Orlov, Capitals rally za vítězství OT proti Red Wings

Orlov to vyhrál jednorázovkou z pravého horního kruhu vhazování po přihrávce od Marcus Johansson.

Nick Dodd Během 11 sekund dvakrát skóroval a přidal asistenci Eric Gustafson Za Capitals zaznamenal gól a asistenci (17-13-4), kteří vyhráli sedm z posledních osmi zápasů. Charlie Lindgren Při svém osmém startu v řadě provedl 16 exportů.

„Nevím, jestli máme letos jednu z těch (her) v naší budově,“ řekl Dowd. „Přijít zezadu a pak při další směně zase zezadu a pak vyhrát v prodloužení, zvlášť takhle… To byl jeden z našich největších davů v roce. To bylo pro náš tým opravdu dobré.“

Alex Ovečkin (800 gólů v NHL) Neskóruje ani na třetí pokus, aby vyrovnal Gordieho Howea (801) na druhém místě na seznamu všech gólů. Wayne Gretzky vede s 894.

Howe odehrál prvních 25 ze svých 26 sezón v NHL a vstřelil 786 gólů s Red Wings, než v roce 1971 poprvé odešel do důchodu. Jeho synové Marty a Mark byli přítomni a po zápase se setkal s Ovečkinem.

„Jsme tady a podporujeme ‚Ovi‘ a je zábavné být na kluzišti,“ řekl Mark Howe během druhé přestávky. „A můžete jen vyprávět o atmosféře a dívat se na Ovi, řekl bych, že je to trochu napjaté. Kluci z Howea jsou ve městě, je na něj velký tlak. Je zábavné ho sledovat. Je součástí hokejové historie, takže je hezké být součástí.“

Video: DET @ WSH: Orlov střílí vítězný gól v prodloužení proti Red Wings

Phil Hosso Vytvořili 38 zákroků pro Red Wings (13-11-7), kteří prohráli šest v řadě (0-4-2).

„Mohla by to být dobrá tečka v kteroukoli jinou dobu sezóny na silnici,“ řekl trenér Detroitu Derek Lalonde. Skutečnost, že jsme [rough] Protahování vás trochu frustruje, a to i v přesčasech. Dostáváme šanci na vnitřní slot třídy A (o Filip Hronk), dáme do příčníku důlek. Přicházejí poštou mimo registrační oblast.“

David Perron V 7:30 první třetiny dostal Red Wings do vedení 1:0, když zachytil přihrávku od Michael Rasmussen A bekhend byl zvednut na Lindgrenovo pravé rameno. Pro Perona to byl desátý gól v sezoně.

Oscar Sundqvist Vstřelil gól v přesilové hře v čase 15:36. Joe Felino Za brankovou čárou přihrál Jonathanu Berggrenovi a Berggren ho poslal dopředu Sundqvistovi na 2:0.

„Hráli jsme hodně ze své identity [tonight]Je těžké hrát proti kapitánovi Detroitu Dylan Larkin Řekl. „Byli jsme spolu tak tvrdě, že jsme se trápili. Dnes večer to bylo jako zápas play off.“

Dodd, který kvůli zranění dolní části těla propásl sobotní výhru 5:2 nad Torontem Maple Leafs, snížil skóre na 2:1 v 15:35 druhé třetiny, když převzal přihrávku od Ovečkina a skóroval zápěstím. . Výstřel z vysoké jamky, poté srovnal na 2:2 v 15:46 po následném zákroku, když přesměroval Nick Jensenkrmit.

„Jen pár opravdu dobrých věcí pro spoustu kluků a vidět, jak ‚Dowder‘ zaznamenal pár, bylo skvělé to vidět,“ řekl Lindgren. „Je to chlap, který tak tvrdě pracuje. Je to skvělý chlap v místnosti. Myslel jsem si, že dnes večer hrál opravdu dobře poté, co nehrál poslední zápas.“

Video: DET @ WSH: Dodd zaznamenal dva touchdowny za 11 sekund za sekundu

Lucas Raymond Když proměnil přihrávku, dostal Red Wings do vedení 3-2 Andrew Cobb Během pomlčky 2 na 1 v 4:49 třetí třetiny.

Gustafsson vyrovnal na 3:3 na 5:59 z prohozu jamkou Lars Eller. Každý z jeho čtyř gólů v této sezóně padl v předchozích dvou zápasech poté, co v sobotu vstřelil hattrick.

Ovečkin málem trefil svůj 801. bod, když ve hře v 11:28 druhé třetiny trefil bekhendem proti tyči, pak trefil střelu zápěstím z jamky, kterou Hosseau za stavu 2:20 ve třetí třetině popřel.

„Je to jako kdykoli s ním hrajete; dostane své šance,“ řekl Larkin. „Hoso byl dnes večer proti němu opravdu dobrý. Hodně byli v naší oblasti, dnes večer způsobili spoustu urážek. Snažili jsme se s ním jen držet pevně a nedat mu čas a prostor na nastřelení puku.“

Poznámky: Darcy Comber sloužil jako Lindgrenova záloha; Bylo to poprvé, co brankář Capitals oblékl uniformu od té doby, co 3. prosince utrpěl zranění horní části těla… Dodd se stal třetím hráčem v historii Washingtonu, který vstřelil dva góly za 11 sekund nebo méně, k Stephenu Leachovi (10 sekund v listopadu 23, 1990) a Denise Mark (11 sekund 16. prosince 1982). … Capitals poslali obránce Lucas Johansen Hershey z American Hockey League po zápase. … Red Wings 2-7 v zápasech naplánovaných na prodloužení.