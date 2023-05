Karlovy Vary na počest Russella Crowe | Festivaly a ceny

Herec narozený na Novém Zélandu začínal jako filmový a televizní herec v Austrálii ve věku šesti let, zdokonaloval své řemeslo, až se ve svých dvaceti letech dostal do filmů jako ‚The Crossing‘ a ‚Romper Stomper‘. V roce 1995 debutoval v americkém filmu Sama Raimiho „Rychlí a mrtví“. Zatímco Crowe později získal nominaci na Oscara za svůj výkon ve filmu „The Inside“, skutečně se pustil do filmové hvězdy jako generál, který se stal šermířem Maximus Decimus Meridius v historickém eposu Ridleyho Scotta „Gladiátor“. Tato role by vynesla silnému herci s mozkovým pulsem cenu Akademie za nejlepší mužský herecký výkon, což by odstartovalo úžasný běh, který zahrnuje další nominaci na Oscara, tentokrát za „Krásnou mysl“ a poté další hlavní roli ve filmu „Popelka“. 3:10. To Yuma, „American Gangster“ a „State of Play“. V poslední době zaznamenal úspěch v ostrých, charakterově řízených rolích, které testují jeho rozsah, od „Skutečné historie Kelly Gangu“ po „Pope’s Exorcista“.

Na oslavu zisku Křišťálového glóbu vystoupí Crowe se svou kapelou Indoor Garden Party na zahajovacím koncertu v Karlových Varech. Součástí festivalu bude také speciální projekce historického námořního eposu Petera Weira Master and Commander: The Far Side of the World.

Cenu prezidenta MFF KV na festivalu převezme jedna z nejpopulárnějších českých herců posledních desetiletí Daniela Koláčová.

Mezi další vrcholy letošního festivalu patří oslava současné íránské kinematografie (představení „Nekonečno“ od Nadira Sayfara, „Kobylky“ od Fayeze Azizkhaniho, „Zapata“ od Daneshe Iqabashava, „Brána snů“ od Najina Ahmada a další) a retrospektiva slavného japonského režiséra Yasuzu Masumura, která bude zahrnovat filmy jako „Maiden Blue Sky“, „Confession of a Wife“, „All Mixed Up“, „Blind Monster“ ad.

KVIFF se vrátí také s prodloužením Tradiční festivalový trailer Vyžaduje natáčení krátkého filmu s bývalým držitelem křišťálového glóbu. Letos si vybrali kontroverzního herce Johnnyho Deppa, kterého bude režírovat Evan Zacharias.