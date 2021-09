US Open živé aktualizace: Francis Tiafoe škádlí Andrey Rublev

Pozdní akce neobtěžovala Frances Tiafoe, která porazila osivo č. 5 Andrei Rubleva v 3hodinovém, 46minutovém zápase, který začal v pátek a skončil v sobotu ve 2:14 ET. To se dělilo o páté místo v historii US Open.

Tiafoe, který vyrostl v Maryland Tennis Center, kde byl jeho otec vedoucím údržby, naservíroval pět z 24 es v závěrečné sadě 4-6, 6-3, 7-6 (6), 4-6, 6- 1 výhra na Rublev. Tiafoe měl také 15 vítězů ve skupině E, ve srovnání se čtyřmi Rublevovými.

Tiafoe, zařazený na 50. místo na světě, postoupil druhým rokem za sebou do čtvrtého kola. “Miluji tyto zápasy. Proto pracujete,” řekl během rozhovoru u soudu po zápase. “Proto si uděláte čas hrát nejlepší hráče na světě.” To jsou zápasy, na které se připravuji. Chci [to beat] tito lidé. Chci to dát do svého životopisu. “

Živým fanouškům, kteří zůstali na stadionu Arthura Asheho, připsal, že mu dodali sílu. “Vy jste důvodem mého dnešního úspěchu. Bylo to rozhodně těžké.” “Vy jste se mnou celou dobu trčeli … ano.”

Několik hodin po skončení zápasu Tiafoe odstartovala kanadská nasazená šestka Bianca Andreescuová sobotní program téměř úplným vítězstvím 6-1, 6-2 nad belgickým Great Menen na stadionu Louis Armstrong.

Andreescuová od vítězství na US Women’s Open 2019 zpomalila zranění, ale zatím zde vypadala silná. „Myslím, že jsem dnes hrál opravdu dobře. K tomu jsem se dopracoval,” řekla. „Abych to zvládla ve dvou, je to pravděpodobně jeden z mých nejlepších zápasů.”

Soupeřkou Andreesca ve čtvrtém kole bude 17. nasazená Řecka Maria Sakkari, která porazila 10. nasazenou Petru Kvitovou z České republiky 6: 4, 6: 3. “Petra je jednou z nejtěžších hráček na turné. Je to velká šampionka,” řekla Scary. “Hrát před tímto davem bylo úžasné.”