Mistrovství světa juniorů IIHF 2022

Mistrovství světa juniorů 2022 IIHF bylo v prosinci odloženo kvůli vypuknutí COVID-19. Turnaj bude pokračovat 9. srpna v Edmontonu v Albertě a zakončí se zápasy o zlato a bronz 20. srpna.

Devět z 10 týmů, které se zúčastnily předchozí akce, se vrátí, včetně Rakouska, Kanady, České republiky, Finska, Německa, Slovenska, Švédska, Švýcarska a Spojených států. Tým byl vyloučen z Ruska kvůli invazi této země na Ukrajinu a jeho místo ve skupině A by zaujalo Lotyšsko.

Sledujte, jak turnaj pokračuje, s plánem a výsledky hry spolu se seznamy pro všech 10 zemí.

herní plán

Poznámka: Všechny časy jsou východní.

9. srpna

Česká republika 5, Slovensko 4

Finsko 6, Lotyšsko 1

USA 5, Německo 1

10. srpna

Švédsko 3, Švýcarsko 2

Kanada 5, Lotyšsko 2

Německo 4, Rakousko 2

11. srpna

Finsko 4, Česká republika 3

Kanada 11, Slovensko 1

USA 7, Švýcarsko 1

12. srpna

Švédsko 6, Rakousko 0

Slovensko 3, Lotyšsko 2

13. srpna

Spojené státy 7, Rakousko 0

Kanada 5, Česká republika 1

Německo 3, Švýcarsko 2

14. srpna

Finsko 9, Slovensko 3

Lotyšsko 5, Česká republika 3

USA 3, Švédsko 2

15. srpna

Švýcarsko 3, Rakousko 2

Kanada 6, Finsko 3

Švédsko 4, Německo 2

17. srpna

Finsko 5, Německo 2

Švédsko 2, Lotyšsko 1

Kanada 6, Švýcarsko 3

Česká republika 4, Spojené státy 2

19. srpna

Kanada 5, Česká republika 2

Finsko 1, Švédsko 0

20. srpna

Zápas o bronz: Švédsko 3, Česko 1

Zápas o zlato: Kanada 3, Finsko 2 (prodloužení)

Poznámka: Hráči draftovaní týmy NHL jsou uvedeni v závorkách.

Skupina A

Kanada

útočníci

Conor Bedard

Will Coyle (New York)

Elliot Desnoyers (PHI)

William Dufour (New York)

Tyson Forrester (PHI)

Nathan Gocher (ANA)

Ridly Greig (OTT)

Kent Johnson (CBJ)

Riley Kidney (MTL)

Mason McTavish (ANA)

Zach Ostapchuk (OTT)

Brennanová Usmanová (New York)

Joshua Roy (MTL)

Logan Stankoven (DAL)

obrana mužů

Lucas Cormier (VGK)

Ethan Del Mastro (Che)

Hon na ďábla (min) *

Carson Lampus (MIN)

Ryan O’Rourke (min)

Donovan Sebrango (DET)

Ronan Seely (CAR)

Jack Thompson (TB)

Olin Zellweger (ANA)

* Vyměněno kvůli zranění

brankáři

Britt Brochu

Sebastian Cosa (DET)

Dylan Garand (New York)

Česká republika

útočníci

Jaroslav Schmilar (New York)

Michel Gott

Peter Hauser (New Jersey)

Daniel Hersek

Evan Evan

Jacob Koss (FLA)

Jerry Kulich (BUF)

Adamova rada

Matoš Menšík

Jean Messack (MTL)

Martin Resavi (CBJ)

Matthias Sapovalev (VGK)

Gabriel Čáp

Tomáš Urban

obránce

Alice kontroluje

Thomas Hamra (OTT)

David Jerichek (CBJ)

David Moravec

Štěpán Němec

David Špaček (min)

Stanislav Svozel (CBJ)

Jerry Techak

brankáři

Jan Bednář (DET)

Pavel Kagan

Tomáš Suchánek

Finsko

útočníci

Samuel Helenius (Los Angeles)

Ronni Hirvonen (TOR)

Ruby Yarvente (OTT)

Oliver Cabanen (MTL)

Ronnie Karvinen

Joachim Kimmel (NSH)

Ville Quivonen (Středoafrická republika)

Brad Lambert (WPG)

Ito Liukas (New York)

Juuso Mäenpää

Joel Mata (EDM)

Aatu Rati (New York)

Casper Simonteval (Los Angeles)

Kali Faizanen (NYR)

obrana mužů

Alexei Hemusalmi (Středoafrická republika)

Johnny Gormo (Van)

Toby Nimmela (TOR)

Petri Nurmi (MTL)

Casper Boteau (FLA)

Robin Ravkin

Matthias Rajaniemi (New York)

Ferroův email (DET)

brankáři

Juha Gatkula

Janie Lampinenová

Leevi Meriläinen (OTT)

