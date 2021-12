Snaha USA dopadnout kyberzločince v zahraničí závisí na vydání

Americkým donucovacím orgánům brání pronásledování celosvětové kybernetické kriminality spoléhání se na politicky podložené smlouvy, které upravují vydávání podezřelých hackerů.

Spojené státy takové smlouvy s Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi, ze kterých takové útoky pocházejí, postrádají, což brání hackerům, aby byli hnáni k odpovědnosti v jejich domovských zemích. I když jsou podezřelí kyberzločinci dopadeni v zemích, kde takové smlouvy existují, vymáhání práva se stále snaží postavit kyberzločince spravedlnosti u amerických soudů kvůli letitým prodlevám a právním sporům.

„Překážky, které brání někomu vydat někoho a pohnat ho k odpovědnosti právními prostředky, jsou značné,“ řekla Erica Lonergan, vrchní ředitelka Solarium Cyberspace Committee, poradního výboru pro kybernetickou bezpečnost vlády USA. Kromě shromažďování důkazů potřebných pro obžalobu musí Spojené státy spolupracovat s partnery v oblasti vymáhání práva po celém světě, aby vystopovali, zatkli a vydali podezřelé hackery, aby čelili trestnímu stíhání u soudu.

„Může to být složitý a obtížný proces, a proto většinu času nevidíte vydávání osob obviněných“ z kybernetické kriminality, řekl Lonergan.

Úsilí o vydání je součástí širší kampaně Bílého domu s cílem získat další země k potlačení nákladných ransomwarových útoků. Spojené státy požádaly Polsko o vydání Jaroslawa Wassinského, ukrajinského státního příslušníka zatčeného v říjnu za jeho údajnou roli ve skupině ransomwaru napojené na Rusko známé jako REvil.

Daron Hartvigsen, bývalý americký zpravodajský a policejní úředník, řekl, že vyslání Wassinského do USA ze strany Polska „závisí na celé řadě geopolitických otázek“.

Očekává se, že polské úřady budou spolupracovat vzhledem k extradičnímu vztahu se Spojenými státy a jejich minulé spolupráci v kybernetických otázkách. Hartvigsen řekl, že Ukrajina pravděpodobně nezpochybní žádost USA, ačkoli Rusko by mohlo čelit vlastnímu pokusu o vydání. Řekl, že Rusko by také mohlo využít Vasinského ukrajinské občanství k přesunu viny za útoky Revell z Ruska.

Vyhrožování těm, kdo organizují kybernetické útoky, že by mohli být uvězněni, Hartvigsen řekl, vysílá zprávu, že americká vláda bere útoky vážně.

Hartvigsen však řekl, že pokud to nebude fungovat, má extradice problém sloužit jako opatření proti kyberzločinu.

„Je to spíše politický nástroj než užitečný odstrašující prostředek,“ řekl Hartvigsen, nyní výkonný ředitel StoneTurn, poradenské firmy v oblasti dodržování předpisů, regulace a vyšetřování.

vzácné úspěchy

Americká vláda běžně vznáší obvinění proti údajným hackerům, včetně případů souvisejících s čínskou kyberšpionáží a krádeží duševního vlastnictví z amerických společností. Spojené státy také obvinily čínské hackery z pokusu ukrást výzkum související s Covid-19.

„Zda jsme schopni převést tyto obvinění do smysluplného procesu a odpovědnosti, je jiný příběh,“ řekl Lonergan a dodal, že příběhy o úspěchu jsou „spíše výjimkou než pravidlem.“

Pozoruhodným příkladem je Peter Levashov, ruský hacker, který se nakonec u amerického soudu přiznal k používání botnetů ke krádeži osobních údajů online.

Levašov byl zatčen ve Španělsku v roce 2017 a v následujícím roce vydán do Spojených států. V červenci soudce Robert Chatney U amerického okresního soudu pro okres Connecticut si Levashov zajistil další trest vězení poté, co strávil více než čtyři roky ve vazbě v USA.

