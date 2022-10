Předsedkyně krajní pravice Giorgia Meloni složila přísahu jako italská premiérka

Řím (AFP) – Georgia Meloni Jeho strana s neofašistickými kořeny v sobotu složila přísahu jako první italský krajně pravicový premiér od konce druhé světové války a zavázal se, že bude pracovat na pomoci Evropě a Spojeným státům čelit společným výzvám.

Meloni (45) složil v pátek přísahu prezident Sergio Mattarella Formálně ji požádal, aby sestavila vládu. Je to první žena Být premiérem.

Její strana Bratrstvo Itálie, kterou v roce 2012 spoluzaložila, bude řízena v koalici Se spojením pravicového Mattea Salviniho a konzervativní Forza Italia v čele s bývalým premiérem Silviem Berlusconim, jehož strany nedopadly ve volbách v zemi 25. září dobře.

Meloni podepsal slib loajality k Italské republice v poválečném období a Mattarella jej podepsal. Prezident jako hlava státu vystupuje jako garant italské ústavy, která byla vypracována v letech bezprostředně následujících po konci druhé světové války a po pádu fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

V luxusní místnosti v Quirinalském paláci složilo přísahu 24 ministrů Meloniho vlády.

Své priority si stanoví, až bude žádat o podporu v parlamentu před požadovaným hlasováním o důvěře novým vládám příští týden.

Tyto hlasy by mohly naznačovat trhliny v trojkoalici, pokud se za nimi neshromáždí Berlusconi ani Salviniho poslanci, možná proto, že pro své strany nedostanou ministerstva, která chtějí.

Meloniho vláda nahradí vládu vedenou Mario Draghim, bývalým prezidentem Evropské centrální banky, kterého Mattarella v roce 2021 jmenoval do čela Pandemické koalice národní jednoty. Meloni odmítl vstoupit do této koalice a trval na tom, že voliči by se měli rozhodnout sestavit vlastní vlády.

Meloni na tom během své volební kampaně trvala Že národní zájmy v případě konfliktu převáží nad politikami EU.

Salviniho pravicová strana Liga měla občas tendenci být euroskeptická. Salvini, který byl obdivovatelem ruského prezidenta Vladimira Putina, zpochybnil rozumnost sankcí EU proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu a tvrdil, že riskují poškození italského obchodu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poblahopřála Meloniové a poznamenala, že se stala první ženou v čele vlády.

„Počítám a těším se na konstruktivní spolupráci s novou vládou na výzvách, kterým společně čelíme,“ řekl prezident EU.

Meloni na Twitteru odpověděla, že je „horlivá a připravená s vámi spolupracovat na posílení odolnosti EU vůči našim společným výzvám“.

Jednou z Meloniho bezprostředních výzev při zajištění toho, aby Itálie zůstala pevně spojena s ostatními hlavními mocnostmi Západu, je pomoc Ukrajině v boji proti ruským vetřelcům.

Ve dnech, které předcházely jejímu premiérskému nástupu, se Meloniová uchýlila k ultimátumu svému dalšímu hlavnímu koaličnímu partnerovi Berlusconimu za své sympatie k Putinovi. A odmítavé komentáře o prezidentovi Ukrajiny.

Zdá se, že Berlusconi v komentářích pro zákonodárce Forza Italia ospravedlňuje únorovou ruskou invazi s cílem dosadit to, co nazýval „slušnou“ vládou. v hlavním městě Ukrajiny.

Poté, co dala jasně najevo, že požaduje neochvějnou podporu pro Ukrajinu, stejně jako postoje NATO a EU k ruské válce – Meloni řekla: „Itálie nikdy nebude s námi ve vládě slabým článkem Západu“ – zvolila Meloni za ministra zahraničí dlouholetý oddaný Berlusconi se silným kreditem pro Evropskou unii.

Antonio Tajani byl bývalý předseda Evropského parlamentu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v blahopřejném tweetu Melonimu nezmínil o Berlusconiho kritice vůči němu. „Těším se na pokračující plodnou spolupráci k zajištění míru a prosperity na Ukrajině, v Itálii a ve světě!“ Zelenskyy napsal.

Meloni odpověděl, že Itálie „bude vždy na straně statečných lidí Ukrajiny, kteří bojují za svou svobodu a za legitimní mír“.

Americký prezident Joe Biden při blahopřání Melonimu pochválil Itálii jako „životně důležitého spojence NATO a blízkého partnera, protože naše národy společně řeší společné globální výzvy“.

„Jako lídři G7 se těším na to, že budeme nadále posilovat naši podporu Ukrajině, že budeme Rusko zodpovídat za jeho agresi, zajistíme dodržování lidských práv a demokratických hodnot a budu budovat udržitelný ekonomický růst,“ řekl Biden.

V prohlášení, v němž Bidenovi poděkovala, Meloney uvedla, že je dychtivá spolupracovat „pro svobodu a mezinárodní bezpečnost“.

„Spojené státy a Itálii spojuje hluboké přátelství a transatlantické partnerství, postavené na sdílených hodnotách,“ řekla s odkazem na NATO.

Vzhledem k možnému kolísání v parlamentu ze strany jejích spojenců sympatizujících s Ruskem i bývalého premiéra Giuseppe Conteho, vůdce populistické opozice, ohledně pokračujících dodávek zbraní na Ukrajinu, jmenovala Meloni jednoho ze zakladatelů své strany, Guida Crosita, ministrem obrany.

Zatímco Meloni se prezentovala jako rozhodná v boji proti levicové ideologii, Crosetto zněl smířlivějším tónem.

„Ten, kdo vládne, zastupuje celý národ, svléká stranické šaty a nese kolektivní odpovědnost,“ řekl novinářům nový ministr obrany.

Politická pravice Evropy, toužící ovládnout kontinent, se radovala z Meloniho nástupu k moci.

„V celé Evropě se k moci dostávají vlastenci a s nimi i Evropa těchto zemí,“ napsala na Twitteru šéfka francouzské krajní pravice Marine Le Penová s odkazem na Meloniho a Salviniho.

Maďarský premiér Viktor Orban také uvítal zrod nové italské vlády a označil jej za „velký den pro evropskou pravici“.

V jak neobvyklém doteku pro zemi, která využívá politiku a moc ovládanou muži, se Rafik Meloni, novinář z Berlusconiho mediálního impéria, zúčastnil sobotní přísahy s jejich šestiletou dcerou Ginevrou.

Giada Zampano přispěl do Říma.