„Právě jsem to přinesla“: Petra Kvitová porazila Angelique Kerberovou na 2021 Mutua Madrid Open

Bývalá světová dvojka Petra Kvitová porazila Němku Angelique Kerberovou v 32 kolech na turnaji Mutua Madrid Open 2021. Bylo to jejich 14. setkání v kole a česká hráčka po včerejším vítězství doplňuje remízu osmi vítězstvími. Zápas skončil ve dvou po sobě jdoucích setech, 6-4 a 7-5, a trval 82 minut.

Po zápase se Petra Kvitová zamyslela nad rozhodujícími okamžiky, které otočily zápas v její prospěch. Když se potýkáte se silným konkurentem, je důležité udržovat si chlad a úder během volných otvorů.

Během zápasu dostal Kerber úvodní brejk, ale český hráč rychle zareagoval.

Tenis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Austrálie, 10. února 2021, Česká republika Petra Kvitová ve hře během zápasu druhého kola proti Rumunce Soraně Kirstii. Reuters / Kelly Divina

V odrazu na zápase 31letý hráč řekl: “Nemyslím si, že jsem hrál jako špatné zápasy, když jsem prolomil svou misi. Bylo trochu důležité udržovat klid, což se mi dnes, po celý zápas, povedlo velmi dobře. Myslím, že jsem to hned vzal zpět. Podal jsem velmi dobře , zvláště důležité body. “

Petra Kvitová a Angelique Kerber se zúčastnily těsné soutěže

Přestože zápas skončil ve dvou setech, byl to těsný boj. V rozhodujících okamžicích bylo bezpodmínečně nutné, aby se Kvitova soustředila a nepanikařila proti Angelic Kerberové. Oba hráči se účastnili divokých shromáždění a nedali prostor pro chyby ve svém podání. Nakonec to byla Petra, která zvedla laťku a otočila zápas ve svůj prospěch.

Tenis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Austrálie, 8. února 2021, Němka Angelique Kerberová ve hře během zápasu prvního kola proti Bernardě Perě ze Spojených států REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake

Česká hvězda také PřidalA “Myslím, že obecně byla intenzita a samotný tenis na vysoké úrovni, řekl bych. Myslím, že jsme hráli opravdu dobře. Dokonce to sloužilo opravdu dobře. Bylo těžké zaútočit na její podání. Myslím, že jsem byl tak šťastný, že jsem byl jsem v pohodě po celý zápas. Byl jsem tam. “Jen bez ohledu na výsledek [was]. To mě dělá šťastnou. “

Po překonání náročné výzvy bývalé německé grandslamové šampionky bude Kvitová čelit ruské tenistce Veronice Kudermitové, která sesadila obhájkyni Kiki Bertensovou o místo v 16. kole turnaje Mutua Madrid Open v roce 2021. Toto místo proběhlo třikrát.

