Fyzický soundtrack filmu Super Mario Bros od ‚iam8bit‘

Funkce filmu Super Mario Bros Má skvělý soundtrack s Mario tématem, a pokud jste chtěli přidat fyzickou sbírku tohoto alba do své sbírky, máte štěstí. Fyzický distributor iam8bit se spojil s Nintendo, Illumination a Universal Pictures, aby odhalil řadu produktů, které budou „brzy k dispozici“ jako předobjednávky.

To zahrnuje exkluzivní barevnou stopu 2 ​​x LP (42,99 $), 7palcovou show (12,99 $), 2-CD (19,99 $) a dokonce i kazetu (19,99 $). Hudbu složil Brian Tyler a původní témata pro Nintendo zpracoval Koji Kondo. Zde je pohled na tyto produkty:

Zde je popis a seznam skladeb, jehož vrcholem je „Peaches“ v podání Jacka Blacka jako Bowsera:

– Stiskněte tlačítko start

– Kubánský král

Plumbin to není snadné

– Je to svět instalatéra

Zachraňte Brooklyn

Warp trubice

Zvláštní nový svět

– Temné země

Vítejte v Houbovém království

– broskev

– hra pro 2 hráče

Houbová rada

– Instalatér a broskev

Princezna plošin

– Svět 1-1

– Dobrodružství začalo

Ztracený a korunovaný

– Ve vězení

– Flirtujte s Kongem

– Super Marios Bros.! Opus

– Drivin‘ Me Bananas

– ruch v lese

– Motokáry!

S praxí přichází mistrovství

– Zapněte bezpečnostní pásy

– Rage of the Rainbow Road

Modré bombardování

– Jeviště je u konce

Nevhodný návrh

– břicho šelmy

– Bojujte se zuby a závojem

Taktické tanuki

Zápas ve Velkém jablku

– hvězdy

– Super Mario Brothers

Bonusová úroveň