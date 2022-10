Gotham Knights se nakrátko vzdal ochrany proti hackerům

obrázek : DC/Warner Bros./Kotaku/Wilro Hood ( akciový boj )

Gothamští rytíři Včera dostal svůj první důležitý patch po uvedení na PC. Aktualizace byla zaměřena na opravu chyb v online multiplayeru a odstranění některých chyb. Bohužel také rozbil pilník Bat-man Hra má ochranu Denuvo DRM, která ji zjevně činí zranitelnou vůči hackerům. To je jeden způsob, jak je překvapit.

Patch na PC byl pokulhávající kooperativní dobrodružství Včera večer jsem zaplatilNetrvalo dlouho a crackeři her si uvědomili, že v novém designu vydaném na Steamu chybí Denuvo. Zprávy se začaly šířit na stránkách jako sub CrackWatcha dokonce některé vedl k přesvědčení, že Warner Bros. odstranilo DRM záměrně. neudělal jsi.

Zobrazí se protokoly SteamDB Nová sestava, která měla nasazenou ochranu proti neoprávněné manipulaci Denuvo, byla vydána asi o 14 hodin později, ale škoda byla zjevně způsobena. Lidé pravděpodobně nebudou hrát novou pirátskou verzi Gothamští rytíři Může se zúčastnit multiplayeru, ústředního bodu rvačky založené na kořisti, a piráti si nebudou moci užít budoucí opravy oprav nebo aktualizace obsahu. Pravděpodobně však nyní budou mít kampaň pro jednoho hráče zdarma.

Kotaku Kontaktoval jsem Warner Bros. komentovat.

Přečtěte si více: 11 Gothamští rytíři Tipy, jak nakopat zločince a stylově vyčistit ulice

Denuvo protection is controversial among some PC users in part because it limits how they can store and play a game. It’s also largely believed to negatively affect the performance of PC games that use it. Often, the DRM is odstraněno vydavateli her na týdny nebo měsíce Po spuštění, zvláště pokud je nakonec „hacknut“ hackery. Málokdy dojde k náhodnému shození a následnému vyzvednutí.

Samozřejmě největší problém pro Gothamští rytíři Je to tak? To prostě není dobrézejména u hry, která se vyvíjela mnoho let, je jednou z prvních 70 dolarů exkluzivních her pro novou generaci, zjevně inspirovaných mnohem lepšími Arkham Herní trilogie Batman. I když není jasné, jaký nový obsah může Warner Bros. Montreal, ale slibuje mnohem větší aktualizaci výkonu V blízké budoucnosti.

Tento patch se také zaměří na konzole a opraví některé poklesy snímkové frekvence na PS5 a Xbox Series X/S Gothamští rytíři Kontroverzní Zablokováno na 30 fps Na konzolích často klesá pod tuto hodnotu během určitých scén a při hlídkování Gothamu, kde jsou velké davy nepřátel. jako takové digitální slévárna NahlášenoNicméně i na PC je spousta problémů s výkonem. Doufáme, že se s nimi bude také jednat.