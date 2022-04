Jak si ponechat Netflix a zároveň ušetřit peníze na předplatném Sky, BT nebo Virgin

Předplatitelé Netflixu opouštějí platformu v rekordních počtech, protože krize životních nákladů zasáhly domácnosti po celé Velké Británii.

Podle nového výzkumu více než 1,5 milionu lidí za poslední tři měsíce zrušilo své předplatné Netflixu. Firma Kantar, která se zabývá průzkumem trhu, říká, že zrušení vyletělo na historické maximum v prvních třech měsících roku 2022. Disney+ a Amazon Prime také zaznamenaly nárůst zrušení, protože zákazníci chtěli snížit náklady.

Náklady na streamovací službu jsou však obvykle zlomkem ceny balíčku Sky, BT a Virgin TV a může existovat způsob, jak ušetřit stovky na účtech a stále mít přístup ke svým oblíbeným pořadům.

Balíček nelze zrušit, pokud máte stále smlouvu, ale pokud se chystáte smlouvu dokončit, může existovat možnost úspory peněz, která vám umožní přístup k řadě streamovacích služeb a přesto ušetří stovky liber. Může být také možné ponechat si filmy, sport a předplatné pro sledování televizních seriálů a přitom ušetřit na drahých balíčcích.

Trik je zrušit váš balíček Sky, BT a Virgin, ale pak použít kombinaci streamovacích služeb a měsíčních vstupenek pro přístup k nejlepším kanálům a událostem a přitom ušetřit peníze.

The Nejlevnější předplatné Sky je 26 liber měsíčně Do této ceny můžete zahrnout i Netflix. To vám nezíská Sky Cinema, Sky Entertainment a Sky Sports, protože jsou k dispozici pouze u předplatného s vyšší hodnotou. Nejlevnější balíček Sky obecně stojí 312 liber ročně. S tím, že sport stoupá až na 552 liber ročně.

Nejlevnější předplatné Netflixu je 71,88 GBP ročně nebo 5,99 GBP měsíčně. Pokud zrušíte Sky, ušetříte 240,12 GBP ročně na základě nejlevnějšího balíčku a 480 GBP na základě balíčku Sport.

BT A Bakr Nabídněte jiné možnosti, ale přibližně za stejnou cenu. Mnoho z jejich nabídek zahrnuje širokopásmovou možnost, ale i když máte širokopásmové připojení, můžete po skončení smlouvy odebrat televizní balíčky.

Poté si můžete koupit a fire tv stick Aby bylo zajištěno, že do svého televizoru získáte streamovací služby, jako je iPlayer, 4oD a ITV Player, za 30 GBP. To znamená, že za přístup k Netflixu a všem pozemním televizním kanálům zaplatíte něco málo přes 100 GBP ročně.

Pokud chcete více funkcí, můžete si zaplatit Freeview Fund. Mezi nejoblíbenější boxy Freeview patří soubory Krabice na kořist za 200 liber, která má úložnou kapacitu 500 GB a více než 170 kanálů a navíc umožňuje nahrávání až čtyř programů najednou. Mezi další zařízení patří Humax, který se prodává na Curry za 170 liber Má také úložnou kapacitu 500 GB.

Zrušení funkce Sky samozřejmě znamená, že již nebudete mít přístup ke kanálům Sky. Možná máte předplatné, protože chcete mít přístup ke sportu nebo filmům.

Pokud chcete plný přístup ke sportovním nebo filmovým balíčkům, a Předplatné Sky Může to být nejlevnější varianta. Pokud chcete jen příležitostný přístup ke sportu, filmům nebo seriálům Sky TV, jsou k dispozici flexibilnější možnosti. Nyní TV pass Za sport stojí přibližně 33,99 GBP měsíčně, zatímco BT Sport nabízí také měsíční sportovní balíčky. To znamená, že si můžete vybrat měsíce, ve kterých chcete mít přístup ke Sky Sports nebo BT Sport.

Pokud například sledujete fotbal, možná nebudete potřebovat přístup během letních měsíců, ale možná si budete chtít koupit měsíc na květen, kdy se konají finále jako Liga mistrů a FA Cup.

Nejlevnější balíček Sky Sport ve výši 552 GBP ročně znamená, že si můžete koupit předplatné Netflix, koupit Fire Stick, koupit si sportovní vstupenku na sedm měsíců v roce a stále utrácet za televizi méně, než platíte měsíčně za Sky.

Pro ty, kteří chtějí přístup k televizním seriálům, můžete získat Firestick a Netflix za přibližně 100 GBP ročně. Poté můžete využít různé streamovací služby k přidání a zrušení podle potřeby.

Můžete si například přidat Disney+ na dva měsíce v roce a užít si své oblíbené pořady před zrušením. Můžete udělat totéž pro Amazon Prime Nebo dokonce NowTV pro přístup ke kanálům Sky. To bude stát přibližně 8 až 10 GBP měsíčně v závislosti na streamovací službě, a pokud si jednu vyděláte měsíčně, zaplatíte nejvíce 120 GBP ročně – výrazně pod nejlevnějším dostupným předplatným Sky.