Lotyšsko

útočníci

Daniels Anderson

Reynaers Darzen

Darless Decours

Felix Javars

Oscar Labinskis

Martins Lavins

Dans Locmelis (BOS)

Petr Burmales

Anri Ravenskis

Válce Reynaers

Gertz Silkenz

Klavs Veinbergs (TB)

Sandis Filmanes (FLA)

Raimonds Vitolins

obrana mužů

Ralph Bergmanis

Hrig Brantz

Petr Bolans

Nix Vinenko

Daniels Gursanov

Bogdans Hodas

Gustav Ozulin

Richards Simanovix

brankáři

Patricks Berezins

Bruno Provires

Rudolfa Lazdense

Slovensko

útočníci

Jacob Demick (VGK)

Dalibor Dvorský

římská víra

Samuel Hunzik

Maroš Jedlica

Matěj Kašlík

Jakub Kolínek

Lubomír Copco

Martin Messiák

Oleksii Myklukha

Libor Nimic

Serák Petrovský (min)

Petr Rebeck

Oliver Stumpel

Adam Sokora (New York)

obrana mužů

Denis Bacala

Simone Picardová

Šimon Grosch

William Kmick

Michel Lorensk

David Natney

Ryan Petrovici

Maxim Strback

Adam Stripe

Boris Žabka

brankáři

Patrik Andreczyk

Thomas Polo

Šimon Latkozi

skupina b

Rakousko

útočníci

Luca Auer

Jonáš Dobbenig

Tim Jeeves

Maxmilián Hengelmüller

Nico Kramer

Moritz Lackner

Oscar Mayer

Sina Petersová

Ian Shearzer

Lucas Thaler

Vin Van E

Leon Wallner

Janick Wernick

obrana mužů

Lucas Hurl

Lorenz Lindner

Mateo Mitrovic

Lucas Nessani

Maxmilián Brimmel

David Reinbacher

Tobiáš Sablatnig

Kryštof Teiler

Martin Urban

brankáři

Tomáš Pfarmayr

Leon Somer

Sebastian Ranchitz

Německo

útočníci

Alexandr Blanc

Ryan Del Monte

Josef Eham

Luca Hoff

Haakon Hanelt (WSH)

Nicholas Heigl

Tomáš Heigl

Dango Leonhart

Yannick Brusky

Bennett Rosme

Maciej Rutkowski

Joshua Samansky

Marcus Schweiger

Justin Volek

Obránci

Arcadius Dziampour

Nils Elten

Corbinian džíp

Maxmilián Glutzel

Adrian Klein

Luca Munzenberger (EDM)

Maxmilián Zuber (ARI)

Leon van der Linde

brankáři

Florian Bogle

Niklas Lunemann

Nikita Kwab (Středoafrická republika)

Švédsko

útočníci

Jonathan Likirimaki (Van)

Daniel Ljungman (DAL)

Fabian Liesel (BOS)

Oscar Magnuson (WSH)

Theodor Niederbach (DET)

Oscar Olson (plukovník)

Isaac Rosen (BUF)

Albert Sjöberg (DAL)

Linus Sjodin (BUF)

Åke Stakkestad

Victor Sternborg (Che)

Daniel Turguson (WPG)

obrana mužů

Emile Andre (PHI)

Simon Edvinson (DET)

Mance Forsville

Helge Grans (Los Angeles)

Ludwig Jansson (FLA)

Anton Olson (NSH)

William Wallander (DET)

brankáři

Kali Klang (ANA)

Karl Lindbaum (VGK)

Jesper Walstead (min.)

Švýcarsko

útočníci

Algee rohože

Dario Allenpatch

Nicholas Baechler

Attilio Biasca

Joshua Fahrni

Lilian Garsusová

Marlon Graf

Joel Henry

Simon Knack (NSH)

Joel Marchon

Tim Mogley

Kevin Nicolette

Fabian Reitzman

Jonášův stůl

obrana mužů

Giancarlo Shanton

Noah Delmont

Vincent Despont

Rodwin Dionysio

Nick Mel

Arno Nussbommer

Dario Seidler

Maximiliánské steroly

Brian Zanetti (PHI)

brankáři

André Henauer

Kevin Bashi

Noah Patenaud

spojený stát

útočníci

Brett Berard (New York)

Thomas Bordello (SJ)

Logan Cooley (ARI)

Matt Coronato (CGY)

Riley Duran (BOS)

Dominic James (Che)

Matthew Kniss (TOR)

Carter Mazur (DET)

Hunter McConne

Sasha Pastogov (ANA)

Maki Samoskevic (FLA)

Redmond Savage (DET)

Landon Slaggert (Che)

Charlie Strammel

obrana mužů

Shawn Berens (plukovník)

Brock Faber (min)

Luke Hughes (New Jersey)

White Kaiser (Chi)

Tyler Calvin (OTT)

Ian Moore (ANA)

Jack Burt (min)

Jacob Truscott (Van)

brankáři

Remington Kiobel

Kidan Mberiko

Andrew Oak