příčinou těchto událostí a že přirozené změny ve vzorcích počasí přispěly k tomu, že se části světa staly suchými a náchylnými k požárům.

Ale realita není tak hezká. Podle odhadů bude pravděpodobně příčinou lesních požárů změna klimatu nové hledání To má určit, kolik viny můžeme připsat na nohy přirozených příčin, pokud jde o rostoucí počet lesních požárů na západě Spojených států. “Chceme vědět, do jaké míry tento nárůst požárního počasí mění pouze vzorce počasí a do jaké míry to nelze vysvětlit změnou vzorců ohně,” řekl Rong Fu, jeden z autorů článku a profesor na katedře atmosféry. and Oceanic Sciences at UCLA. the weather“. Ars.

Pátrání začalo zhruba před rokem. Fu a někteří její kolegové žijí v Kalifornii a všichni byli zasaženi lesními požáry, takže chtěli prozkoumat, co je způsobilo.

Jak špatné to je?

Fu a její tým zveřejnili technologii nazvanou „skupinový kombinovaný průtokový analog“. Stručně řečeno, ohlédli se v regionu mezi roky 1979 a 2010 a našli případy, kdy normální počasí vypadalo jako nyní. Odtud se podívali na číslo zvané deficit tlaku par (VPD) – v podstatě na to, jak suchá a „žíznivá“ oblast je – v historických i moderních případech.

reklamy

VPD je hlavní příčinou lesních požárů na západním pobřeží Spojených států a na mnoha dalších místech po celém světě. Pokud je tedy moderní VPD vyšší než v historických případech s podobnými vzory počasí, mohlo by to znamenat abnormální složku toho, jak jsou věci aktuálně pod palbou. V podstatě rozdíl mezi [the present VPD] a [VPD] Můžeme to získat ze stejných vzorců počasí v minulosti kvůli změně klimatu.”

Fu poukázal na to, že tyto případy nebudou mít stejné počasí. Dodala také, že práce zohledňovaly mnoho dalších faktorů, které mohly hrát roli, například změny vegetačního krytu.

Celkově výzkum ukazuje, že pouze asi 32 procent trendů VPD lze připsat přirozeným příčinám. Zbývajících asi 68 procent nemůže – a na vině bude pravděpodobně změna klimatu.

duchy

Aby toho nebylo málo, 68 procent je konzervativní odhad. Noviny uvádějí, že toto číslo může být až 88 procent. Fu poukázala na to, že předchozí údaje o počasí, které její tým používal, byla také ovlivněna skutečností, že lidé už tehdy vypouštěli uhlík a zabředli do klimatu. “Referenční období je již ovlivněno skleníkovými plyny,” uvedla.

V důsledku toho jejich odhady dopadů změny klimatu nejsou tak velké, jak by ve skutečnosti byly; Jde o konzervativnější stránku věci. Chceme být maximálně konzervativní. Tímto způsobem, když říkáme: „Změna klimatu přispívá ze dvou třetin [the increase to] S spalujícím počasím řekla: “víme, že to pravděpodobně bude pravda a nejde o nic jiného než o podcenění změny klimatu.”

Snaha zjistit, jak lidská činnost ovlivnila změnu klimatu, je obtížná práce, protože klima se mění poněkud samo od sebe. Tento výzkum je ale dalším krokem k pochopení rozsahu lidské odpovědnosti. Kromě toho by podle Fooa mohly být metody použité v tomto článku šířeny jinde po světě. “Myslím, že tento přístup lze zobecnit i na jiné oblasti,” řekla.

PNAS, 2021. DOI: 10.1073/BNASS.2111875118 (O DOI)