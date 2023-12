Historie crowdfundingu: pohled nezávislého českého tvůrce na příběh psance Oldřicha ze Sukořína ze 13. století

„Jmenuji se Leoš Kastner a jsem z Breshtisu, malého města u Plzně. Jsem filmový režisér, ale hlavně kameraman. Studuji na Vysoké škole designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, kde studuji multimédia. je studijní program, který zahrnuje některé filmové specializace, jako je kamera, režie, střih, CGI (počítačově generované snímky) a 3D umění.

„Začal jsem s filmem na volné noze před 10 lety a své filmy upravuji pomocí Adobe Premiere a pro 3D umění a CGI používám After Effects a Autodesk Maya – takže v podstatě dělám filmy pomocí softwaru.

Video Zbojník – Trailer Startovač

Začal jsi před 10 lety a teď je ti 24… Byl ve tvém životě někdo, kdo tě inspiroval jít tímto směrem? Pocházíte z umělecké rodiny?

„Můj dědeček je malíř, ale moje rodina se zajímá především o elektromechaniku a techniku. Takže jsem v rodině taková ta ‚černá ovce‘.“

Můžeš mi říct něco o svém prvním filmu, Trash Town? Jaká byla vaše vize?

Leo Kastner, foto: Film Kastner

„Trash Town byl můj první celovečerní film. Je to postapokalyptický film. V roce 2017 jsem měl sen o konci světa – pandemii ničící civilizaci a byl jsem ve městě s mnoha různými zeměmi – Britskou, Německou, Český, muslimský – a tím jsem se inspiroval.“ Vytvořit město odpadků, to je dědictví migrační krize.

„Natáčení filmu nebylo zpočátku moc dobré, protože se naše skupina rozdělila a já jsem byl sám. O rok později jsem našel novou skupinu lidí a stejná skupina z Trash Town nyní pracuje na The Outlaw.“

VIDEO TRASH TOWN – KONEČNÝ POHLED

Co jste se naučil z práce v Trash Town?

„Byla to skvělá zkušenost, protože jsem se naučil hodně o tom, jak používat akční kameru – pracovat s koordinátorem venkovních bojů Vojtěchem Vrobelem – a jak vést štáb, takže to byla ta nejlepší zkušenost, jakou jsem kdy měl.“

Vraťme se k příběhu Oldřicha ze Sukořína. Vy jste z té oblasti. Slyšeli jste o něm historky nebo jste se o této historické osobnosti učili ve škole? Nebo kdy vás příběh zaujal?

“Zbojenik”, Fotografie: Kastner Film

„No, za prvé, středověk je moje láska – vždycky jsem miloval středověké příběhy. Hlavní příběh Psance, nebo česky Zbojníka, zbojníka Oldřicha ze Sukořína je z oblasti, kde jsem žil. Strávil jsem moje dětství v tomto Sukořínském lese.“Les, z tohoto lesa je spousta temných a bláznivých mýtů a legend, které mě inspirovaly. Bude tam spousta věcí inspirovaných historií, ale hlavní příběh je smyšlený.“

Legendárního slovenského zbojníka Janoška zná každý. Ví průměrný český občan – který není z vašeho okolí – kdo je Oldřich Sokořín? Je to slavná osobnost?

„Ne, není tak slavný jako slovenský zbojník Janošek. Ale jsou tu známí čeští zbojníci, třeba Ondráš z Janovic, a jeho příběh mě inspiroval. Hlavní příběh se odehrává po smrti českého krále Otakara II. a do Českého království přijede braniborský markrabě Ota V., který vyplení celý kraj – je tedy hlavní zápornou postavou příběhu. Někteří šlechtici pomáhají Otovi V. plenit kraj a v našem příběhu je jedním z nich Braniborský šlechtic Gerhard von Amendorf a další záporná postava.

Video Zbojník – VideoBlog #2: Hadba (Jan Falta a Adam Sporka)

Mohl byste mi říci více o Oldřichovi ze Sukořína [son of Držek from Roupov, the first recorded nobleman the estate] Jak si představuješ? Je to bandita, který se stává patriotičtějším a zapojuje se takříkajíc do „boje za dobrý boj“? Jak se vyvíjí osobnost?

„No, víme, že anglický zbojník Robin Hood nebo slovenský Janošek byli lidoví hrdinové. Oldřich bude mít temnou stránku – v podstatě bude mít dobrou osobnost, ale v jeho duši je temná část.

“Zbojenik”, Fotografie: Kastner Film

Už jsem zmínil bojového koordinátora Vojtěcha Vrobela. Chápu, že spolupracujete také s profesorem medievistiky a místním odborníkem z domu místní historie.

„Spolupracuji s Vojtěchem Vrobelem, který je také scénáristou, a tedy pro film velmi důležitou osobou. A s historií této oblasti, některými pověstmi a rekonstrukcí některých středověkých staveb tady, Michal Tejic z Domu historie – Přeštice .

„Hlavním historickým poradcem je [Charles University professor] Józef Žemlička, který o přemyslovském plemeni napsal několik knih. Spolupracuji také s hudebními skladateli Janem Faltou a Adamem Šporkou z herního studia Warhorse, kde vytvořili soundtrack pro Kingdom Come: Deliverance.

Video Zbojník – VideoBlog #1: Lokace (Přeštice, Roupov, Vícov, Chotěšov)

Do projektu se tedy zapojilo mnoho odborníků a dobrovolně věnovali svůj čas – vím, že jde o film financovaný z davu a vy máte velmi omezený rozpočet.

„Ano, mně a několika profesionálům se podařilo tyto profesionály nadchnout. Peníze chci získat prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Startovači (startovac.cz). Peníze půjdou hlavně na kostýmy, lokace, nějakou propagaci a distribuci.

“Zbojenik”, Fotografie: Kastner Film

Vlastně jsem natočil trailer, abych to pomohl propagovat v rámci crowdfundingu. Uvědomuji si, že mnoho scén bude provedeno pomocí zelených obrazovek a CGI, aby byly náklady nízké, že? Můžete mi trochu říct o procesu?

„Ateliér green screen se nachází na Vysoké škole designu a umění Ladislava Sutnara, kde studuji. Ale nechceme mít na GCI moc těchto scén a jejich efektů.“

Máte inspiraci pro tento typ filmové tvorby? Je nějaký konkrétní nezávislý režisér nebo guerillová filmař, který vás inspiroval?

“Zbojenik”, Fotografie: Kastner Film

„Inspiruje mě především slavný režisér Ridley Scott a jeho film Království nebeské – který je historicky velmi přesný. Miluji ducha jeho filmů.

Zmínil jste, že část peněz jde do lokalit, jako je tvrz Malechov a vítkovská kurie.

„Ano, v tom lese se bude natáčet hlavní příběh zbojníka Oldřicha ze Sukořína. Život na vesnici se bude natáčet ve Vítkově kurii – replika středověké vesnice z 11. století – a hrad Malyšov má krásné interiéry a tam budeme filmovat život šlechty.

Vaše posádka již provádí některé historické rekonstrukce – starého kostela v Přešticích, kláštera Chotěšov a hradu Roupov. Čím jsou tato místa pro příběh důležitá?

„Ano, vždycky mě zajímalo, jak vypadal starý přeštický kostel. V Chotěšovském klášteře žije hlavní ženská postava Anna Krachov. Zničili ho Braniborci a ve filmu budou přepadeni. My nevím, jak vypadala v „Realita je ve středověku, kde nemáme žádné obrázky ani texty. Ale je pro mě zajímavé je vrátit k životu.“

https://www.startovac.cz/projekty/zbojnik/