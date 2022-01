Evropská unie připravuje plán klasifikovat investice do plynu a jaderné energie jako zelené

Evropská komise stanovuje pravidla pro zelené investice

Předběžný návrh označuje jaderné, některé čerpací stanice zeleně

Země se liší v hodnocení zeleného paliva

Podle poradců EU je plyn neslučitelný s klimatickými cíli

1. ledna (Reuters) – Evropská unie vypracovala plány na označení některých projektů v oblasti zemního plynu a jaderné energetiky jako „zelené“ investice po roční bitvě mezi vládami, v nichž jsou investice považovány za šetrné ke klimatu.

Očekává se, že Evropská komise v lednu navrhne pravidla pro rozhodování, zda projekty v oblasti plynu a jaderné energie budou zahrnuty do „klasifikace udržitelného financování EU“.

Toto je seznam ekonomických činností a ekologických kritérií, která musíte splnit, abyste mohli být klasifikováni jako zelené investice.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Omezením označení „zelená“ na skutečně zelené projekty má systém za cíl učinit tyto investice atraktivnějšími pro soukromý kapitál a zastavit „greenwashing“, kdy společnosti nebo investoři nadhodnocují své ekologické pověření.

Brusel také podnikl kroky k tomu, aby byl systém aplikován na některé finanční prostředky EU, což znamená, že pravidla mohou určit, které projekty jsou způsobilé pro určité veřejné financování.

Návrh komise, který viděla agentura Reuters, by klasifikoval investice do jaderných elektráren jako zelené, pokud by projekt měl plán, finanční prostředky a místo pro bezpečné uložení radioaktivního odpadu. Aby byly jaderné elektrárny považovány za zelené, musí získat stavební povolení do roku 2045.

Investice do elektráren na zemní plyn budou také považovány za zelené, pokud budou vypouštět méně než 270 gramů ekvivalentu CO2 na kilowatthodinu (kilowatthodinu), nahradí více znečišťující elektrárnu na fosilní paliva, budou mít stavební povolení do 31. prosince 2030 a plán převést na nízkou úroveň – uhlíkové plyny do konce roku 2035.

Výroba elektřiny z plynu a jádra bude kategorizována zeleně jako „přechodné“ činnosti – definované jako činnosti, které nejsou plně udržitelné, ale mají emise pod průměrem v odvětví a nezachycují znečišťující aktiva.

„S přihlédnutím k současným vědeckým radám a technologickému pokroku, jakož i k různým přechodným výzvám napříč členskými státy, vidí Komise roli zemního a jaderného plynu jako prostředku pro usnadnění přechodu k budoucnosti založené převážně na obnovitelné energii,“ uvedla Komise. v prohlášení.

Abychom zemím s odlišným energetickým zázemím pomohli při přechodu, „za určitých okolností mohou mít řešení smysl, aby na první pohled nevypadala úplně ‚zeleně‘,“ řekl zdroj z komise agentuře Reuters a dodal, že investice do plynu a jaderné energie budou čelit „přísným podmínky“. .

Země EU a panel odborníků prozkoumají předlohu návrhu, která se může před zveřejněním později v lednu změnit. Jakmile bude zveřejněn, může být vetován většinou zemí EU nebo Evropským parlamentem.

Tato politika se více než rok utápí pod tlakem vlád a země EU se liší v názorech na to, která paliva jsou skutečně udržitelná.

Zemní plyn vypouští téměř polovinu emisí oxidu uhličitého z uhlí při spalování v elektrárnách, ale plynárenská infrastruktura je také spojena s úniky metanu, silného plynu, který ohřívá planetu.

Poradci EU doporučovali, aby plynové elektrárny nebyly klasifikovány jako zelené investice, pokud nedosáhnou emisního limitu 100 g CO2eq/kWh, a to na základě hlubokého snížení emisí, které je podle vědců nutné k tomu, aby se zabránilo katastrofální změně klimatu.

Jaderná energie produkuje velmi nízké emise oxidu uhličitého, ale Komise letos požádala odborníky o radu, zda by palivo mělo být považováno za ekologické vzhledem k potenciálnímu dopadu likvidace radioaktivního odpadu na životní prostředí.

Někteří ekologové a ekologičtí zákonodárci EU kritizovali uniklý návrh o plynu a jaderné energii.

„Jejich zahrnutím… Komise riskuje, že ohrozí důvěryhodnost role EU jako vedoucího trhu pro udržitelné finance,“ řekl šéf Strany zelených Philip Lamberts.

Rakousko je proti jaderné energii spolu se zeměmi včetně Německa a Lucemburska. Země EU, včetně České republiky, Finska a Francie, které získávají asi 70 % své energie z paliva, považují jadernou energii za nezbytnou pro postupné vyřazení energie z uhelných paliv vypouštějících oxid uhličitý.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

(Zprávy od Kate Abnett) Další zprávy od Sabine Siebold. Střih Frances Kerry a Louise Heavens

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.