Čína přistává s kosmickou lodí na odvrácené straně Měsíce

Odvrácená strana Měsíce se liší od blízké strany, protože vzorky odebíraly Spojené státy, Čína a to, co bylo tehdy známé jako Sovětský svaz. Má silnější kůru, více kráterů a méně maria neboli plání, kde kdysi tekla láva. Není jasné, proč jsou obě tváře měsíce tak odlišné; Vzorky shromážděné Chang’e-6 by mohly poskytnout určité vodítko.

Antarctic-Itkin Basin, masivní impaktní kráter o průměru asi 2 600 mil, patří mezi největší v historii sluneční soustavy a předpokládá se, že dopad, který vytvořil, extrahoval materiál z měsíčního pláště. Tento materiál, pokud jej lze získat, by mohl vědcům pomoci dozvědět se více o historii vnitřku Měsíce.

Čína je jedinou zemí, která zatím vyslala mise na odvrácenou stranu Měsíce, a tyto mise jsou součástí jejích rostoucích vesmírných ambicí ve stále více konkurenčním globálním prostředí. Země úspěšně zahájila misi na Mars a má to v plánu Budoucí návštěva asteroidu. Jeho cílem je také poslat člověka na Měsíc před rokem 2030, čímž se stane druhou zemí, která tak učinila po Spojených státech.

Chang’e-6 je třetí letošní misí přistání na Měsíci. Japonsko se stalo pátou zemí na světě, která dosáhla měsíčního povrchu, když tam v lednu přistál jeho inteligentní přistávací modul pro průzkum Měsíce. Odysseus, soukromě provozovaná kosmická loď postavená Intuitive Machines v Houstonu, přistála v únoru.

Chang’e-6 odstartoval 3. května z kosmodromu Wenchang na ostrově Hainan v jižní Číně. Na Měsíc dosáhl 8. května Informovala o tom Čínská vesmírná agenturaPřed přistáním obíhal několik týdnů. Agentura uvedla, že přistání trvalo asi 14 minut a sonda při přistání používala kamery a 3D laserové skenování, aby se vyhnula překážkám.