Loni v září, soudce William Allsop U amerického okresního soudu pro severní okres Kalifornie Příkaz Jevgenij Nikulin, Rus odsouzený za hackování webové stránky LinkedIn a Dropbox, aby po vydání z ČR strávil ve vězení více než sedm let.

Lonergan řekl, že vydání představuje zvláštní výzvu, když hackeři pracují přímo pro cizí vládu. Uvedla, že Čína nepředala své vojenské představitele, které Spojené státy obvinily z kybernetické kriminality.

„nezákonné peníze“

Někdy země jako Maledivy souhlasí s vydáním údajného kybernetického zločince, i když se Spojenými státy neexistuje žádná formální smlouva o vydávání.

Jedním z příkladů je případ Romana Selezněva, který byl v roce 2017 odsouzen ve Spojených státech k 27 letům vězení za krádež čísel spotřebitelských kreditních karet od stovek maloobchodních společností po celém světě a online prodej dat. Americká rozvědka sledovala Selezněva více než deset let, než byl v roce 2014 zatčen na dovolené na Maledivách.

Hackeři zapletení do podvodů s bankovními nebo platebními kartami a ti, kteří vymáhají od obětí platby výkupného, ​​nyní vědí, které země budou pravděpodobně spolupracovat se Spojenými státy na vydávání, tvrdí Arkady Bock, newyorský kriminální obhájce, který zastupoval řadu lidí. od hackerů.

„Hackeři to sledují,“ řekl Buch. „Opravdu chtějí vědět, které země nebudou spolupracovat se Spojenými státy, aby mohli cestovat a užívat si své nezákonné peníze.“

Dokonce i soudy ve spojeneckých zemích, jako je Spojené království, mohou zablokovat vydávání. Spojené státy upustily od svého úsilí o vydání Laurieho Lovea, Brita obviněného z krádeže utajovaných dat z amerických vládních agentur, poté, co britský soudce rozhodl, že Love by neměla být souzena v zahraničí.

Nedůvěra

Země se často brání vydání svých občanů a upřednostňují pouze vydání svých občanů jiné národnosti, kteří cestují domů.

Sujit Raman, partner ve společnosti Sidley Austin LLP, který dříve působil jako federální žalobce pro kybernetické případy na ministerstvu spravedlnosti, řekl.

Údajně ruský prezident Vladimir Putin nabídl během červnového summitu s prezidentem USA Joe Biden Vydat kyberzločince, pokud Spojené státy souhlasí s tím, že udělají totéž Rusku. Na otázku, zda bude americká vláda stíhat kyberzločince na vnitrostátní úrovni na základě ruského sdílení informací, zástupkyně poradce pro národní bezpečnost Anne Neubergerová řekla, že americké orgány činné v trestním řízení jsou odhodlány prošetřit takové informace z jiných zemí.

Hartvigsen uvedl, že je nepravděpodobné, že by se Spojené státy zapojily do takové hackerské výměny kvůli nedostatku důvěry ve spravedlnost ruského soudního systému a různým definicím toho, co by se mělo považovat za počítačovou kriminalitu.

Spojené státy také nesouhlasily se smlouvou o vydávání s Čínou kvůli obavám o lidská práva. Dřívější smlouva s Hongkongem byla pozastavena v roce 2020 poté, co Peking uvalil na bývalé britské území nový zákon o národní bezpečnosti.

Některé země se zavázaly, že si navzájem vydají hackery v rámci Budapešťské úmluvy o počítačové kriminalitě, kterou podepsaly Spojené státy a několik evropských zemí.

Rusko usiluje o uzavření globální smlouvy o kyberkriminalitě v OSN, která by mohla řešit otázku vydávání. Podle Duncana Hollise, bývalého úředníka pro smlouvy na ministerstvu zahraničí, který je nyní profesorem na Temple Law School, rané návrhy textu neobsahovaly běžnou výjimku z dohod o vydávání za účelem ochrany osob obviněných z politických zločinů.

„To by mohlo být důležité,“ řekl Hollis a dodal, že „obávám se, že kybernetický zločin by mohl být předchůdcem“ stíhání opozičních vůdců nebo náboženských menšin za jejich online rétoriku.