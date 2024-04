Zatmění jsem fotil s iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro a Samsung Galaxy S23 Ultra – zde je ten, který fungoval nejlépe

Měl jsem tři vlajkové telefony na třech různých stativech, všechny namířené na slunce, které bylo rychle vytěsněno otravným měsícem, a jediné, co jsem chtěl, byl jeden nebo dva vynikající snímky zatmění.

Ukázalo se, že fotografování zatmění Slunce pomocí smartphonu není tak snadné. Ve skutečnosti je odhalení reprodukovatelného postupu bez kauterizace sítnice poměrně obtížné. Ale udělal jsem to. Popadl jsem některé z nejlepších smartphonů, které si lze za peníze koupit, jako je iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro a Samsung Galaxy S23 Ultra, a připravil jsem se na 180 minut nebeského vzrušení.

Tato poslední volba může některým zamotat hlavu. Koneckonců je to nyní starý vlajkový telefon Android a nemá nejnovější zpracování obrazu nebo dokonce rychlejší čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nalezený v Galaxy S24 Ultra (S23 Ultra má Gen 2). Nicméně jedna věc, kterou žádný z mých dalších vlajkových smartphonů nenabízí, je 10X optický zoom (to nemá ani S24 Ultra).

Během tohoto snažení jsem se zavázal, že nebudu používat žádná vylepšení a nechám zoomové objektivy telefonů, aby fungovaly co nejlépe bez digitální magie. Nestiskl jsem a nezoomoval. Prostě každý telefon namířím na zatmění a stisknu spoušť.

Proveďte úpravu

(Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

Až na to, že když jsem to udělal, uvědomil jsem si, že to nebude fungovat. Slunce přirozeně dopadá na všechny telefony. Nejde o to, že bych slunce už nefotil. Pořídil jsem pár fotek s mým iPhonem a abych se vyhnul výbuchu, poklepal jsem slunce na obrazovku, což zrychlilo expozici, aby se snížilo světlo a vynikla definice slunce.

Zatmění způsobí zmatek v ovládání expozice smartphonu a čím více Měsíc blokuje slunce, tím intenzivnější je světlo. Řešení, které jsem poskytl, bylo jednoduché a pravděpodobně jste ho viděli jinde. Vzal jsem si brýle Celestron Eclipse a opatrně jsem na zoomovou čočku každého telefonu umístil jednu fólii s lupou. Pokud máte potíže s rozhodnutím, kterou kameru chcete přiblížit, jednoduše otevřete aplikaci Fotoaparát, vyberte maximální optický zoom a umístěte prst na čočky fotoaparátu, dokud neuvidíte prst na obrazovce.

Tři telefony a tři stativy (Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

Sluneční brýle pomohly snížit masivní oslnění. Poté jsem poklepal na obrazovku a upravil expozici, abych viděl, jak slunce dostává ošetření Pac-mana z Měsíce. Ve většině případů bylo výsledkem velmi oranžové slunce.

Získejte nejžhavější nabídky do vaší schránky plus novinky, recenze, názory, analýzy a další od týmu TechRadar.

Během další hodiny jsem přešel z telefonu na telefon, přemístil stativy, postavil se proti slunci a šel pryč.

Vyskytlo se několik chyb mimo smartphony, jako je oblačnost před naším nejvyšším celkovým počtem (90 % tam, kde žiji), ale byl jsem úspěšnější, než jsem očekával, a smartphony z velké části tuto výzvu zvládly.

Ne všechny fotoaparáty smartphonů jsou stejné

Jak můžete vidět, 10x zoom Ultra vás dostane ještě blíž. (Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

Uvidíte některá z mých srovnání nahoře a dole (použil jsem nejlepší ze všech telefonů na snímcích výše), u kterých jsem nezměnil velikost ani nevylepšil, kromě oříznutí, kde je to možné, abych je ukázal vedle sebe.

Zatímco iPhone 15 Pro Max a Pixel 8 Pro natáčejí 12MP (poslední vynechá 48MP snímač, což znamená, že čtyři pixely jsou spojeny do jednoho celku), fotoaparát Samsung Galaxy S24 Ultra s 10x zoomem má pouhých 10MP. Myslím, že tato čísla ovlivňují celkovou kvalitu.

(Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

Google Pixel 8 Pro odpovídá 5x zoomu iPhone 15 Pro Max a občas vypadal ostřeji než iPhone nebo Galaxy S23 Ultra, ale také jsem měl s Pixel 8 větší potíže zachytit správně exponovaný záběr. Byl to také jediný telefon, který si vynutil dlouhou expozici za vrcholem 90% pokrytí. Dobrou zprávou je, že některé z těchto dlouhých expozic poskytly většinu atmosféry a podařilo se mi shromáždit nějakou oblačnost, která mi zakryla úplný výhled na zatmění.

(Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

S iPhone 15 Pro Max a jeho objektivem 5x Tertrapism jsou věci ještě zajímavější. Zatmění vypadá o něco blíže než na Pixelu 8 Pro, ale je také živější. Je tam pár fotek iPhonu 15 Pro Max, kde vidím mraky a jsou moc krásné. Jako u všech telefonů, i toto focení bylo tak trochu trefa do černého. Barvy šly od oranžové až po téměř černou a bílou a udržet soustředění bylo obtížné. Když se mi podařilo udělat slušnou fotku, byl jsem nadšený.

Jeden z nejlepších snímků zatmění na Google Pixel 8 Pro. (Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

10x optický zoom Samsungu Galaxy S23 Ultra mě dráždivě přiblížil k zatmění. Rozhodně bylo jednodušší správně nastavit expozici a zaostřit. Na první pohled jsou obrázky S23 lepší, ale bližší prozkoumání odhalí velkou zrnitost až do té míry, že některé vypadají téměř jako malby a hrubé plátno.

Když jsem se ponořil do všech obrázků, všiml jsem si, jak každý fotoaparát telefonu používá nastavení ISO ke správě snímání a kvality obrázků. Citlivost iPhonu 15 Pro Max se pohybovala od ISO 50 (velmi pomalé zachycení světla) do ISO 800 (velmi rychlé pro superjasné situace a akční snímky). Ty na horním konci spektra jsou přirozeně stejně zrnité jako ty na Galaxy S23 Ultra, které se pohybují od ISO 250 do 800.

Někdy to srovnání bylo otázkou vkusu. (Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

Google Pixel 8 Pro má nejširší rozsah od nízkého ISO 16 až po úžasných ISO 1536. Využil toho k zachycení 90 % zatmění Slunce za mraky. Esteticky je to jeden z nejlepších záběrů.

Pokud bych zde měl vybrat vítěze, byl by to Samsung Galaxy S23 Ultra u nosu. Toto extra optické zvětšení znamená, že máte více detailů, než se objeví zrnitost.

iPhone 15 Pro Max je na druhém místě, ale jen proto, že bylo snazší udělat dobrý snímek. Také si myslím, že kdyby měl větší optický zoom, výkonné zpracování obrazu iPhonu by překonalo rok starý Galaxy.

Toto je pravděpodobně můj oblíbený snímek zatmění na iPhone 15 Pro Mac. (Obrazový kredit: Future/Lance Ulanov)

Google Pixel Pro 8 má několik skvělých snímků, ale má také spoustu špatných snímků, protože jsem jej nemohl stabilizovat na blízkost slunce a měsíce. Nejvíc trpěla také, když došlo na vystavování. Byl jsem však ohromen rozsahem ISO a čistotou některých snímků.

iPhone 15 Pro Max a Google Pixel 8 Pro si také zaslouží zvláštní zmínku za produkci mých dvou oblíbených snímků. Není to nejbližší ani nejjasnější, ale tím, že zachytí nějakou tu oblačnost, přidá éterický, atmosférický prvek.

Pokud budu žít dostatečně dlouho na to, abych viděl další zatmění (na Středozápadě USA bude v roce 2044), vyhledám speciální filtry zatmění na chytrých telefonech a zkusím to znovu. Do té doby bychom mohli mít fotoaparáty s 200x optickým zoomem a 1000MP senzory.